VIBO VALENTIA- Il match fra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Conad Reggio Emilia, valevole per la 9a giornata di andata di Serie A2 Credem Banca in programma per domenica 27 novembre 2022, non potrà disputarsi nella data fissata in quanto più di tre atleti della squadra giallorossa sono risultati positiva al Covid-19.