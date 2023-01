Sabato 7 e domenica 8 si gioca la 2a di ritorno

ROMA- Dopo un week end di stop, per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, l'A2 Maschile torna in campo per la 2a giornata di ritorno che andrà in scena spalmata fra sabato 7, con tre partite in calendario, e domenica 8 dicembre quando si giocheranno le altre quattro sfide.

Il turno si apre alle 18.00 di sabato 7 gennaio con HRK Motta di Livenza – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo. L’ultima classificata del torneo ospita la sua “bestia nera”, mai battuta nei 7 precedenti. Nel girone di andata la BAM si impose con il massimo scarto tra le mura amiche. Il sestetto veneto viene dallo stop in 4 set a Reggio Emilia in campionato, mentre i piemontesi, ottavi in classifica, sono stati eliminati nei Quarti di Del Monte® Coppa Italia perdendo 3-0 a Vibo Valentia.

Alle 20.30 di sabato, la Tinet Prata di Pordenone vuole sfatare il tabù orobico. Il team friulano ha sempre perso nei tre incroci con la Agnelli Tipiesse Bergamo, che al PalaPrata ritrova da rivale Carlo De Angelis e vuole ripetere la prova dell’andata, quando superò 3-1 la Tinet. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta al tie break sul campo di Porto Viro, gli ospiti hanno passato il turno in Coppa Italia dominando tra le mura amiche la Videx con un rotondo 3-0. Tra i bergamaschi Antonio Cargioli cerca il punto n. 1500 in carriera, Williams Padura Diaz i 2 ace che lo separano dai 400.

Sempre alle 20.30 di sabato, la Pool Libertas Cantù vuole ribadire la fama di fortino del PalaFrancescucci, dove il Club lombardo negli ultimi battiti del 2022 ha festeggiato la prima qualificazione a una Semifinale di Del Monte® Coppa Italia A2 grazie al 3-0 sulla Kemas Lamipel Santa Croce, che è anche la prossima avversaria in Regular Season. Gli uomini di Francesco Denora, sesti in classifica, nel weekend ospitano proprio i lupi, ora quarti e ansiosi di riscattare il fresco precedente di coppa, memori dell’incoraggiante 3-1 nel girone di andata al PalaParenti e avanti 8 a 4 negli scontri diretti. Nel roster della Kemas figurano 4 ex canturini: Manuel Coscione, Tino Hanzic, Matteo Maiocchi e Matheus Motzo. Alessio Zingoni era nello staff santacrocese. Solo 15 punti separano Giuseppe Ottaviani dai 2000 nelle stagioni regolari.

Domenica, alle 18.00, si affrontano una squadra che ha mancato la partecipazione alla Coppa Italia, la Consoli McDonald’s Brescia, e una rivale che ha avuto vita breve nella kermesse, la Delta Group Porto Viro. Si tratta del quarto faccia a faccia, con i Tucani avanti per 2 vittorie a 1. Nel girone di andata la Delta Group ha festeggiato al tie break in casa. I bresciani, decimi, vengono dal blitz in 4 set a Cuneo nel 1° turno di ritorno, mentre il team veneto, quinto, è reduce dalla trasferta di coppa con epilogo amaro al PalaGrotte in 3 set contro la New Mater. Giacomo Bellei e Riccardo Iervolino tornano a Brescia da rivali. Simone Tiberti insegue il muro n. 300 in carriera.

Sempre domenica, alle 18.00, si ritrovano di fronte Consar RCM Ravenna e BCC Castellana Grotte per il decimo faccia a faccia. Nel bilancio i romagnoli sono avanti con 5 vittorie a 4; al momento l’ago della bilancia è il 3-2 corsaro nel girone di andata. Il team di casa occupa la dodicesima piazza in classifica e viene dalla sconfitta per 3-1 a Santa Croce all’esordio nel girone di ritorno, mentre i pugliesi, secondi a 5 punti dalla vetta, hanno onorato i Quarti di Del Monte® Coppa Italia firmando un 3-0 contro Porto Viro. L’unico ex della contesa è Matteo Zamagni, che agli albori della carriera murava nella Robur. Nicola Tiozzo è alla presenza n. 200 in Regular Season.

Duro banco di prova, ancora domenica alle 18.00 per la Videx Yuasa Grottazzolina, settima forza della A2, che in casa deve reagire all’eliminazione in coppa patita sul campo di Bergamo. Nelle Marche arriva la capolista Tonno Callipo Vibo Valentia, passata alle Semifinali del torneo che assegna la coccarda tricolore. I calabresi, che nel girone di andata hanno superato in casa i marchigiani per 3-0, sono in vantaggio nei precedenti con 5 vittorie a 2 e ritrovano due rivali da ex, Leonardo Focosi e Manuele Marchiani. Rasmus Breuning Nielsen è a 12 punti dai 1500 in Regular Season e all’ace n. 200 in carriera, Manuele Lucconi è a 14 punti dai 1500 in Regular Season.

Alle 18.00 di domenica si confrontano per la decima volta Cave Del Sole Lagonegro e Conad Reggio Emilia (bilancio di 6 vittorie a 3 per i reggiani), rispettivamente penultima e nona in classifica con 5 punti di differenza. Le due squadre hanno mancato l’appuntamento con la partecipazione alla Del Monte® Coppa Italia A2, uno smacco soprattutto per la Conad, detentrice del trofeo. Nel turno di Regular Season andato in scena a Santo Stefano, la Reggio Emilia ha piegato Motta per 3-1, mentre la Cave del Sole è caduta in 3 set nella tana della capolista Vibo. Tra i padroni di casa Paolo Bonola è alla presenza n. 100 in carriera, Francois Lecat insegue il punto n. 800.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2a GIORNATA DI RITORNO-



Sabato 7 gennaio 2023, ore 18.00-



HRK Motta di Livenza – BAM Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Giglio, Sabia

Sabato 7 gennaio 2023, ore 20.30-



Tinet Prata di Pordenone – Agnelli Tipiesse Bergamo Arbitri: Turtù, Clemente

Pool Libertas Cantù – Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Selmi, Marconi

Domenica 8 gennaio 2023, ore 18.00-

Consoli McDonald’s Brescia – Delta Group Porto Viro Arbitri: Santoro, Prati

Consar RCM Ravenna – BCC Castellana Grotte Arbitri: Mesiano, Venturi

Videx Yuasa Grottazzolina – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Arbitri: Jacobacci, Rolla

Cave Del Sole Lagonegro – Conad Reggio Emilia Arbitri: Gasparro, Grassia

LA CLASSIFICA-

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 32, BCC Castellana Grotte 27, Agnelli Tipiesse Bergamo 26, Kemas Lamipel Santa Croce 24, Delta Group Porto Viro 23, Pool Libertas Cantù 23, Videx Yuasa Grottazzolina 22, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 20, Conad Reggio Emilia 20, Consoli McDonald’s Brescia 20, Tinet Prata di Pordenone 19, Consar RCM Ravenna 18, Cave del Sole Lagonegro 15, HRK Motta di Livenza 5.