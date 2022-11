Vibo batte Santa Croce e si tiene stretto il primato

VIBO VALENTIA -La Tonno Callipo Vibo Valentia fa la capolista e nell' anticipo della 6a giornata batte con grande sicurezza la Kemas Lamipel Santa Croce per 3-1 (25-17, 25-21,18-25, 25-17) concedendosi soltanto una pausa nel terzo set nel quale la formazione di Mastrangelo ha saputo prendere in mano le redini del gioco e riaprire momentaneamente la partita. Fedrizzi e compagni hanno però resettato immediatamente all'inizio del quarto ed hanno portato a casa un risultato prezioso che consente ai giallorossi di rimanere sola al comando qualunque sia il risultato dell'Agnelli Tipiesse Bergamo (17 punti contro 13) impegnata domani pomeriggio nella seconda ostica trasferta consecutiva in casa della Conad Reggio Emilia. Al secondo posto, momentaneamente, Castellana Grotte a quota 14, che nel primo anticipo odierno ha archiviato la pratica contro la cenerentola Motta di Livenza con un perentorio 3-0.

Il coach brasiliano Cesar Douglas Silva sorprende nella formazione iniziale schierando nello starting six Jernej Terpin al posto di Nikola Mjiailovic insieme all’ex di turno Michele Fedrizzi a posto quattro; il capitano italo–argentino Santiago Orduna in diagonale con l’austriaco Paul Buchegger; a posto –3 Davide Candellaro e Alessandro Tondo, con Domenico Cavaccini a comandare le operazioni di seconda linea.

Il tecnico della formazione dell’hinterland toscano Vincenzo Mastrangelo schiera nel sestetto di partenza Davide Giovannetti al posto dell’indisponibile Alessandro Acquarone al palleggio, il brasiliano Matheus Motzo nel ruolo di opposto, il Andrea Truocchio (classe 2000) e l’esperto ispanico Vigil Gonzalez al centro della rete, Matteo Maiocchi e il capitano Leonardo Colli preferito al croato Tino Hanzic a posto –4, e Davide Morgese nel ruolo di libero.

Classica prova di maturità superata a pieni voti per il team giallorosso guidato dal brasiliano Cesar Douglas Silva, che conquista la sesta vittoria consecutiva in un match che poteva nascondere più di qualche “trappola”, con una prestazione concreta e robusta sotto l’aspetto tecnico e di grande forza mentale soprattutto nelle fasi centrali del secondo e quarto parziale, con Santiago Orduna e compagni sempre sul pezzo e convinti dei propri mezzi.

Bisogna rimarcare l’efficienza in attacco che la squadra del presidente Pippo Callipo ha saputo mostrare qualità anche nella fase break, lavorando molto bene in difesa e trovando tante soluzioni in contrattacco. A tal proposito, sotto la lente di ingrandimento, le ottime prestazioni del laterale Michele Fedrizzi, MVP del match, (13 punti con il 48% in attacco) e l’opposto Paul Buchegger (21 punti con un efficiente 59% in attacco), entrambi fondamentali per scardinare il sistema difensivo della compagine ospite. Rilevante contributo in fase offensiva lo ha dato anche Jernej Terpin utilizzato nei primi due set della contesa e poi sostituito da Tallone nella parte finale del terzo parziale. Nell’ultimo set coach Douglas Silva si è affidato al consolidato sestetto con l’ingresso di Mijailovic in posto -4.

Per quanto riguarda la formazione toscana guidata dall’esperto coach di Gioia del Colle Vincenzo Mastrangelo (molto applaudito dalla sua ex tifoseria al suo ingresso in campo) ha destato un’ottima impressione l’opposto brasiliano di nascita, ma italiano a tutti gli effetti, Matheus Motzo, top scorer del match con 31 punti, con un 42% di positività offensiva sui 67 attacchi complessivi, realizzando più del 50% dei punti totali della sua squadra.

IL TABELLINO-

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE 3-1 (25-17, 25-21, 18-25, 25-17)

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Orduna 0, Terpin 9, Candellaro 6, Buchegger 21, Fedrizzi 13, Tondo 4, Cavaccini (L), Balestra 1, Tallone 1, Mijailovic 4. N.E. Carta, Piazza, Bellia, Belluomo. All. Douglas.

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Giovannetti 2, Maiocchi 9, Vigil Gonzalez 7, Motzo 31, Colli 4, Truocchio 7, Morgese (L), Compagnoni 0, Hanzic 0. N.E. Loreti, Arguelles Sanchez, Favaro. All. Mastrangelo.

ARBITRI: Talento, Vecchione.

NOTE – durata set: 24′, 30′, 27′, 28′; tot: 109′.

MVP: Michele Fedrizzi (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)