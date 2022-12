Per Cantù, Castellana Grotte e Porto Viro il pass per la Coppa Italia

ROMA- L’ultimo turno di andata è stato fondamentale per determinale le squadre che giocheranno i Quarti di Finale di Coppa Italia. Passo importante per entrare tra le prime otto per la Pool Libertas Cantù che centra un prezioso successo sulla Videx Yuasa Grottazzolina e si issa al secondo posto, sicura di giocare il suo quarto in casa. Prezioso successo per BCC Castellana Grotte che con la vittoria sulla Kemas Lamipel Santa Croce ha guadagnato il quinto posto in classifica ma con una partita da recuperare, e la Delta Group Porto Viro che si è presa il settimo posto scavalcando la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo, sconfitta ieri a Reggio Emilia. In chiave salvezza preziosa vittoria da tre punti della Cave Del Sole Lagonegro che supera in tre set la Tinet Prata di Pordenone.

TUTTE LE SFIDE-

CONSAR RCM RAVENNA-DELTA GROUP PORTO VIRO-

Colpo grosso della Delta Group Porto Viro al Pala Costa di Ravenna. Nel tredicesimo turno di Serie A2 Credem Banca i nerofucsia si impongono con un roboante 0-3 sui padroni di casa della Consar RCM e strappano così il pass per la Coppa Italia. Gara sempre controllata dai ragazzi di Battocchio, che hanno dovuto soffrire più del previsto solo nel secondo set, vinto ai vantaggi. Chiudono in doppia cifra tutti gli attaccanti di palla alta, Krzysiek (20 punti), Pierotti (14) e Sette (12), ottima anche la tenuta della linea di ricezione (71% di positive, 41% di perfette) e la difesa, con Russo uomo ovunque. Mercoledì il recupero a Castellana Grotte: con un successo la Delta Group terminerebbe il girone d’andata tra le prime quattro della classifica e avrebbe dunque il vantaggio di giocare in casa il quarto di finale di Coppa Italia.

Tra le fila della Delta Group prima da titolare in stagione per Erati, che fa coppia al centro con Barone. Confermati gli altri uomini di Matteo Battocchio: Garnica al palleggio e Krzysiek opposto, Pierotti e Sette in banda, Russo libero. Il tecnico della Consar RCM Marco Bonitta risponde con Mancini-Bovolenta sulla diagonale principale, Orioli-Pinali in posto quattro, Comparoni-Ceban centrali, Goi libero. Arbitri del match Sergio Jacobacci di Venezia e Anthony Giglio di Trento.

Scattano bene dai blocchi gli ospiti, Erati con l’ace dello 0-4 convince Bonitta al time immediato. Si erge a muro Barone (1-6), lo imita poco dopo Orioli – il più in palla tra i romagnoli – che fissa il 5-7 sul tabellone. Krzysiek rimette fieno prezioso in cascina (5-9), distanza confermata da Sette in battuta (8-12). La Delta Group non concretizza un paio di occasioni per allungare e rianima la squadra di casa: block di Pinali e Comparoni, errore offensivo nerofucsia, 13-13, time Battocchio. Break chiama break, fuori l’attacco di Comparoni (13-15), Bovolenta viene fermato due volte dal tandem Pierotti-Barone a muro: 13-17, interrompe il gioco Bonitta. Ancora una murata della Consar (16-18), Krzysiek però non si lascia intimidire (16-20). Porto Viro cerca di amministrare il suo tesoretto, Ravenna scalpita e torna sotto con il 22-23 di Pinali in contrattacco. Barone mette giù il primo tempo del 22-24, Pinali stavolta non inquadra il campo: 22-25, 0-1.

Ravenna conferma Arasomwan in luogo di Ceban per il secondo parziale. Il servizio di Krzysiek sfonda la linea di ricezione locale, Bonitta sostituisce Mancini con Monopoli e chiama tempo: 4-7. Battuta di Sette baciata dal nastro (5-9), intanto le due difese regalano attimi di spettacolo al pubblico del Pala Costa. Krzysiek stoppa Pinali (9-13), il cambio palla della Delta Group fila via che è una meraviglia, Ravenna invece si inceppa con Orioli (11-16). È una partita che procede a strattoni però, e in un attimo si invertono i ruoli: block di Arasomwan, errore polesano in costruzione, attacco e muro di Orioli, 16-16. Ritmo sempre vertiginoso, le cose più belle continuano a vedersi in seconda linea, le squadre arrivano a braccetto fin sopra quota 20. Dentro Sperandio per Porto Viro, Sette sfrutta il lavoro in ricostruzione dei suoi per il 22-24, ma Orioli annulla entrambe le palle set. Ai nerofucsia ne serviranno cinque per mettersi in tasca il doppio vantaggio: Barone è un gatto sulla ricezione slash ravennate, 26-28, 0-2.

