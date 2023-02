Colpo di coda per Motta, vittorie per Cuneo, Lagonegro e Ravenna

ROMA- Quattro i match della 6a di ritorno che si sono giocati oggi. La BCC Castellana Grotte perde l’occasione di accorciare le distanze dalla capolista Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, sconfitta ieri a Santa Croce, facendosi battere inopinatamente in casa dal fanalino di coda HRK Motta di Livenza, che passa in Puglia al tie break. Vittoria da tre punti, che la lascia agganciata al treno delle prime, per la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo contro la Delta Group Porto Viro. La Consar Ravenna va a firmare un grande colpo sul campo della Consoli McDonald's Brescia. Punti salvezza per la Cave Del Sole Lagonegro contro la Videx Yuasa Grottazzolina.

TUTTE LE SFIDE-

BCC CASTELLANA GROTTE – HRK MOTTA DI LIVENZA-

Hrk Motta Di Livenza sgambetta a domicilio la Bcc Castellana Grotte fermandone la rincorsa al primo posto della classifica. La squadra di Zanardo, alla seconda vittoria consecutiva, ha dimostrato di non aver mollato e il successo di stasera, al tie break, pur non cambiando troppo la difficile situazione della squadra veneta, ne attesta la vitalità e la voglia di lottare fino alla fine.

Coach Canestracci scende in campo con: Jukoski e Theo Lopes sulla diagonale, Cattaneo e Tiozzo in banda, Presta e Zamagni al centro e Marchisio libero

Coach Zanardo sceglie Acquarone in regia e Cavasin opposto, Pol e Kordas i posti quattro, Trillini e Pilotto al centro e Leo Battista libero.

Trillini in primo tempo inaugura il match, con le diagonali di Cavasin Motta mette il naso avanti 5-4. Castellana tenta l’allungo 12-9 ma con il turno al sevizio di Trillini si riporta tutto in equilibrio 12-12. Pilottò si sacrifica in difesa e la squadra lo ricompensa con il punto della nuova parità 16-16, Kordas trova il pallonetto del +2 17-19. Tiozzo dai nove metri fa quel che vuole soprattutto due ace 23-21, con il muro Castellana si aggiudica il primo set 25-22.

Kordas prima con l’ace e poi in pipe fa ripartire Motta 1-3. Dopo l’ace di Trillini (1-5) è costretto al time out coach Canestracci, al rientro Castellana è ritrovata tanto da portare tutto in parità con l’ace di Theo Lopes 10-10. Cavasin però ferma Tiozzo a muro e Motta è di nuovo avanti 12-13. Trillini prima in attacco e poi a muro permette ai biancoverdi di andare sul 15-18, Cavasin sistema tutti i palloni difficili 18-22 e poi mette anche il pallonetto che vale il set 20-25.

Kordas compie un miracolo in difesa e Secco Costa passa in attacco 2-4, il turno al servizio di Cattaneo significa break per i pugliesi 8-8. Secco Costa blocca la strada a Tiozzo per il vantaggio dei leoni 12-13, mentre Acquarone fa ace sull’ex Cattaneo 17-19 e Trillini firma due muri consecutivi 18-22. I padroni di casa sbagliano l’ultimo pallone e consegnano il parziale si liventini 20-25.

L’avvio del quarto set è equilibrato 6-6, Cavasin spiazza la difesa della BCC con un pallonetto spinto in mezzo al campi 8-10. Kordas ferma a uno Theo Lopes per il 13-15 e poi la float di Acquarone segna il +3 13-16. Sempre l’estone trova una battuta incredibile che vuol dire 15-19 e poi Cavasin in lungo linea ricama il 16-22. Motta spreca troppo e la BCC riapre un set che sembrava ormai perso portando tutto ai vantaggi 28-26.

Il primo tempo di Pilotto 0-1, poi Kordas gioca sulle mani alte del muro 2-4. Cavasin sbaglia il tap-in e Castellana passa avanti 5-4. La diagonale di Secco Costa porta un break di distacco tra le due squadre 7-9, la doppia di Marchisio consegna il 8-12 ai leoni. Kordas mette il muro che vale il match ball 10-14 e poi il mani out che consegna due punti ai biancoverdi.

