Alberto Elia arriva a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA - La Conad Reggio Emilia ha annunciato di aver completato il roster per la prossima stagione ingaggiando Alberto Elia che giocherà al centro per la squadra giallorossa: «L’obiettivo – dice il neo acquisto - è quello di essere parte di una squadra che si diverta e che faccia divertire il nostro pubblico. Mi presento a Reggio con immensa voglia di riscatto, l’ultima stagione è stata sfortunata e vorrei una stagione da protagonisti».

La scorsa stagione Elia faceva parte della rosa di Sieco Service Ortona, neoretrocessa in A3. Il tarquiniese classe 1985, 205 cm di altezza, ha osservato con cura la campagna acquisti reggiana: «Ognuno dei giocatori che farà parte della rosa ha grandi motivazioni e tanto da dimostrare. Il punto di forza sarà l’entusiasmo: dovremo metterlo in ogni singolo allenamento e in ogni gara. Dal canto mio ho scelto di firmare con la società Volley Tricolore perché oramai si è affermata come una bella realtà nel panorama del volley nazionale. Grandi centrali, come Luppi, Inserra e Benaglia hanno indossato la maglia di Reggio e io spero di proseguire nel solco delle loro imprese. Il risultato storico dello scorso anno non è certo un caso ma nasce proprio da questa tradizione, dall’esperienza e dalle capacità di tutta la società».

Il nuovo posto tre ha sicuramente grande destrezza all’interno delle massime serie italiane; cresciuto nelle giovanili del Treviso ha sempre alternato Superlega e Serie A2, le ultime quattro stagioni le ha passate in A2 ad Ortona, preceduta da una in A3 a Galatina e due in A1 a Cisterna e Ravenna. «Penso che la mia esperienza potrà essere d’aiuto ma sarà importante il contributo di tutti per crescere insieme. Mi piace molto imparare e cerco di rubare tutti i segreti, anche dai giocatori più giovani. Quindi mi aspetto un continuo scambio di conoscenze».