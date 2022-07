Volley - Bisotto, ancora in cammino con Cuneo

Torino - Una nuova sfida per il libero Francesco Bisotto pronto a fare squadra con i nuovi e vecchi compagni di Duneo Volley: « Le aspettative sono molto buone per quanto riguarda i nuovi innesti, toccherà a noi farli ambientare bene, per poter diventare un gruppo unito dentro e fuori dal campo. Quest’anno il mio principale obiettivo personale sarà quello di fare un ulteriore salto di livello, avendo un anno di esperienza alle spalle. Sono molto entusiasta e non vedo l’ora di ritornare al palazzetto ad allenarmi e di tornare a giocare davanti al nostro pubblico». Piena fiducia da parte di coach Giaccardi: « Lo scorso anno la squadra ha raggiunto obiettivi importanti, pertanto secondo me apportare troppi cambiamenti non era la soluzione vincente. Perciò oltre agli innesti che ritenevamo giusti, abbiamo deciso di partire da una base solida di sicurezza e personalità in ricezione. Francesco ha dimostrato lo scorso anno di poter fare e bene la categoria di A2. Sono convinto che sarà la giusta partenza per il nostro gioco. Sono molto contento d’averlo sentito motivato e pronto a lavorare, non c’è niente di meglio per un allenatore che avere giocatori vogliosi di dimostrare le proprie qualità e mettersi sotto con il tanto lavoro».