IL TABELLINO-

BCC CASTELLANA GROTTE – HRK MOTTA DI LIVENZA 2-3 (25-22, 20-25, 20-25, 28-26, 11-15)

BCC CASTELLANA GROTTE: Jukoski 1, Tiozzo 13, Presta 15, Lopes Nery 14, Cattaneo 13, Zamagni 20, Longo 1, Ndrecaj 0, Marchisio (L), Carelli 0. N.E. De Santis, Di Silvestre, Sportelli. All. Cannestracci.

HRK MOTTA DI LIVENZA: Acquarone 2, Kordas 22, Trillini 11, Cavasin 31, Pol 1, Pilotto 4, Santi (L), Battista (L), Secco Costa 12. N.E. Acuti, Schiro, Bellanova, Cunial. All. Zanardo.

ARBITRI: Di Bari, Chiriatti.

NOTE – durata set: 28′, 32′, 26′, 32′, 17′; tot: 135′.

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO – VIDEX YUASA GROTTAZZOLINA-

Una gara perfetta per la Cave del Sole Lagonegro che conquista un prezioso successo interno da tre punti contro Videx Yuasa Grottazzolina. Primo set sempre condotto dai biancorossi, un sussulto nel finale quando Grottazzolina prova a impensierire sul 23-23 ma Lagonegro è brava a non arrendersi e chiudere il set. Poco margine nel secondo, che seppur inizi in equilibrio, i lagonegresi hanno la possibilità di condurre con percentuali in attacco che toccano l’85% con Urbanowicz miglior realizzatore del set. Terzo set parziale in equilibrio ma è ancora Lagonegro a condurre dal 13-8, non dando più possibilità agli ospiti di rientrare in gara.

Il match inizia con il minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Turchia e Siria e per ricordare la prematura scomparsa di un giovane tifoso lagonegrese.

Parte bene il Lagonegro che si porta sul 5-1. Al servizio Wagner mette a segno subito un ace, poi Grottazzolina si riprende parte del margine e con un muro proprio sul brasiliano accorcia sul 6-4. Arriva la parità poi sul sesto punto, ma Lagonegro ripristina le distanze sul 10-7 con una diagonale di Urbanowicz. Nella fase centrale del set sono due le distanze che dividono le formazioni, sul 18-15 mister Ortenzi chiama il tempo e al rientro in campo gli ospiti riescono ad accorciare fino al 19-18. Vecchi infila l’ace della parità sul 20-20 ma il muro biancorosso ripristina il +2 Lagonegro. Grottazzolina rimette in parità il set fruttando errori nella metà campo biancorossa. E’ ancora 23 pari un attacco rivisto a video check, per il tocco a muro, è il 24-23 poi ci pensa Wagner a chiudere con un ace il set.

Secondo set inizia con maggior equilibrio, fino a quando Lagonegro sul 6-4 mette la prima distanza. Sul 10-7 Grottazzolina chiama il tempo al rientro spingono forte gli schiacciatori di Lagonegro Wagner trova il 12-8 in diagonale poi Urbanowicz sfiora il muro ed è 14-8. E’ la volta di Panciocco nel trovare un ace decisivo del 15-9 che costringe ancora Ortenzi a chiamare il tempo. La Cave del Sole spinge al rientro in campo e il parziale è di 18-11. Lasciano poco spazio di gioco agli ospiti gli uomini di Barbiero che allargano il margine di vantaggio (20-14 ) . Boscardini trova il 24-17, poi Urbanowicz spinge sul muro e chiude anche il secondo set.

Il terzo set parte punto a punto, Bonola trova un ace sul 9-8 e poi la Cave del Sole allunga sul 12-8 con un pallonetto di Panciocco che sorprende il muro ospite. L’ace di Wagner spiazza ancora la difesa avversaria (13-8) poi il muro biancorosso ritorna far contare punti importanti con Urbanowicz e Bonola che siglano il 16-9. Ancora un muro della coppia Urbanowic-Bonola dà spettacolo (19-12). Un ace di Izzo allunga la distanza sul 20-12 , Panciocco risolve un’azione lunga ancora con un pallonetto 22-13 , il muro di Wagner è il primo match point per Lagonegro. Serve la parallela di Wagner per chiudere la gara e concedere alla Cave del Sole la vittoria piena che permette ai biancorossi di allontanare la penultima posizione.

IL TABELLINO-

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO – VIDEX YUASA GROTTAZZOLINA 3-0 (25-23, 25-18, 25-18)

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO: Izzo 2, Urbanowicz 14, Bonola 4, Pereira Da Silva 21, Panciocco 15, Orlando Boscardini 3, Armenante 0, Biasotto M. 0, El Moudden (L), Di Carlo (L). N.E. Mastrangelo, Biasotto M. M.. All. Barbiero.