Terzo set, Delta Group subito avanti 0-3. Orioli (ace) e Bovolenta impattano. Krzysiek e Pierotti si riprendono in un lampo il maltolto (3-5). Ancora Pierotti on fire, stavolta dai nove metri, Pinali spara out e manda in orbita gli ospiti: 4-8, time Bonitta. Bombardano dalle loro mattonelle preferite Sette e Krzysiek (4-10), Ravenna rimescola le sue carte (dentro Mancini, Orto, Ceban) senza trovare la quadra. Una manina gliela allunga Porto Viro con due errori in attacco (8-12), ma quando i ragazzi di Battocchio decidono di accelerare non ce n’è per nessuno: doppietta di Krzysiek, muro di Barone su Arasomwan, 9-16. Ospiti quasi con il pilota automatico inserito, Bovolenta e Orioli sussultano per il 17-20, Pinali firma il block del 21-23, Battocchio richiama tutte e due le volte i suoi in panchina. Messaggio ricevuto, 21-24 di Pierotti, 22-25 di Sette, 0-3 Delta Group Porto Viro.

I PROTAGONISTI-

Matteo Battocchio (Allenatore Delta Group Porto Viro)- « Complimenti alla squadra, vincere 3-0 a Ravenna non era assolutamente facile, i ragazzi ci tenevano tanto e hanno lottato con le unghie, abbiamo fatto una prestazione pazzesca in ricezione e in difesa. Ci sono ancora dei passaggi a vuoto su cui dobbiamo crescere, se evitiamo qualche sciocchezza possiamo iniziare a dare fastidio a tanti. Siamo in Coppa Italia e godiamoci questo traguardo, adesso abbiamo una trasferta lunga e una partita complicata a Castellana, ma andiamo lì per provare a fare la nostra gara, credo che i ragazzi abbiano voglia di togliersi ancora delle soddisfazioni ».

IL TABELLINO-

CONSAR RCM RAVENNA – DELTA GROUP PORTO VIRO 0-3 (22-25, 26-28, 22-25)

CONSAR RCM RAVENNA: Mancini 1, Orioli 18, Ceban 2, Bovolenta 12, Pinali 4, Comparoni 3, Orto 0, Arasomwan 6, Goi (L), Monopoli 0. N.E. Chiella, Truocchio. All. Bonitta.

DELTA GROUP PORTO VIRO: Garnica 0, Pierotti 14, Barone 8, Krzysiek 20, Sette 13, Erati 6, Russo (L), Bellei 0, Sperandio 0, Vedovotto 0, Zorzi 0. N.E. Lamprecht, Maccarone, Iervolino. All. Battocchio.

ARBITRI: Jacobacci, Giglio.

NOTE – durata set: 27′, 34′, 32′; tot: 93′.

BCC CASTELLANA GROTTE-KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE-

Vale l’accesso ai quarti di finale della Del Monte Coppa Italia la vittoria in quattro set della Bcc Castellana Grotte sulla Kemas Lamipel Santa Croce nella 13esima giornata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Finisce 3-1 (25-20, 25-20, 22-25, 25-21) la gara del Pala Grotte: un match bellissimo dai contenuti tecnici elevati che riporta la formazione allenata da Jorge Cannestracci a festeggiare in casa. Una delle migliori Bcc viste finora in stagione, forse la migliore versione casalinga finora, conquista tre punti che le consentono di guadagnare il pass per la Coppa Italia ed essere certamente tra le prime otto. Toccherà ora attendere il recupero di mercoledì 21 dicembre, sempre al Pala Grotte, con Porto Viro per conoscere il piazzamento definitivo della Bcc Castellana al termine del girone di andata e, di conseguenza, la posizione nella griglia dei quarti.

