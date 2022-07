Lorenzo Piazza sbarca a Vibo

VIBO VALENTIA - La Tonno Callipo Volley ha annunciato l'ingaggio di Lorenzo Piazza, classe 1992, nell’ultima stagione a Mondovì. L’atleta abruzzese con alle spalle sei anni di serie A2 e due in serie A3, è l’alternativa in cabina di regia dell’italo argentino Santiago Orduna.

«Sono molto contento e orgoglioso di iniziare questa nuova avventura a Vibo Valentia – sono state le prime parole di Lorenzo Piazza. Le sensazioni sono più che positive, arrivo in un Club che vanta trent’anni di storia sul campo. Sento di essere cresciuto come giocatore e ora desidero dare il massimo e mettere a frutto tutto ciò che ho assimilato nelle precedenti esperienze».

Tanta voglia di imparare e migliorarsi per poi trasmettere belle emozioni al pubblico, sono i pensieri del secondo palleggiatore della Tonno Callipo Vibo: «Ci sono molti giocatori di esperienza nel roster. Spero di poter dare quello che serve per dare coesione e per ottenere buoni risultati».

Sui traguardi da raggiungere la prossima stagione, il regista pescarese esprime concetti chiari e basilari: «Per le ambizioni della Società e per il roster che si è formato la prossima stagione spero di conquistare il primo trofeo della mia carriera. Sarà un campionato molto difficile poiché anche tutte le altre squadre si sono rinforzate. Sarà una vera battaglia che non vediamo l’ora di combattere».

Sull’importanza di essere il vice dell’estroso italo argentino Santiago Orduna ha aggiunto: «È una grande possibilità di imparare da un campione come lui che si è affermato negli anni e che fino allo scorso anno è stato uno dei registi migliori in Superlega».

Il regista pescarese si presenta ai suoi nuovi tifosi: «Fuori dal taraflex, tra i miei hobby c’è il beach volley. Qui a Pescara ho una scuola che in estate gestisco da 10 anni. Mi piace anche leggere. Prima della fase pre–campionato non ho programmato nessun viaggio ma nella mia città abbiamo il privilegio di sentirci in vacanza in tutti i mesi estivi ».