VIDEX YUASA GROTTAZZOLINA: Marchiani 2, Vecchi 5, Bartolucci 5, Nielsen 18, Bonacic 7, Cubito 5, Romiti R. (L), Ferrini 1. N.E. Giorgini, Foresi, Leli, Romiti A., Focosi, Pison. All. Ortenzi.

ARBITRI: De Simeis, Gasparro.

NOTE – durata set: 27′, 22′, 27′; tot: 76′.

BAM ACQUA S. BERNARDO CUNEO – DELTA GROUP PORTO VIRO-

Serata a tutto fuoco per Cuneo che torna a giocare in casa e mette a segno una vittoria netta contro Porto Viro. Ottima la prestazione di Pedron che, restando in clima sanremese, dirige egregiamente l’orchestra in campo. Tre punti importanti che i biancoblù mettono in cassaforte in vista del prosieguo di campionato. Domenica prossima sarà trasferta a Vibo Valentia, alle ore 19.00 in diretta su Volleyball Word TV.

Lo starting six di Cuneo: Pedron palleggio, Santangelo opposto, Sighinolfi e Codarin centro, Botto e Parodi schiacciatori; Bisotto (L).

Coach Battocchio schiera: Garnica palleggio, Krzysiek opposto, Sperandio ed Erati al centro, Sette e Pierotti schiacciatori; Russo (L)

Partenza equilibrata, poi un buon turno alla battuta di Santangelo e diversi errori nello stesso fondamentale dei nerofucsia, porta al primo time out di coach Battocchio sul 14-11. A firmare il primo ace di serata, Capitan Iacopo Botto (19-14). Videocheck per definire il 21° punto di Cuneo a cura di Santangelo e poi secondo time out per Porto Viro. Si rientra in campo e Lanciani dentro per Sighinolfi per Cuneo, mentre Vedovotto per Pierotti e Iervolino per Sette nelle fila avversarie. Murato da Parodi l’attacco di Krzysiek ed è 25-15.

A fuoco Cuneo, con l’attacco di Parodi, l’ace di Santangelo, slash di Pedron che incendia gli spalti ed infine primo tempo di Codarin. Time out per Battocchio sul 4-1. I biancoblù salgono in difesa, due ottime palle punto di Botto su rigiocata e un palazzetto complice, il parziale è doppiato (12-6). Entra Vedovotto per Pierotti nelle fila nerofucsia. Altro time out per Porto Viro sul 16-8. Sul 18-10 entra Iervolino al posto di Krzysiek. Parodi trova il set ball sul 24-15 con un attacco in diagonale, ma Santangelo sbaglia dai nove metri e passa la palla a Sette, che mette in rete il servizio e consegna il 2-0 a Cuneo (25-16).

Vedovotto parte titolare al posto di Pierotti. Inizio equilibrato, poi Cuneo prende in mano le redini del gioco ingranando al servizio. Un paio di errori in attacco per Porto Viro e coach Battocchio chiama il time out sull’8-4. Sul 13-8 esce Vedovotto per Pierotti. Una fase di cambio palla porta Porto Viro all’esaurimento dei tempi tecnici sul 17-12. Un buon turno al servizio di capitan Garnica vede i nerofucsia portarsi a -3. Un super Pedron in tutto e per tutto. La battuta out di Pierotti vale il match ball per Cuneo, ma Pedron sbaglia dai nove metri (24-20). Entra Zorzi al servizio per Erati. Sette in diagonale trova il 21° per Porto Viro e Cuneo chiama il time out. Fuori la battuta di Zorzi ed è 25-22.

I PROTAGONISTI-

Massimiliano Giaccardi (Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Sono molto contento perché è il risultato di un lavoro che stiamo portando avanti e che in queste ultime due settimane, con la pausa, abbiamo continuato ad allenare. Stiamo facendo un grande lavoro fisico e a livello tecnico stiamo davvero provando a mettere quello che ci è mancato finora. Con oggi siamo alla quarta vittoria consecutiva, non era ancora mai successo in questa stagione, quindi ce la gustiamo e da domani iniziamo a preparare la prossima».

