Alberto Pol nuovo schiacciatore di Motta di Livenza

LA CARRIERA-

Ventun anni compiuti il 4 marzo scorso, schiacciatore di 201 centimetri, Pol è uno dei talenti emergenti del volley nazionale. Campione d’Europa Under 17 nel 2017, campione del mondo under 19 due anni dopo, campione d’Italia Under 18 sempre nel 2019, Pol ha già debuttato in SuperLega e in Champions League con l’Itas Trentino, club in cui ha militato per due anni, il primo dei quali (nel 2019/20) in A3 con la seconda formazione, l’UniTrento. Lo scorso anno ha giocato brillantemente a Porto Viro e poi in estate il passaggio alla corte di Bonitta, fino all’approdo a Motta di Livenza maturato in queste ore.