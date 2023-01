La 3a di ritorno parte con Castellana-Lagonegro

ROMA- Si intensifica l'attività delle formazioni di vertice di A2 Maschile che mercoledì 18 gennaio giocheranno per le semifinali di Coppa Italia. In attesa delle sfide che porteranno alla finale di Roma va in scena nel week end la 3a giornata di ritorno. La classifica vede in testa Vibo Valentia che sembra non avere rivali. Prologo del turno, alle 20.30 di sabato, Castellana Grotte-Lagonegro, mentre domenica sono previsti due incontri alle 16.00 e altre quattro gare alle 18.00.

Sabato alle 20.30 si consuma la decima sfida tra BCC Castellana Grotte e Cave Del Sole Lagonegro, con i pugliesi vittoriosi per 3-1 nel girone di andata e avanti per 6 vittorie a 3 negli scontri diretti. In classifica la New Mater è seconda a 27 punti in coabitazione con Santa Croce, ma è scivolata a -8 dalla capolista Vibo dopo lo stop a Ravenna, mentre i lucani, penultimi a quota 18, vengono dal successo interno in contro Reggio Emilia. Due ex incrociati nei roster: Paolo Di Silvestre e Marco Izzo. Wagner Da Silva è a 20 punti dai 2500 in Regular Season.

Dopo il tie break vincente in casa con Prata e il successivo passo falso a Brescia, alle 16.00 di domenica la Delta Group Porto Viro vuole bissare la festa del derby regionale di andata con la HRK Motta di Livenza, battuta 6 volte su 7 precedenti. I padroni di casa sono quinti e hanno come dirimpettaie a 23 punti sia Cantù che Brescia, mentre gli ospiti, ultimi, stanno vivendo una Regular Season complicata, anche se nell’ultimo turno si sono visti segnali piuttosto incoraggianti nella maratona vinta tra le mura amiche con Cuneo. Al Palasport si presentano due ex in veste di rivali, Enrico Lazzaretto e Alberto Pol. Gara n. 200 in carriera per Graziano Maccarone, possibile block n.300 per Alex Erati in Regular Season.

Reduce dal blitz a Grottazzolina, la capolista Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, in vetta a +7 dalla prima inseguitrice grazie ai 35 punti guadagnati dopo 12 vittorie e 3 sole sconfitte, vuole ripetersi nel match di domenica alle 16.00 contro la Consoli McDonald’s Brescia, piegata per 3-1 in Lombardia nel girone di andata e sotto per 4-1 nel computo globale degli scontri diretti. I Tucani, imbattuti nel girone di ritorno, sono motivati dopo le vittorie a Cuneo e in casa con Porto Viro. Risultati che hanno contribuito a raggiungere la parte alta del tabellone con gli stessi punti di Porto Viro e Cantù. L’unico ex è l’opposto Fabio Bisi. Da una parte Manuele Lucconi mira ai 1000 punti in Regular Season, a -14, dall’altra Simone Tiberti cerca il 300° block in carriera.

Alle 18.00 di domenica si gioca la seconda sfida assoluta nella categoria tra Conad Reggio Emilia e Tinet Prata di Pordenone. Il team reggiano, scivolato per 3-1 in Friuli all’andata, cerca punti per migliorare l’undicesimo posto e riscattare lo stop del 2° turno di ritorno a Marsicovetere contro Lagonegro. Gli ospiti, invece, vogliono sfruttare l’euforia per il 3-1 casalingo firmato contro una big come Bergamo. Sono quattro gli ex nei roster: Matteo Bortolozzo, Antonio De Paola e Simone Scopelliti hanno avuto esperienze con la maglia emiliana, mentre Matteo Meschiari ha cominciato la stagione scorsa a Prata.

