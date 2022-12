Cuneo cade ancora al cospetto di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA- La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo non riesce a sfatare il tabù Conad Reggio Emilia. Contro la formazione che lo scorso anno la sconfisse sia nella finale di Coppa Italia che in quella dei Play Off Promozione, stasera, nell'anticipo dell'ultima di andata ha battuto di nuovo la formazione di Giaccardi per 3-1 (26-24, 25-21, 21-25, 25-22).

Si parte. Cantagalli scrive una formazione diversa dal solito: Classica regia di Sperotto con Suraci in posto 2; i ricevitori martello oggi sono capitan Mariano e Perotto. Il centro lo murano Volpe e Bucciarelli, la seconda linea è difesa da Cantagalli M.

Coach Giaccardi invece parte con la diagonale Pedron – Santangelo, in posto quattro ci sono capitan Botto e Parodi. I centrali sono Sighinolfi e Codarin; libero della formazione Bisotto.

Primo set di luci e ombre per la Conad che ingrana prima di cuneo ma non riesce a trovare il la e sul 15 pari si lascia scavalcare; poi però entrambe le squadre entrano in un limbo che risolve per prima la squadra di casa: Reggio conduce 1-0. Reggio trova la sua quadra e riesce a volare verso i 25 punti prima di Cuneo; pieni di orgoglio e competitività non hanno mai lasciato la presa tenendo ben otto punti di vantaggio. Reggio – Cuneo 2-0. Gli ospiti provano a ribaltare la situazione e si prendono il terzo set, ma non basta perché il Bigi esplode con la vittoria 3-1 dei suoi beniamini.

Fischio d’inizio e Suraci piazza un buon pallonetto dietro al muro (1-1). Ci mette le mani Bucciarelli e ferma Botto (5-3). Ace di Sperotto (7-4). Recupero sensazionale di Perotto e poi la chiude Mariano (10-8). Perotto si infila tra il muro scomposto di Pedron e Sighinolfi (15-13). Cuneo scavalca la formazione di Coach Cantagalli che si trova costretto a chiamare time-out (15-16). Inizia una fase di stallo dove si continua punto a punto (17-17). Ace di Suraci, scavalca Reggio (19-18). Ancora parità (22-22). Set point per la Conad dopo un errore di Cuneo (24-23), ma Capitan Botto trova la parità (24-24). Reggio riesce a sfruttare al meglio i punti deboli avversari e, con un errore di Santangelo, Reggio conquista il primo set (26-24).

Secondo set avanti Conad con l’attacco nei tre metri di Volpe (4-1). Ace per Sperotto, la Conad accelera e va a +5 (8-3). Reggio riesce finalmente a spiccare il volo; Cantagalli L. chiede il video check vincente e porta i suoi in vantaggio di otto misure (13-5). Cerca di chiudere il gap Cuneo ma Suraci mette a terra un meteorite (17-10). Primo tempo vincente di Bucciarelli (19-12). Perotto appoggia la sfera sul muro ospite che la manda out (22-19). Set point preso da Suraci con un pallonetto in mezzo al campo (24-20), chiudono il set i biancoblu con un errore e concedono almeno un punto alla Conad (25-21).

Terzo set sentito sia in campo che dalla tifoseria avversaria (3-3). Cuneo prova ad allungare ma Suraci gli sta sotto il naso (6-7). Bucciarelli in primo tempo (11-11). Cuneo trova il break di vantaggio (14-16). Suraci cerca di stringere il gap (18-19). Cuneo vuole ribaltare la situazione e Botto chiude la diagonale stretta dell’allungo (19-22). Santambrogio, per Sperotto, sceglie capitan Mariano dalla seconda linea (20-23). Set point per la BAM (20-24), Mariano lo annulla (21-24). Sighinolfi dal centro vince il terzo set (21-25).

Monster block di Volpe e Reggio parte subito esprimendo il suo gioco (3-1). Suraci a tutto braccio sfrutta il muro di Pedron (7-6). Due errori consecutivi dei piemontesi concedono un respiro a Volley Tricolore (11-9). Insiste Suraci a Muro (12-9). Ancora muro, stavolta di Volpe (16-13). Cuneo Recupera (18-19) ma poi Suraci da posto quattro fa male (19-19). Ace di Suraci (21-20). Prima da posto quattro e poi dai nove metri Mariano si prende due misure di vantaggio (23-20). Altro muro per volpe, set point di Reggio (24-21), chiude poi il match Mariano (25-22).

I PROTAGONISTI-

Massimiliano Giaccardi (Allenatore Bam Acqua San Bernardo Cuneo)- « E’ un percorso; io nei time out, tra un set e l’altro ho ricordato ai ragazzi che queste situazioni non si risolvono da un giorno all’altro. L’importante è rimanere lì duri, continuare a lavorare per provare ad avere in trasferta le stesse certezze che abbiamo in casa. Adesso il nostro destino è nelle mani di altri per l’ingresso nella Coppa Italia; mi dispiace molto, perché i ragazzi per l’impegno e il lavoro non se lo meritano, però domani saremo lì con le dita incrociate sperando d’avere una chance».

IL TABELLINO-

CONAD REGGIO EMILIA – BANCA ALPI MARITTIME ACQUA S.BERNARDO CUNEO 3-1 (26-24, 25-21, 21-25, 25-22)

CONAD REGGIO EMILIA: Sperotto 17, Suraci 16, Volpe 10, Bucciarelli 18, Mariano 20, Perotto 11; Cantagalli M. (L); Santambrogio 1, Torchia 3. N.e. Jendoubi, Cantagalli D., Meschiari, Mian, Elia (L) All. Luca Cantagalli.

BANCA ALPI MARITTIME ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Pedron 3, Santangelo 5, Sighinolfi 4, Codarin 12, Botto 20, Parodi 14; Bisotto (L), Cardona 15, Lanciani 2, Chiapello, Lilli (L). N.e. Esposito, Köpfli. All. Giaccardi

ARBITRI: Cruccolini, Papadopol

NOTE: Durata set: 33’, 28’, 28’, 28’ Tot: 107’.