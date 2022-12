Jakub Petras nuovo opposto di Brescia

BRESCIA- Prosegue la campagna di rafforzamento invernale della della Consoli McDonald’s Centrale del Latte Brescia che, dopo il ritorno del centrale Dane Mijatovic, si assicura le prestazioni del ventiquattrenne slovacco Jakub Petras. Il nuovo rinforzo arrivo a surrogare Fabio Bisi , i cui tempi di recupero dopo l'infortunio non saranno brevi. Zambonardi potrà finalmente disporre di un opposto di ruolo dopo aver cercato soluzioni alternative schierando in posto due Galliani, Loglisci, Gatto e, nel match contro Motta anche Abrahan.

Jakub è felice dell’occasione: dopo avere lasciato il club slovacco Mita, dove la proposta ricevuta si è rivelata molto diversa dalla realtà, si è continuato ad allenare a Bratislava, in attesa di chiamata. Quella del tecnico bresciano lo soddisfa in pieno.

LA CARRIERA-

‘Petry’ è il fratello minore di Michal, in forza alla Tinet Prata: ha 24 anni, è alto 198 cm, e arriva dal team Mita Volleyteam Prievidza (SLK). La caratteristica che per prima balza agli occhi è la sua energia, che incanala verso la determinazione ad emergere. Ha provato tutti ruoli (tranne il libero, precisa) prima di iniziare la carriera professionistica giocando in Turchia, Grecia e Finlandia, oltre che nel suo Paese natale.

LE PAROLE DI JAKUB PETRAS-

« So che qui non mi conosce nessuno e devo guadagnarmi rispetto, ma è esattamente quel che sono pronto a fare. La chimica con i compagni che ho incontrato è buona, ci servono allenamenti per trovare tempo e amalgama, lo faremo un passo alla volta, senza pressione. Il campionato italiano è di un livello molto alto e mi aspetto tanta qualità in questa competizione. La mia carta vincente è la mia mentalità: sono determinato ad emergere e, per farlo, devo migliorare sempre, conquistare credibilità. Poterlo fare qui, è un privilegio ».

LE PAROLE DEL TECNICO ROBERTO ZAMBONARDI-

« E’ un giovane dotato di esplosività e di entusiasmo che mette a nostra disposizione la sua voglia di lavorare. Ci è di grande aiuto in questa fase, in cui aspettiamo il recupero di Bisi, perché ci permette di allenarci in maniera più completa, oltre ad essere una freccia in più da scoccare in partita ».