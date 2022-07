Tim Kopfli, uno svizzero per Giaccardi

CUNEO- La rosa di prima squadra di Cuneo si chiude con l'arrivo di Tim Köpfli, ventiseienne schiacciatore già da tre anni inserito stabilmente nella nazionale del suo paese ha esordito in rossocrociato durante le ultime qualificazioni europee dove gli elvetici hanno vinto contro la Romania. Dal 2016 milita nella Lega Nazionale A e dal 2018 giocava nella Concordia Volley Luzern dove nell’ultima stagione ha vinto la Supercoppa di Svizzera proprio contro Losanna, dove allenava coach Giaccardi . In quella finale Tim ha alzato anche il premio di MVP del match.

LE PAROLE DI TIM KÖPFLI-

«È un grande onore per me indossare la maglia di Cuneo la prossima stagione. Per me significa molto poter giocare la mia prima stagione all'estero in una squadra così ambiziosa in una città e un paese belli dal punto di vista storico ed entusiasti di pallavolo. I miei obiettivi personali sono quelli di continuare a migliorare come giocatore. Penso che questo ambiente professionale mi permetterà di farlo e crescere tecnicamente. In squadra ci sarà concorrenza per entrare nel gruppo dei titolari, la cosa è stimolante e mi obbligherà a continuare a lavorare sodo e migliorare per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. Non vedo l'ora di incontrare i compagni e tutta la gente del club dopo gli impegni con la nazionale svizzera di quest'estate ».

Gli abbiamo chiesto cosa provi a vestire la maglia della sua nazionale:

« Per me è un grande onore rappresentare e competere per il mio Paese. E’ stato un obiettivo da da quando ho iniziato a giocare per il Lucerna nella NLA. Spero di fare la mia parte per la storica conquista della qualificazione ai prossimi campionati europei ».

Avere Max come coach abbia inciso sulla sua scelta di venire a giocare a Cuneo:

« Ho avuto modo di apprezzarlo quando ha allenato in Svizzera nel Losanna UC. Ho molta stima per ciò che ha già dimostrato e sò per certo che saprà migliorare le mie capacità tecniche e tattiche ».

LE PAROLE DEL TECNICO MASSIMILIANO GIACCARDI-

« Tim è un ragazzo che ho potuto seguire in questi anni mentre allenavo Losanna, ci ho sempre giocato contro, l’anno scorso ho provato ad averlo in squadra, ma non c’è stato l’accordo. So tramite il suo Ct della nazionale che è un grande lavoratore, un ragazzo molto umile che sa di venire a Cuneo per avere una grande opportunità, perciò voglio sfruttare questa sua attitudine affinché possa darci una mano nella squadra. Sono molto contento abbia accettato la nostra offerta e gli auguro un grosso in bocca al lupo per le qualificazioni all’europeo che si svolgeranno dal 3 al 24 agosto».