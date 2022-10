L'A2 Maschile parte domani con l'anticipo Pordenone-Porto Viro

Prima battuta alle 20.30 di sabato al PalaPrata. Esordio per la matricola Tinet Prata di Pordenone, detentrice dell’ultima Del Monte® Coppa Italia di A3 e protagonista del salto in A2 ai Play Off. Il team friulano, che ha riabbracciato i campioni europei U20 Mattia Boninfante e Luca Porro (a caccia dell’ace n. 100), ospita la Delta Group Porto Viro di un altro campione continentale, Riccardo Iervolino. Gli ospiti hanno vinto i 4 precedenti e vogliono migliorarsi dopo l’undicesimo posto della passata Regular Season. I veterani Sperandio e Vedovotto sono vicini ai 3700 punti personali.



La neopromossa Videx Yuasa Grottazzolina inaugura il ritorno in A2 sul proprio campo. Dopo aver perso in volata la Del Monte® Coppa Italia di A3, ma forte della vittoria nei Play Off di A3 e nella Del Monte® Supercoppa di categoria, la formazione marchigiana, con Breuning Nielsen a 2 punti dai 1700, sogna un buon impatto, ma domenica attende la BCC Castellana Grotte, squadra storica della Serie A che lo scorso anno è stata estromessa dal torneo da Reggio Emilia solo nel confronto decisivo dei Quarti. La sfida è inedita, ma in campo c’è un ex, Marco Cubito, nel 2019/20 in forza ai pugliesi.



Derby lombardo alla 1a giornata: Pool Libertas Cantù e Agnelli Tipiesse Bergamo muovono i primi passi nella stagione con il sedicesimo atto di una sfida finora avara di soddisfazioni per il team canturino, vittorioso solo 3 volte, ma intenzionato a riscattare il decimo posto della stagione 2021/22. Al PalaFrancescucci arriva la rivale orobica, vincitrice della passata Regular Season e della Del Monte® Supercoppa di Serie A2 per il secondo anno di fila. Preti (18 punti ai 2500) vanta trascorsi bergamaschi, Copelli e l’ex bandiera canturina Cominetti (4 punti ai 1700) tornano da ex.



Al PalaSport Villa d’Agri di Marsicovetere, quartier generale della Cave del Sole Lagonegro, arriva la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, retrocessa in A2 contro ogni pronostico dopo una stagione segnata da infortuni e situazioni complesse. I calabresi arrivano in terra lucana dopo la vittoria nel test con la New Mater. I padroni di casa, che nell’ultima stagione hanno salutato il torneo cedendo ai Quarti contro la corazzata bergamasca, si trovano di fronte un ostacolo ostico, ma sono stimolati da una sfida inedita. Quattro gli ex: Piazza vanta trascorsi a Lagonegro, Armenante, Izzo e Lecat hanno giocato per Vibo.



Eliminata nei Quarti di Finale dei Play Off 2021/22 a testa altissima dopo due maratone spettacolari con Cuneo, poi finalista degli spareggi promozione, la HRK Motta di Livenza, con Lazzaretto a caccia del block n. 100, inizia l’anno nella nuova casa della Kioene Arena di Padova contro un Club mai battuto nei 2 precedenti, la Conad Reggio Emilia, vincitrice dei Play Off e della Coppa di A2. Reggiani orgogliosi per l’exploit, ma con qualche rimpianto per la rinuncia al salto nell’Olimpo del volley. A lenire la situazione ci ha pensato il ripescaggio nella seconda serie. Il 6+1 emiliano riparte dal Veneto dopo il pari nel test con Ravenna. L’unico ex della gara è Mian, nel 2020/21 alla HRK.



Se nel 2020/21 la Consoli McDonald's Brescia si era resa protagonista di una favola terminata solo nella serie di finale Play Off, nel 2021/22 è toccato alla BAM Acqua S. Bernardo Cuneo sognare fino all’ultimo step, salvo poi risvegliarsi bruscamente nella resa dei conti con Reggio Emilia, già mattatrice dei piemontesi nell’atto finale della Del Monte® Coppa Italia Serie A2. Le due squadre vogliono partire con il piede giusto. In particolare i Tucani vogliono farsi valere contro un ex, il centrale Codarin, ed esorcizzare la loro bestia nera BAM, mai battuta nei 5 precedenti. Tra i padroni di casa Tiberti è a 1 punto dai 1000, Galliani a 14 sigilli dai 2500 in Regular Season.



Dopo una stagione complicata in SuperLega Credem Banca terminata con una retrocessione anticipata, la Consar RCM Ravenna riparte con grandi ambizioni e un progetto giovane dalla Serie A2 e, reduce dal test allenante con Vibo, trova subito una cliente scomoda come la Kemas Lamipel Santa Croce, che nell’ultima annata tra i cadetti si è arresa solo in Gara 2 di Semifinale Play Off nella serie con Cuneo. I precedenti sorridono ai romagnoli (7-2). L’unico ex è Arasomwan, lo scorso anno tesserato con i lupi.



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1a GIORNATA-

Sabato 8 ottobre 2022, ore 20.30-



Tinet Prata di Pordenone - Delta Group Porto Viro Arbitri: Selmi, Clemente



Domenica 9 ottobre 2022, ore 18.00-



Videx Yuasa Grottazzolina - BCC Castellana Grotte Arbitri: Toni, Merli

Pool Libertas Cantù - Agnelli Tipiesse Bergamo Arbitri: Salvati, Grassia



Cave Del Sole Lagonegro - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Arbitri: Gasparro, Autuori

HRK Motta di Livenza - Conad Reggio Emilia Arbitri: Brunelli, Pristerà

Consoli McDonald's Brescia - Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Jacobacci, Serafin

Consar RCM Ravenna - Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Nava, Santoro