Sempre alle 18.00, la Kemas Lamipel Santa Croce vuole riscattare la sconfitta al tie break del girone di andata contro la Videx Yuasa Grottazzolina, risultato che al momento è ago della bilancia nel computo dei precedenti, con i marchigiani avanti 8-7 nel numero delle vittorie. Il girone di ritorno ha sorriso ai Lupi con due successi, mentre la Videx è reduce da due match proibitivi: prima la sconfitta a Castellana Grotte, poi la caduta casalinga contro i primi della classe di Vibo Valentia. Fatto sta che Santa Croce è terza (stessi punti della BCC e una vittoria in meno), Grottazzolina si trova al momento in ottava posizione a 22 punti come Prata di Pordenone.

Alle 18.00 di domenica, il menù della giornata riserva anche la sfida tra l’Agnelli Tipiesse Bergamo e la Consar RCM Ravenna, squadre uscite con sensazioni opposte dall’ultimo turno. Gli orobici puntavano sulla trasferta a Prata, ma si sono inchinati dopo il passaggio a vuoto che ha vanificato il colpo nel derby ed è costato lo scivolone al quarto posto, mentre il team romagnolo ha agganciato a 21 punti Cuneo battendo Castellana per 3-1, certificando il buon innesto di Swan Ngapeth e gettando le basi per la risalita, in virtù anche della classifica corta. La Consar si è aggiudicata 4 dei 7 precedenti. Il tecnico Gianluca Graziosi, nel 2018/19 sulla panchina di Ravenna, nel girone di andata del torneo in corso ha vinto lo scontro diretto 3-0. Riccardo Copelli è a 17 punti dai 1000 in carriera, Tim Held a 2 attacchi vincenti dai 1000.

In campo alle 18.00 di domenica BAM Acqua S. Bernardo Cuneo e Pool Libertas Cantù, squadre che devono riscattarsi dopo aver perso le prime due gare del girone di ritorno. I piemontesi hanno ceduto a Brescia in casa e sono tornati con 1 solo punto da Motta, i canturini sono rimasti a secco a Bergamo nel derby lombardo e tra le mura amiche con Santa Croce. In classifica Cantù è sesta a 23 punti, Cuneo decima con 21. Nel girone di andata ha avuto la meglio la squadra lombarda in 4 set, ma se si considerano tutti gli scontri diretti è avanti Cuneo 4-3. Un ex per squadra: Andrea Santangelo e Alessandro Preti. Da una parte presenza n. 200 in carriera per Nicholas Sighinolfi, dall’altra presenza n. 100 in Regular Season per Kristian Gamba. Giuseppe Ottaviani è vicinissimo ai 2000 punti nelle stagioni regolari.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3a GIORNATA DI RITORNO-



Sabato 14 gennaio 2023, ore 20.30



BCC Castellana Grotte – Cave Del Sole Lagonegro Arbitri: Chiriatti, De Simeis

Domenica 15 gennaio 2023, ore 16.00



Delta Group Porto Viro – HRK Motta di Livenza Arbitri: Laghi, Brunelli

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Consoli McDonald’s Brescia Arbitri: Palumbo, Colucci

Domenica 15 gennaio 2023, ore 18.00



Conad Reggio Emilia – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Armandola, Santoro

Kemas Lamipel Santa Croce – Videx Yuasa Grottazzolina Arbitri: Cruccolini, Usai

Agnelli Tipiesse Bergamo – Consar RCM Ravenna Arbitri: Spinnicchia, Giglio

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo – Pool Libertas Cantù Arbitri: Venturi, Pristerà

LA CLASSIFICA-

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 35, BCC Castellana Grotte 27, Kemas Lamipel Santa Croce 27, Agnelli Tipiesse Bergamo 26, Delta Group Porto Viro 23, Pool Libertas Cantù 23, Consoli McDonald’s Brescia 23, Videx Yuasa Grottazzolina 22, Tinet Prata di Pordenone 22, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 21, Consar RCM Ravenna 21, Conad Reggio Emilia 20, Cave del Sole Lagonegro 18, HRK Motta di Livenza 7