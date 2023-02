Nel week end si gioca la 6a di ritorno

Si parte sabato alle 18.30 di sabato con il match che opporrà Kemas Lamipel Santa Croce e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Con metà dei successi nei faccia a faccia (4-8) e 10 punti in meno in classifica, i Lupi sono terzi, ma hanno le carte in regola per giocarsela con i neo vincitori della Del Monte® Coppa Italia A2. Sabato la capolista calabrese ha alzato al cielo il trofeo di categoria per la quarta volta e ora vuole evitare cali di tensione su un campo non facile per bissare il successo da tre dell’andata. Vincenzo Mastrangelo e Cezar Douglas sono ex a panchine invertite. Manuel Coscione ritrova da rivale la Tonno Callipo. Davide Candellaro (1 muro ai 600 in carriera) e Michele Fedrizzi vantano trascorsi alla Kemas. Alejandro Vigil Gonzalez è alla gara n.100. Sul fronte opposto, nelle Regular Season, Alessandro Tondo è a 12 punti dai 1500, Manuel Lucconi a 14 punti dai 1000.

Sabato, alle 19.30, sfida n.19 tra Agnelli Tipiesse Bergamo e Conad Reggio Emilia, con gli orobici avanti per 11 vittorie a 7. Dodicesimi dopo lo stop casalingo con Porto Viro, gli emiliani al PalaIntred vogliono ripetere la prova dell’andata (vittoria per 3-1), ma devono fare i conti con un plotone di ex: Antonio Cargioli, Roberto Cominetti, Tim Held e Williams Padura Diaz. I padroni di casa sono quinti in corsa per un buon piazzamento ai Play Off, ma vengono dalle sconfitte incassate a Porto Viro e su proprio campo con Castellana Grotte. In odore di record nelle Regular Season da una parte Tim Held (18 punti ai 1000) e dall’altra Diego Cantagalli (11 punti ai 1500).

Nell’anticipo delle 20.30 di sabato la Tinet Prata di Pordenone punta sul fattore campo per inseguire la prima vittoria al quarto tentativo negli scontri diretti contro la Pool Libertas Cantù, che si presenta in Friuli con Alessio Alberini, unico ex del match. In classifica le due rivali sono appaiate a 28 punti, rispettivamente al settimo e all’ottavo posto con quattro lunghezze di vantaggio sulla nona posizione. A quota 28 c’è anche Cuneo, sesta grazie a una vittoria in più. Nel quinto turno la Tinet ha pagato dazio in casa della capolista, la Pool Libertas ha piegato Lagonegro. In settimana confermati Dante Boninfante e Samuele Papi sulla panchina gialloblù per la prossima stagione.

Domenica, alle 17.00, la seconda forza della classifica incontra il fanalino di coda. Reduce dall’impresa a Bergamo in campionato, seguita dalla sconfitta nella Finale di Del Monte® Coppa Italia Serie A2, la BCC Castellana Grotte ospita al PalaGrotte la HRK Motta di Livenza, squadra che viaggia con 8 punti di ritardo dal penultimo posto e vuole dare continuità al successo di sabato centrato a Grottazzolina in quattro set. I padroni di casa, che vantano nel gruppo anche l’ex HRK Claudio Cattaneo, hanno vinto due dei tre precedenti con i veneti e proveranno ad evitare cali di concentrazione in una gara in cui i 3 punti sono un imperativo dopo il 3-0 esterno centrato nel confronto di andata e dopo la buona prova del PalaMaiata in Coppa. In odore di record Nicola Tozzo (7 attacchi vincenti ai 2000 in carriera).

