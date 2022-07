Parodi torna a Cuneo

« Super contento di tornare a Cuneo! Qui ci sono cresciuto, non è una squadra o una società come le altre per me, è il Club per eccellenza. Con questo ritorno diciamo che si chiude un cerchio, nel senso che vorrei finire la mia carriera dove l’ho iniziata e quindi non vedo l’ora di iniziare la preparazione e tornare in quell’ambiente dove ho vissuto emozioni fortissime. Anche ritrovare Max per me è un motivo in più, lo conosco da tanto tempo e ritengo sia molto competente» – queste le parole di Simone Parodi.

Coach Giaccardi ha definito il suo ritorno a Cuneo un grande valore aggiunto: «La presenza in squadra di un giocatore come Simone è sicuramente un grande valore aggiunto dal punto di vista tecnico, dell’esperienza, ma soprattutto della personalità. Sono molto felice del suo ritorno, ci siamo sentiti più volte in questi mesi ed ho sentito in lui la stessa gioia; anche lui ha lo stesso desiderio che ha il nostro Capitano, ovvero di riportare Cuneo sulle piazze che gli spettano. Sono contento abbia deciso di vestire nuovamente i colori della Città. Credo sarà una grande sfida per noi con lui e per lui con se stesso, perché sono convinto che questa stagione sarà l’occasione per far vedere quel che può ancora dare alla pallavolo».