Vibo sceglie la linea verde

VIBO VALENTIA - La squadra calabrese chiude il mercato con quattro nuovi ingressi. Il secondo opposto della Tonno Callipo Volley, Matteo Bellia (classe 2000) sbarca a Vibo dopo due stagioni consecutive in Serie A3: la prima con la Delta Group Rico Carni Porto Viro conclusasi con la promozione in A2, e l’ultima con Sol Lucernari Montecchio Maggiore dove ha realizzato 428 punti in 26 gare disputate contribuendo alla salvezza e al sesto piazzamento in classifica. Al centro della rete spazio ai promettenti Cosimo Balestra e Marco Belluomo, entrambi classe 2003. Cosimo Balestra, nato a Sava nell’entroterra salentino, è cresciuto nel vivaio della Green Volley Francavilla. Nelle ultime 4 stagioni ha disputato la Serie B indossando la casacca della Mater Volley Castellana, con cui ha vinto lo scudetto tricolore Under 19 ad Alba Adriatica lo scorso mese di maggio. Competizione di cui il giovane atleta è stato assoluto protagonista ottenendo il prestigioso riconoscimento come Miglior centrale delle finali nazionali del torneo Under 19. Sarà impegnato nei Campionati Europei Under 20 Maschili in programma a Vasto e Montesilvano dal 17 al 25 settembre. Marco Belluomo proveniente dal settore giovanile della Gupe Catania aveva fatto ingresso la scorsa stagione nel Settore Giovanile giallorosso disputando il Campionato di Serie B e Under 19 e meritandosi la chiamata in prima squadra per ricoprire il ruolo di quarto centrale. Leonardo Carta, nato a Sassari il 26 maggio del 2003 ha lasciato la Sardegna nel 2018 per accedere al Settore Giovanile della Mater Domini Castellana. Viste le sue capacità in ricezione di seconda linea sarà utilizzato nel ruolo di libero, come vice del titolare Domenico Cavaccini, oltre che di schiacciatore-ricevitore.