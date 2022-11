SANTA CROCE SULL’ARNO (PISA)- Manuel Coscione si trasferisce dalla Consar Ravenna, dove era arrivato in estate, e si accasa alla Kemas Lamipel Santa Croce. Il quarantaduenne palleggiatore cuneese ha accettato le proposte della società toscane, che era alla ricerca di un regista da inserire in organico, ed è già in città a disposizione di coach Vincenzo Mastrangelo.