I 22 punti di Theo Lopes, ma anche la doppia cifra di Di Silvestre e Cattaneo (rispettivamente 14 e 11), ma anche e soprattutto i numeri di squadra con i 15 muti (5 Zamagni, 4 Cattaneo, 3 Presta), le percentuali super di Andrea Marchisio in ricezione, le scelte brillanti di Jukoski in regia e i pochi errori gratuiti: tanti valori positivi nel successo che rilancia Castellana davanti al proprio pubblico.

Coach Cannestracci parte con la Bcc più vista in questo inizio di stagione: Jukoski al palleggio, Theo Lopes opposto, Di Silvestre (unico ex della partita in maglia gialloblù) e Cattaneo schiacciatori, Zamagni e Presta centrali, Marchisio libero.

Il Santa Croce dell’ex Mastrangelo risponde con Coscione regista (al secondo passaggio stagionale al Pala Grotte dopo quello con Ravenna), Motzo opposto, Hanzic e Colli martelli, Vigil Gonzalez e l’ex Truocchio al centro, Morgese libero.

Due di Presta in avvio (4-3), due di Di Silvestre per il primo break (6-4). L’ace di Colli per il 7-7, poi la Bcc scappa fino al 10-7. Due di Truocchio per l’11-10, ma Castellana allunga di nuovo fino al 14-10. Theo in parallela e il muro di Cattaneo per il 19-15 che costringe Santa Croce al time out. Motzo prova a scuotere i suoi (21-17 prima e 23-19 poi), ma la Bcc tiene ancora e chiude: due consecutivi di Di Silvestre per il 25-20.

Theo e Zamagni per un break immediato Bcc: 5-2. La reazione Kemas arriva con il muro di Truocchio: 8-9. Centrali protagonisti: muro di Zamagni (10-9), primo tempo di Compagnoni, ancora Zamagni (12-11). Muro e block out di Cattaneo per il 15-13, due volte Colli per il 16-16. Il parziale è equilibrato, Jukoski lo indirizza di prima: 19-17. Tuona il Pala Grotte, risponde la Bcc: Cattaneo e Theo per il 21-18. Scatenato il brasiliano: palletta e muro per il 23-19. Il muro di Presta e la botta di Theo per un altro 25-20.

Theo e Motzo per il 3-3 iniziale. Jukoski e Theo combinano il 6-5. Santa Croce trova il primo break: Colli per l’8-10. La Bcc si scuote subito: Jukoski, Theo e due di Presta per il 15-12. La Kemas non trema, ma Theo e Zamagni piazzano l’allungo: 18-15. Il match è bellissimo. Truocchio conferma di essere il migliore per Santa Croce (18-17), altri due da Di Silvestre per Castellana (21-17). Sembra fatta, ma Santa Croce trova l’incredibile rimonta con due muri di Truocchio (21-22). Difesa su difesa, Cattaneo invade, Colli trova il diagonale: 22-25.

Si parte con le scorie emotive del set precedente. Castellana reagisce subito: Cattaneo in block out (9-7), Theo a muro (11-7), Zamagni con il tap in (13-8). Mastrangelo chiama due time out in un amen, Motzo e Truocchio svegliano Santa Croce: 15-10. Magia di Di Silvestre e due muri di Zamagni per un’altra spallata al set: 18-10. Maiocchi, con due ace e mezzo, rialza ancora gli ospiti (21-16), ma questa volta la Bcc non si fa raggiungere: due errori toscani per il 25-19.

IL TABELLINO-

BCC CASTELLANA GROTTE – KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE 3-1 (25-20, 25-20, 22-25, 25-19)

BCC CASTELLANA GROTTE: Jukoski 3, Cattaneo 11, Presta 9, Lopes Nery 22, Di Silvestre 14, Zamagni 10, De Santis (L), Ndrecaj 0, Marchisio (L). N.E. Tiozzo, Carelli, Longo, Sportelli. All. Cannestracci.

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Coscione 1, Colli 13, Vigil Gonzalez 1, Motzo 15, Hanzic 6, Truocchio 13, Loreti (L), Morgese (L), Compagnoni 1, Arguelles Sanchez 0, Maiocchi 8. N.E. Giovannetti, Favaro. All. Mastrangelo.

ARBITRI: Nava, De Simeis.

NOTE – durata set: 23′, 28′, 28′, 25′; tot: 104′.