Matteo Battocchio (Delta Group Porto Viro)- « Sconfitta netta e giusta, si è vista una differenza di valori troppo evidente oggi in campo. La chiave della partita è che abbiamo ricevuto malissimo, è stata la nostra peggior prestazione della stagione in questo fondamentale e ciò non ci ha mai permesso di entrare in gara. Sapevamo che loro ci avrebbero aggrediti in battuta, ma un conto è essere aggrediti e reagire, un conto è non avere il coraggio di affrontare le difficoltà. Venire a Cuneo, in questo palazzetto. ti mette già della pressione, per reggerla devi avere qualcosa dentro che oggi purtroppo ci è mancato. Solo nel terzo set, anche se siamo stati sempre sotto, si è vista la partita che poteva essere e non è stata. Dimentichiamo in fretta questa gara, testa bassa e lavorare ».

IL TABELLINO-

BANCA ALPI MARITTIME ACQUA S.BERNARDO CUNEO – DELTA GROUP PORTO VIRO 3-0 (25-15, 25-16, 25-22)

BANCA ALPI MARITTIME ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Pedron 6, Botto 10, Sighinolfi 4, Santangelo 11, Parodi 12, Codarin 8, Lanciani 0, Bisotto (L). N.E. Lilli, Cardona Abreu, Kopfli, Esposito, Chiapello. All. Giaccardi.

DELTA GROUP PORTO VIRO: Garnica 2, Pierotti 4, Sperandio 4, Krzysiek 5, Sette 8, Erati 4, Lamprecht (L), Russo (L), Iervolino 1, Vedovotto 2, Zorzi 0, Barone 0. N.E. Bellei, Maccarone. All. Battocchio.

ARBITRI: Selmi, Santoro.

NOTE – durata set: 23′, 24′, 26′; tot: 73′.

CONSOLI MCDONALD’S BRESCIA – CONSAR RCM RAVENNA-

A Brescia, la Consar Rcm si impone per 3-0, mantenendosi quasi sempre in vantaggio e conquista la seconda vittoria di fila in trasferta, la quarta fuori casa, punti importanti nella lotta per la salvezza.

Bovolenta con un’altra gara da match winner (22 punti), Orioli con una prestazione da mvp e Arasomwan decisivo al centro e a muro (12 punti, 3 muri e 69%) concretizzano la prova della squadra che sfrutta anche la situazione di emergenza della Consoli Mc Donald’s falcidiata da un virus che toglie dal match alla vigilia tre giocatori e che poi perde Bisi per un colpo alla caviglia sul finire del secondo set.

Zambonardi, coach della Consoli, deve rinunciare in un colpo solo all’alzatore Tiberti, all’opposto Petras e al libero Franzoni. Al loro posto Giani, Bisi e Loglisci come libero. Confermati al centro Candeli e in attacco Gavilan e Galliani. L’altra novità è il rientro al centro di Esposito.

Bonitta recupera Comparoni, rilanciato al centro insieme a Arasomwan e si affida in regia a Monopoli, in diagonale con Bovolenta, e in attacco a Orioli che fa coppia con Pinali. Goi è il libero.

Due errori Consar Rcm all’inizio propiziano subito il 3-1 della Consoli Mc Donald’s. L’ace di Orioli segna la parità a quota 5. Un errore bresciano vale il primo vantaggio ospite (7-8). Arasomwan sbroglia sottorete e allunga (10-12). Un vantaggio che Brescia neutralizza con l’attacco del 14 pari. Nuovo + 2 Ravenna (14-16) con due attacchi di Bovolenta e nuova parità a 18. La Consar Rcm riparte ancora con Arasomwan, sale al +3 (20-23) ma poi subisce la rimonta dei padroni di casa, con tre punti di Esposito, che propiziano il 24 pari. Comparoni e un ace di Bovolenta (sei punti per lui) chiudono il set.

Il primo scatto del secondo set è di Goi e compagni (3-6) con il tandem Arasomwan-Bovolenta sempre molto preciso. Orioli con un ace dilata il vantaggio (4-9). La formazione di Zambonardi risale al -2 (12-14) poi ci pensa Orioli a muro a frenare Brescia. Bovolenta spezza la lunga fase di cambio palla e sigla il nuovo +5 (16-21) e il suo ottavo punto in questo set. Mette il sigillo al set Orioli con il secondo ace, dopo che Brescia perde Bisi per un infortunio alla caviglia. Al suo posto Gatto.

