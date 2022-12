Vibo vince a Castellana e torna sola in vetta

CASTELLANA GROTTE- Una bella vittoria in rimonta, su un campo difficile come quello della BCC Castellana Grotte nel recupero dell'11a giornata , riporta in testa alla classifica da sola, almeno per una notte la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Il 1-3 (25-22, 20-25, 22-25, 21-25) finale è frutto della bella prestazione della squadra di Douglas che è stata molto efficace in battuta e devastante in attacco con Buchegger autore di 26 punti. I padroni casa, che non vincono in casa dal 30 ottobre, di contro si sono resi protgonisti di una prova incolore e gli attacchi si sono spesso infranti contro il muro dei calabresi.

Theo Lopes è il top scorer del match con 29 punti. Vibo ne porta quattro in doppia cifra (Buchegger 26, ma anche Terpin e i due centrali a 11): un dato questo che conferma la varietà delle scelte offensive che ha potuto operare Orduna.

Coach Cannestracci, rispetto a Cuneo, recupera Matteo Zamagni ma perde Andrea Marchisio: Jukoski in regia, Theo Lopes opposto, Di Silvestre e Cattaneo martelli, Zamagni e Presta centrali, De Santis libero è l’assetto della Bcc alla prima battuta. Vibo risponde con Orduna palleggiatore, Buchegger opposto, Terpin e Fedrizzi schiacciatori, Candellaro e Tondo centrali, l’ex Cavaccini libero.

Presta e Zamagni stappano il Pala Grotte: 3-2. Buchegger subito protagonista: prima per il 5-5, poi per il 7-8 e ancora lui per il 9-11. Vibo resta avanti, il primo set del suo opposto è da record: altri due per il 12-15 e l’ennesimo block out per il 13-16. Cattaneo per la reazione Bcc: due per il 16-17. Theo pareggia con l’ace: 18-18. Ndrecaj entra per alzare il muro e dalla banda firma il break: due di fila per il 20-18. Castellana insiste, resiste e chiude: doppio Theo per il 22-19, Presta per il 24-21 e di nuovo Theo per il 25-22.

Vibo avanti anche in avvio di secondo set: doppio ace di Tallone per il 3-8. La Tonno Callipo allunga subito in maniera decisa: Candellaro e Buchegger puniscono le ricezioni lunghe della Bcc (7-15). Dentro Tiozzo per provare l’impresa, Buchegger inchioda due volte nei tre metri: 10-17. Theo rilancia per il 12-18, Jukoski a muro per una speranza di rimonta: 17-22. Di nuovo Buchegger smorza la reazione Bcc: ancora l’opposto e Candellaro per il 20-25.

Tiozzo dal primo punto per Di Silvestre. Di nuovo break Vibo in avvio di parziale: 0-3. Insiste la Tonno Callipo: muro di Tondo (2-8). Buchegger sfonda con regolarità: 4-10. Castellana fatica a riorganizzarsi, Vibo ne approfitta: Terpin per il 7-13. Dentro Longo, la Bcc si scuote: muro di Presta (10-13), Zamagni (12-15) e Tiozzo (15-17). Candellaro a muro e l’ace fortunato di Tondo riportano Vibo a distanza (15-20). Due di Theo in attacco (18-21) e con il muro (21-23), poi di nuovo Vibo con Buchegger per il 22-25.

Longo dalla prima battuta. L’ace di Theo per il 4-2, quello di Buchegger per il 4-4. Terpin e Tallone segnano il primo break (7-9), Vibo insiste fino al 10-14. Zamagni e Cattaneo rianimano la Bcc (14-15). La Tonno Callipo, però, non sbanda: Terpin e Tondo per il 14-18. Il block out di Terpin indirizza il finale (15-19), Castellana si aggrappa a Cattaneo per le ultime speranze: 17-20. Doppio Candellaro (18-22) e Fedrizzi mandano Vibo in discesa, Buchegger chiude il 21-25.

IL TABELLINO-

BCC CASTELLANA GROTTE – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 1-3 (25-22, 20-25, 22-25, 21-25)

BCC CASTELLANA GROTTE: Jukoski 1, Cattaneo 12, Presta 5, Lopes Nery 29, Di Silvestre 2, Zamagni 9, Ndrecaj 2, De Santis (L), Longo 0, Tiozzo 6. N.E. Carelli, Sportelli. All. Cannestracci.

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Orduna 0, Terpin 11, Candellaro 11, Buchegger 26, Fedrizzi 5, Tondo 11, Tallone 9, Belluomo 0, Cavaccini (L). N.E. Carta, Balestra, Bellia, Mijailovic, Piazza. All. Douglas.

ARBITRI: Grassia, Salvati.

NOTE – durata set: 29′, 28′, 30′, 27′; tot: 114′.