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO-TINET PRATA DI PORDENONE-

Chiude il 2022 con una vittoria la Cave del Sole Lagonegro che vince contro Prata di Pordenone, ottenendo tre punti importanti per la propria classifica. Una gara che ha visto le due formazioni in molti frangenti giocarsela con estremo equilibrio, ma che ha poi premiato la più caparbia e precisa. Non si lascia mai impensierire la formazione di mister Barbiero, nonostante ci hanno provato più volte a recuperare terreno gli ospiti.

Inizia in equilibrio la gara : un punto per parte, si arriva fino al 5-7 grazie ad una ace di Gutierrez. Prata mantiene le due lunghezze fino al 14 pari di Lagonegro. Prata ci riprova a portarsi in vantaggio Armenante in pipe trova il 17 pari e poi l’errore di un attacco in diagonale di Gutierrez porta per la prima volta nel set il vantaggio locale. Mister Boninfante chiama il tempo e al rientro Wagner trova un ace che è il +2 Lagonegro 19-17. Pordenone trova il minimo scarto sul 21-20 grazie ad un muro su un pallonetto di Armenante, ma i biancorossi allungano nuovamente portandosi sul 24-21 e Wagner chiude il primo set.

Nel secondo set Prata prova ancora ad andare in vantaggio portandosi sul 3-6 ma i biancorossi recuperano e con un muro su Gutierrez la Cave del Sole pareggia i conti sul 6-6. Mister Boninfante chiama il tempo al rientro sono sempre gli ospiti a portarsi sul +2 9-11 ma il pallonetto di Armenante è ancora decisivo per trovare il pareggio 11-11. Lagonegro conquista il primo vantaggio del set sul 12-11 poi il muro dei lagonegresi si mostra ancora fondamentale e Biasotto sigla il 14-11. Il diagonale vincente di Wagner permette a Lagonegro di andare sul 16-13 poi mister Bonifante chiama i suoi (17-13). Al rientro Baldazzi trova una ace poi con una diagonale è sempre lo schiacciatore di Prata a trovare il -1 (18-17). Mister Barbiero così chiama il tempo al rientro Wagner manda out poi una prodezza di Izzo ad una mano per Bonola è il 21-19. Punto a punto ancora nel finale e Lagonegro trova il 24-22 e Izzo e compagni riescono a chiudere anche il secondo set.

Terzo set inizia con Lagonegro subito in avanti 4-1: continua la serie positiva dei padroni di casa che con un ace di Panciocco trovano l’ 8-2. Mister Boninfante chiama il tempo ma al rientro è sempre Lagonegro a condurre con largo anticipo 10-2. Guadagna terreno Prata con Gutierrez che trova un mani out 10-5. Rosicchia ancora il vantaggio dei biancorossi la Tinet che si porta sul 11-8 , ma Armenante con un mani out tiene a + 4 Lagonegro. Prata trova il minimo scarto sul 13-10. Un muro su Katalan è il 15-11 , Panciocco si guadagna prima il 17-13 poi con l’ace è +5 Cave del Sole. Sul 19-13 la formazione ospite prova ancora a recuperare e si porta sul 21-17 con un muro proprio sull’opposto di Lagonegro. Gutierrez manda out un attacco che segna il 23-19 poi Lagonegro riesce a chiudere anche il terzo set e ad ottenere così la vittoria e i tre puti finali.

IL TABELLINO-

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO – TINET PRATA DI PORDENONE 3-0 (25-22, 25-23, 25-20)

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO: Izzo 0, Armenante 10, Bonola 2, Pereira Da Silva 12, Panciocco 18, Biasotto M. 5, El Moudden (L), Di Carlo (L), Orlando Boscardini 0. N.E. Biasotto M. M., Azaz El Saidy, Lecat, Mastrangelo. All. Barbiero.

TINET PRATA DI PORDENONE: Boninfante 4, Bruno 4, Katalan 6, Gutierrez 12, Petras 7, Scopelliti 3, De Angelis (L), Baldazzi 2, Porro 0, Gambella 3, Bortolozzo 5. N.E. Pegoraro, De Giovanni. All. Boninfante.

ARBITRI: Talento, Autuori.

NOTE – durata set: 25′, 30′, 26′; tot: 81′.