Anche all’inizio del terzo set il primo allungo è della formazione di Bonitta (2-4). Il punto del 5 pari della Consoli non spaventa la Consar Rcm che piazza un altro break di tre punti (7-10). I lombardi non cedono e pian piano si rifanno sotto (14-15). Ci pensa Bovolenta con due punti di fila a rilanciare i suoi e Arasomwan con un gran muro a fiaccare la resistenza di Brescia (17-21).

Poi è gestione dei cambi palla. La Consar Rcm vince un match fondamentale, visti i risultati delle dirette concorrenti, e incamera il quarto successo fuori casa del suo campionato.

I PROTAGONISTI-

Davide Esposito (Consoli Mcdonald’s Brescia)- « C’è rammarico perché siamo rimasti sempre lì in tutti i set, poi però abbiamo peccato in qualche azione lasciando il punto a Ravenna e concedendo loro di vincere questa partita che per noi, come anche per loro, era importante. Ora ci aspettano settimane impegnative, da affrontare con grinta e spirito giusto ».

Marco Bonitta (Allenatore Consar Ravenna)- « Teniamoci stretto il risultato. Abbiamo affrontato un Brescia in piena emergenza, che durante la partita ha dovuto fare a meno di un altro giocatore, e le forze in campo erano particolari. Ne abbiamo approfittato, vincendo pur non giocando una pallavolo spumeggiante, ma oggi era troppo importante portare a casa i tre punti ».

IL TABELLINO-

CONSOLI MCDONALD’S BRESCIA – CONSAR RCM RAVENNA 0-3 (24-26, 20-25, 19-25)

CONSOLI MCDONALD’S BRESCIA: Giani 1, Galliani 8, Esposito 9, Bisi 8, Gavilan 10, Candeli 6, Togni 0, Loglisci (L), Gatto 4. N.E. Rizzetti, Mijatovic, Sarzi Sartori, Pellegri. All. Zambonardi. Consar

CONSAR RCM RAVENNA: Monopoli 0, Orioli 12, Arasomwan 12, Bovolenta 22, Pinali 7, Comparoni 6, Orto 0, Goi (L). N.E. Chiella, Truocchio, Tomassini, Ceban, Mancini, Ngapeth. All. Bonitta.

ARBITRI: Merli, Pristera’.

NOTE – durata set: 31′, 32′, 28′; tot: 91′.

I RISULTATI-

BCC Castellana Grotte - HRK Motta di Livenza 2-3 (25-22, 20-25, 20-25, 28-26, 11-15)



Cave Del Sole Lagonegro - Videx Yuasa Grottazzolina 3-0 (25-23, 25-18, 25-18)



BAM Acqua S.Bernardo Cuneo - Delta Group Porto Viro 3-0 (25-15, 25-16, 25-22)



Consoli McDonald's Brescia - Consar RCM Ravenna 0-3 (24-26, 20-25, 19-25)



Kemas Lamipel Santa Croce - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-0 (25-23, 25-20, 25-17) Giocata ieri



Agnelli Tipiesse Bergamo - Conad Reggio Emilia 3-0 (25-18, 25-18, 25-22) Giocata ieri



Tinet Prata di Pordenone - Pool Libertas Cantù 1-3 (23-25, 25-21, 22-25, 17-25) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 43, BCC Castellana Grotte 37, Kemas Lamipel Santa Croce 36, Agnelli Tipiesse Bergamo 32, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 31, Delta Group Porto Viro 31, Pool Libertas Cantù 31, Tinet Prata di Pordenone 28, Consar RCM Ravenna 27, Videx Yuasa Grottazzolina 24, Consoli McDonald's Brescia 23, Cave del Sole Lagonegro 22, Conad Reggio Emilia 21, HRK Motta di Livenza 13.

IL PROSIMO TURNO-

Venerdì 17 febbraio 2023, ore 17.00



HRK Motta di Livenza - Agnelli Tipiesse Bergamo



Sabato 18 febbraio 2023, ore 20.30



Consar RCM Ravenna - Cave Del Sole Lagonegro



Domenica 19 febbraio 2023, ore 16.00



Pool Libertas Cantù - BCC Castellana Grotte



Domenica 19 febbraio 2023, ore 18.00



Delta Group Porto Viro - Kemas Lamipel Santa Croce



Conad Reggio Emilia - Consoli McDonald's Brescia



Domenica 19 febbraio 2023, ore 19.00



Videx Yuasa Grottazzolina - Tinet Prata di Pordenone

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo