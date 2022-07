Volley - Cuneo riparte da Botto

Torino - Il primo tassello di Cuneo è il suo Capitano, Iacopo Botto. Confermata la fascia allo schiacciatore spezzino dopo la buona prova nella scorsa stagione e le capacità di leadership all’interno del gruppo. Il tecnico Giaccardi non ha avuto dubbi: « Sono estremamente contento e orgoglioso che Iacopo abbia deciso di rimanere; lui è “Capitano”. Il fatto che lui rimanga è un grande messaggio delle intenzioni che il Club, io e la squadra abbiamo per la prossima stagione». Nell’annunciare il suo rinnovo in biancoblù Botto è più determinato che mai: «Sono molto contento di rimanere a Cuneo, il lavoro non è finito, sono carico e motivato per riprovare a lottare per la superlega. Quello che abbiamo fatto la scorsa stagione non è bastato, ed è per questo che ci vuole un salto di qualità da parte di tutti, io per primo, ma sono sicuro che con il tanto lavoro che faremo riusciremo a cresce molto. Sarà una stagione dura, molte squadre si sono rinforzate, ma noi siamo Cuneo e veniamo da due finali giocate la scorsa stagione quindi lotteremo tutti fino alla fine senza paura. Questa stagione avremo ancora più bisogno del pubblico, abbiamo riportato entusiasmo in città, ed è per questo che mi auguro di rivedere il palazzetto».