POOL LIBERTAS CANTÙ-VIDEX YUASA GROTTAZZOLINA-

Tre punti d’oro che innalzano il Pool Libertas Cantù al secondo posto in classifica e ne garantiscono la matematica qualificazione ai quarti di finale della DelMonte® Coppa Italia Serie A2 sono quelli conquistati nella partita di oggi con un’agguerrita Videx Yuasa Grottazzolina. Una partita per tre set combattuta punto su punto, con parziali chiusi con il minimo scarto, e un quarto set in cui i canturini hanno imposto il loro gioco fin dall’inizio.

Coach Francesco Denora schiera Alessio Alberini in cabina di regia, Kristian Gamba opposto, Alessandro Preti e Giuseppe Ottaviani in banda, Jonas Aguenier e Dario Monguzzi al centro, e Luca Butti libero. Coach Massimiliano Ortenzi risponde con Manuele Marchani al palleggio, Rasmus Breuning Nielsen opposto, Riccardo Vecchi e Dusan Bonacic schiacciatori, Marco Cubito e Filippo Bartolucci centrali, e Riccardo Romiti libero.

Inizio di match in equilibrio, con il Pool Libertas che prova ad allungare più volte (8-6, 11-9), ma con i centrali della Videx Yuasa a rimettere il punteggio sempre in parità. Il turno al servizio di Breuning, però, aiuta Grottazzolina a scappare (11-14 a chiusura di un parziale di 0-5), e Coach Denora ferma il gioco. Al rientro in campo Cantù trova di nuovo la parità a quota 14. In questa fase di gara sono i grottensi a provare a scappare (14-16), e i canturini ad impattare subito. Bonacic mette a terra la palla del nuovo doppio vantaggio esterno (19-21), e Coach Denora chiama il suo secondo time-out (20-22). Sembra essere lo strappo decisivo, ma due errori in attacco di Breuning concedono il set point ai padroni di casa (24-23), che viene annullato dallo stesso opposto danese, mandando il parziale ai vantaggi. Chiude Gamba alla terza occasione (29-27).

Inizio di secondo set in equilibrio, poi la Videx Yuasa prova ad allungare (8-10), ma il Pool Libertas impatta a quota 11. Si prosegue lottando palla su palla fino ai due attacchi sbagliati consecutivamente da Ottaviani e Preti che convincono Coach Denora a parlarci su (14-16). Al rientro in campo Gamba e Aguenier ristabiliscono la parità a quota 16, ma Grottazzolina si riprende il doppio vantaggio con un muro di Cubito su Aguenier (17-19). E’ lo strappo decisivo: ai grottensi basta giocare in maniera ottimale il cambiopalla per chiudere grazie ad un servizio in rete di Gamba (23-25).

A inizio terzo set Gamba si carica la squadra sulle spalle, e Coach Ortenzi chiama time-out al termine di un parziale di 4-0 (7-4). Al rientro in campo la Videx Yuasa, aiutata da un errore in attacco di Preti, torna sotto (9-8), e con un muro di Bartolucci su Aguenier mette la freccia (11-12). Gamba mette a terra l’attacco del nuovo sorpasso canturino (14-13), Preti allunga, e Coach Ortenzi ferma tutto (17-15). Si torna a giocare, e i centrali grottensi rimettono tutto in parità a quota 17. Due errori dei canturini, Grottazzolina allunga, e Coach Denora vuole parlarci su (18-20). Ottaviani mette a terra la palla della nuova parità a quota 21, ma il pallino del gioco rimane nelle mani degli ospiti. Ottaviani conquista il primo set point per i suoi, ma Breuning manda il parziale ai vantaggi. Un ace di Bonacic manda in vantaggio i marchigiani (24-25), ma Monguzzi ricambia il favore ribaltando la situazione (27-26). E’ un attacco di Bonacic, confermato out dal videocheck, di Bonacic a consegnare il set ai padroni di casa (29-27).

A inizio quarto set il Pool Libertas prova a scappare grazie a due invasioni consecutive della Videx Yuasa, e Coach Ortenzi ferma tutto (4-1). Muro di Marchiani, e Grottazzolina torna sotto (4-3). Aguenier mura Bonacic, e la distanza trale squadre è ristabilita (6-3). Preti e Ottaviani martellano da ogni zona del campo, e Coach Ortenzi chiama il suo secondo time-out (11-6). Qualche errore di troppo in casa marchigiana, Gamba martella da ogni zona del campo (il suo servizio favorisce un parziale di 7-0), e Cantù allunga (13-7, 20-8). Gli ospiti, però, non mollano, e riescono a recuperare qualche punto (21-12). Questo non basta a riaprire il set: Gamba mette a terra la palla della vittoria (25-15).

