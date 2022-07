Ndrecaj arriva a Castellana

CASTELLANA GROTTE (BARI) - La New Mater Volley Castellana Grotte ha annunciato l'ingaggio del centrale Gerald Ndrecaj per il prossimo campionato di serie A2. Ad annunciare l’arrivo del giocatore classe 1999, ex Marcianise (serie A3) il presidente Nino Carpinelli e il direttore sportivo Bruno De Mori. Nato a Catania il 16 dicembre 1999, 197 cm, tre anni consecutivi in serie A3 nelle stagioni scorse (l’ultimo a Marcianise, i due precedenti ad Ottaviano, società con cui ha vinto una serie B e una Coppa Italia serie B nel 2019), Ndrecaj completa il reparto centrali assieme ad Matteo Zamagni e Luca Presta.

«Sono molto contento della fiducia che ha riposto in me la dirigenza di una società importante come la New Mater Volley – ha commentato lo stesso Ndrecaj – Le aspettative per la prossima stagione sono alte, sia perché il livello della serie A2 si è alzato tanto sia perché a livello di squadra vogliamo fare bene. Non dobbiamo temere nessuno e giocarcela in casa e su tutti i campi fino all’ultima palla. A livello personale sono pronto ad offrire il massimo del mio contributo, sia durante gli allenamenti che quando chiamato in campo. Castellana è un’opportunità che non potevo perdere – ha commentato il centrale siciliano, impegnato durante l’estate anche nell’attività agonistica sulla sabbia di Catania e di tutta Italia – Ritroverò in Puglia Dario Carelli che è un amico, ma sono certo allo stesso tempo che non avremo difficoltà a creare subito un gruppo forte con tutti gli altri. Non ho avuto modo di parlare con Enrico Libraro, mio compagno di squadra a Marcianise, e non ho mai avuto modo di giocarci, ma conosco il Pala Grotte e il suo calore: ci auguriamo di ricambiare l’affetto dei tifosi con l’impegno massimo».