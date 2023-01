Si gioca la 5a di ritorno, Grottazzolina-Motta è l'anticipo

ROMA- Le protagoniste della Serie A2 Maschile scenderanno in campo nel week end per la 5a giornata di ritorno .

Videx Yuasa Grottazzolina e HRK Motta di Livenza apriranno il turno sabato sera alle 20.30 sul terreno marchigiano per l'unico anticipo del turno. Nella partita di andata fu la squadra di Ortenzi ad imporsi per 0-3 e si augurano di ripetere quel risultato per rimanere agganciati al treno Play Off. Dusan Bonacic raggiunge le 100 presenze in Italia ed è a caccia dei quattro punti che lo separano da quota 1000. Dall'altra parte del campo la formazione veneta, ultima con otto punti, si gioca il tutto per tutto per cercare di risollevare una situazione di classifica davvero complicata.

Alle 15.30 di domenica 29 gennaio va in scena l’undicesimo faccia a faccia tra Pool Libertas Cantù e Cave Del Sole Lagonegro, con i lucani avanti nei precedenti per 6-4, l’ultimo successo risale all’andata. In classifica il team lombardo è ottavo dopo la vittoria sfumata al tie break in casa contro Vibo e ha sei lunghezze di vantaggio sugli ospiti, penultimi e piegati tra le mura amiche al fotofinish da Cuneo nell’ultimo turno. Il tecnico dei lombardi, Francesco Denora Caporusso, ha alle spalle un triennio da secondo allenatore di Lagonegro. Kristian Gamba cerca il centesimo muro in carriera.

In campo alle 18.00 di domenica la Conad Reggio Emilia e la Delta Group Porto Viro per la quinta sfida. I giganti veneti, avanti 3-1 nei precedenti vogliono bissare la vittoria da 3 punti dell’andata per firmare il terzo successo di fila in campionato e migliorare l’attuale quinto posto, ma i padroni di casa reggiani, dodicesimi e ansiosi di recuperare terreno, nella centesima gara in carriera di Riccardo Mian vogliono sfruttare il fattore campo per rifarsi dopo la maratona nelle Marche persa all’ultimo respiro a Grottazzolina. Solo 14 punti ai 1500 in Regular Season per Diego Cantagalli. Romolo Mariano nella passata stagione schiacciava a Porto Viro. Sia Giacomo Bellei, che Gabriel Garnica e il secondo allenatore Marcello Mattioli hanno trascorsi a Reggio.

Prima battuta alle 18.00 di domenica anche tra Consar RCM Ravenna e BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, al secondo confronto nella categoria dopo il successo per 3-1 dei piemontesi nella sfida di andata. Corsari in quattro set a Motta nell’ultimo turno, i romagnoli sono decimi in classifica, indietro rispetto alla dirimpettaia Grottazzolina solo per una vittoria in meno, ma la zona Play Off dista appena una lunghezza, la stessa distanza che separa la Consar dalla BAM, con i piemontesi ora settimi dopo l’impresa sul filo di lana nella trasferta a Marsicovetere contro Lagonegro.

Fischio d’inizio alle 18.00 di domenica anche per il match casalingo della capolista Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, opposta alla Tinet Prata di Pordenone. All’andata, nell’unico precedente, i calabresi hanno espugnato il PalaPrata in quattro set. Oltre ad aver staccato il pass per la finalissima di Del Monte® Coppa Italia A2, i padroni di casa guidano la classifica a +7 dalla prima inseguitrice, nonostante l’ultima gara si sia risolta con una vittoria maturata solo al tie break a Cantù. Il collettivo friulano, che schiera gli ex Tonno Callipo Antonio De Paola, Simon Hirsch e Simone Scopelliti, è sesto dopo il successo con Santa Croce. In Regular Season Davide Candellaro è alla partita n.400 ed è a 3 muri dai 600, Manuele Lucconi è a 15 punti dai 1000.

Si incrociano alle 18.00 di domenica anche Agnelli Tipiesse Bergamo – BCC Castellana Grotte per un classico giunto al sedicesimo capitolo, con gli orobici avanti per 9 vittorie a 6, anche se all’andata fu la New Mater a far festa in casa al tie break. Ancora a secco di vittorie esterne dal giro di boa, la formazione lombarda cerca conforto tra le mura amiche per migliorare o difendere la quarta posizione, mentre la finalista di coppa, seconda a meno 7 dalla vetta, insegue il terzo successo di fila. Sono tre gli ex nei roster: Alessandro Toscani nella passata stagione militava nel Club pugliese, mentre Giuseppe Longo e Nicola Tozzi vantano trascorsi a Bergamo.

Nel posticipo delle 19.00 di domenica, Kemas Lamipel Santa Croce e Consoli McDonald’s Brescia si misurano al PalaParenti per la sfida n. 14 in Serie A. Nel bilancio dei precedenti i Tucani hanno il naso avanti (7-6). A fare da ago della bilancia è il successo casalingo dell’andata per 3-1. Entrambe le squadre cercano riscatto. In classifica i Lupi sono terzi dopo la netta battuta d’arresto a Prata. La formazione lombarda è undicesima dopo lo stop interno con Castellana Grotte. L’unico ex della gara è l’alzatore Simone Tiberti (1 block ai 300 in carriera), nel 2004/05 nella cabina di regia toscana. Il compagno di team Andrea Franzoni è alla gara n. 200 in carriera.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5a GIORNATA DI RITORNO-



Sabato 28 gennaio 2023, ore 20.30



Videx Yuasa Grottazzolina – HRK Motta di Livenza Arbitri: Bassan, Fontini

Domenica 29 gennaio 2023, ore 15.30-



Pool Libertas Cantù – Cave Del Sole Lagonegro Arbitri: Ciaccio Giovanni, Marotta

Domenica 29 gennaio 2023, ore 18.00-



Conad Reggio Emilia – Delta Group Porto Viro Arbitri: Usai, Salvati

Consar RCM Ravenna – Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Cavalieri, Serafin

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Chiriatti, De Simeis

Agnelli Tipiesse Bergamo – BCC Castellana Grotte Arbitri: Piperata, Jacobacci

Domenica 29 gennaio 2023, ore 19.00

Kemas Lamipel Santa Croce – Consoli McDonald’s Brescia Arbitri: Mattei, Turtù

LA CLASSIFICA-

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 40, BCC Castellana Grotte 33, Kemas Lamipel Santa Croce 30, Agnelli Tipiesse Bergamo 29, Delta Group Porto Viro 28, Tinet Prata di Pordenone 28, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 25, Pool Libertas Cantù 25, Videx Yuasa Grottazzolina 24, Consar RCM Ravenna 24, Consoli McDonald’s Brescia 23, Conad Reggio Emilia 21, Cave del Sole Lagonegro 19, HRK Motta di Livenza 8.