I PROTAGONISTI-

Francesco Denora (Allenatore Pool Libertas Cantù)- « Questa è una vittoria non bella, fantastica. Una partita difficilissima, contro una squadra che era seconda in classifica e che ha un opposto a tratti infermabile, ed è come partire 6-0 per loro. I ragazzi sono stati eccezionali non solo oggi, ma in tutto il percorso. Se pensiamo che otto giornate fa eravamo penultimi con solo tre punti all’attivo, e ora la classifica dice che siamo secondi questo è merito di tutta la squadra. Questo comprende anche i ragazzi che giocano di meno perché hanno innalzato tantissimo il livello dell’allenamento, e faccio fatica a scegliere chi far giocare in alcuni momenti. È merito anche dello staff sia tecnico che societario, che non ci fanno mancare niente ».

IL TABELLINO-

POOL LIBERTAS CANTÙ – VIDEX YUASA GROTTAZZOLINA 3-1 (29-27, 23-25, 29-27, 25-15)

POOL LIBERTAS CANTÙ: Alberini 2, Ottaviani 17, Monguzzi 5, Gamba 31, Preti 17, Aguenier 9, Compagnoni 0, Butti (L), Gianotti 0. N.E. Picchio, Galliani, De Rosa, Mazza, Melli Martini. All. Denora.

VIDEX YUASA GROTTAZZOLINA: Marchiani 2, Vecchi 6, Bartolucci 9, Nielsen 25, Bonacic 12, Cubito 13, Giorgini (L), Romiti (L), Focosi 0, Ferrini 0. N.E. Leli, Pison. All. Ortenzi.

ARBITRI: Grassia, Clemente.

NOTE – durata set: 33′, 26′, 36′, 22′; tot: 117′.

I RISULTATI-

Agnelli Tipiesse Bergamo-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-2 (24-26, 23-25, 25-21, 25-22, 15-12) Giocata ieri;

Conad Reggio Emilia-BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 3-1 (26-24, 25-21, 21-25, 25-22) Giocata ieri;

Consar RCM Ravenna-Delta Group Porto Viro 0-3 (22-25, 26-28, 22-25);

BCC Castellana Grotte-Kemas Lamipel Santa Croce 3-1 (25-20, 25-20, 22-25, 25-19);

HRK Motta di Livenza-Consoli McDonald’s Brescia 1-3 (21-25, 25-21, 17-25, 22-25) Giocata ieri;

Cave del Sole Lagonegro-Tinet Prata di Pordenone 3-0 (25-22, 25-23, 25-20);

Pool Libertas Cantù-Videx Yuasa Grottazzolina 3-1 (29-27, 23-25, 29-27, 25-15)

LA CLASSIFICA-

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 26, Pool Libertas Cantù 23, Agnelli Tipiesse Bergamo 23, Videx Yuasa Grottazzolina 22, BCC Castellana Grotte 21, Kemas Lamipel Santa Croce 21, Delta Group Porto Viro 21, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 20, Consar RCM Ravenna 18, Tinet Prata di Pordenone 18, Conad Reggio Emilia 17, Consoli McDonald’s Brescia 17, Cave del Sole Lagonegro 15, HRK Motta di Livenza 5.

Note: 1 Incontro in meno: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, BCC Castellana Grotte, Delta Group Porto Viro, Conad Reggio Emilia;

IL PROSSIMO TURNO-26/12/2022 Ore: 18.00-

Kemas Lamipel Santa Croce-Consar RCM Ravenna;

Conad Reggio Emilia-HRK Motta di Livenza;

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo-Consoli McDonald’s Brescia Si gioca il 23/12/2022 ore 20.00;

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Cave del Sole Lagonegro;

Agnelli Tipiesse Bergamo-Pool Libertas Cantù;

BCC Castellana Grotte-Videx Yuasa Grottazzolina;

Delta Group Porto Viro-Tinet Prata di Pordenone