In campo alle 18.00 di domenica Cave Del Sole Lagonegro – Videx Yuasa Grottazzolina, con i marchigiani che hanno vinto due dei tre precedenti. Entrambe le squadre devono riabilitarsi dopo l’ultimo turno e vogliono muovere la graduatoria. Tredicesimi in classifica, i lucani hanno incamerato 1 punto negli ultimi tre match e vengono dalla sconfitta in quattro set a Cantù, mentre i marchigiani, che ritrovano da rivale Marco Cubito e attendono la presenza n. 100 di Leonardo Focosi in carriera, sono noni e al momento fuori dai Play Off per quattro lunghezze dopo il tonfo interno con Motta. Il match di andata in casa Videx generò spettacolo ed entusiasmo con la vittoria di Grottazzolina arrivata al fotofinish. Record personale vicino per Wagner Pereira Da Silva, al quale bastano 13 attacchi vincenti per il traguardo dei 2500 in Italia.

Si misurano alla 18.00 di domenica anche BAM Acqua S. Bernardo Cuneo e Delta Group Porto Viro, opposte per la settima volta in Serie A. Al momento, il bilancio sorride al team veneto con 4 vittorie e 2 sconfitte negli scontri diretti. L’allungo nei precedenti è arrivato con il 3-1 interno dell’andata per gli uomini di Matteo Battocchio. Dopo il successo con il massimo scarto centrato a Ravenna, il collettivo di casa è sesto in graduatoria come capofila del terzetto di team a 28 punti, mentre gli ospiti sono quarti a due lunghezze di ritardo dal gradino più basso del podio, occupato da Santa Croce e con due punti di vantaggio sulla quinta piazza in cui gravita Bergamo. Rocco Barone intravede i 1500 attacchi vincenti, distanti 12 giocate a segno.

Sempre alle 18.00 di domenica, si ritrovano sotto rete al Centro Sportivo S. Filippo la Consoli McDonald’s Brescia e Consar RCM Ravenna, che all’andata ha avuto la meglio nell’unico precedente in A2. Si tratta di una sfida per rilanciarsi in classifica. Il discorso vale sia per i Tucani dopo la trasferta senza gloria a Santa Croce, sia per i romagnoli, usciti a mani vuote dal confronto casalingo con Cuneo. Lo scontro diretto vede le contendenti impegnate nella difficoltosa risalita verso la zona Play Off. Ravenna è decima con una dote di 24 punti, Brescia è undicesima e la segue a ruota con un punticino di svantaggio. C’è ancora un buon margine per risollevare la stagione regolare, ma il faccia a faccia di domenica può dire molto sul futuro dei due team. La Consar ritrova da rivale Nicolò Candeli (centesima presenza in Regular Season).

PROGRAMMA E ARIBITRI DELLA 6a DI RITORNO-



Sabato 11 febbraio 2023, ore 18.30



Kemas Lamipel Santa Croce – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Arbitri: Papadopol, Nava

Sabato 11 febbraio 2023, ore 19.30



Agnelli Tipiesse Bergamo – Conad Reggio Emilia Arbitri: Venturi, Prati

Sabato 11 febbraio 2023, ore 20.30



Tinet Prata di Pordenone – Pool Libertas Cantù Arbitri: Jacobacci, Clemente

Domenica 12 febbraio 2023, ore 17.00

BCC Castellana Grotte – HRK Motta di Livenza Arbitri: Di Bari, Chiriatti

Domenica 12 febbraio 2023, ore 18.00



Cave Del Sole Lagonegro – Videx Yuasa Grottazzolina Arbitri: De Simeis, Gasparro

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – Delta Group Porto Viro Arbitri: Selmi, Santoro

Consoli McDonald’s Brescia – Consar RCM Ravenna Arbitri: Merli, Pristerà

LA CLASSIFICA-

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 43, BCC Castellana Grotte 36, Kemas Lamipel Santa Croce 33, Delta Group Porto Viro 31, Agnelli Tipiesse Bergamo 29, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 28, Tinet Prata di Pordenone 28, Pool Libertas Cantù 28, Videx Yuasa Grottazzolina 24, Consar RCM Ravenna 24, Consoli McDonald’s Brescia 23, Conad Reggio Emilia 21, Cave del Sole Lagonegro 19, HRK Motta di Livenza 11.