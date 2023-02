Bovolenta trascina Ravenna alla vittoria con Lagonegro

RAVENNA- Un super Bovolenta, che mette a terra 18 palloni vincenti, nell'anticipo del 7° turno di ritorno porta la Consar Ravenna ad un largo successo per 3-0 (25-19, 25-19, 25-10) contro la Cave Del Sole Lagonegro. Un successo importante per i romagnoli in chiave salvezza ed una sconfitta che mette nei guai la squadra di Barbiero che ripiomba nelle difficoltà che sembravano allontanate dopo la vittoria della settimana scorsa contro Grottazzolina.

Primi due set equilibrati ma poi Bovolenta e compagni prendono il largo e nel terzo set dominano lasciando agli uomini di Barbiero solo le briciole.

Set equilibratissimo ad inizio gara con un punto per parte. Lagonegro trova il primo 4-6 ma Ravenna recupera ben presto e si va ancora punto a punto. Ravenna sul 16-14 trova il vantaggio grazie ad un ace di Bovolenta ma sull’attacco out di una parallela di Ngapeth Lagonegro riesce a trovare ancora il pareggio. Ravenna con il giovane Bovolenta trova ancora il vantaggio sul 18-16, sul 20-18 Orioli va al servizio e scava il segno con una ace prima 22-19 poi continua la sua corsa mettendo in difficoltà la difesa biancorossa del Lagonegro e Ngapeth si procura il primo set point che Ravenna poi riesce a chiudere nell’azione successiva.

Secondo set il copione sempre essere lo stesso con un punto per parte poi Ravenna però allunga sul 14-12 con Comparoni. La Cave del Sole recupera terreno e Panciocco trova un mani out sul 16-15: è il minimo scarto perché poi Ravenna sale nuovamente in cattedra. Gli attacchi out degli schiacciatori lagonegresi permettono a Ravenna di andare il 18-15 , Orioli al servizio ancora come nel primo trova un ace sul 22-17 poi con la pipe segna il 23-18 e ancora Ngapeth chiude in diagonale il secondo set.

Nel terzo set prende subito la strada verso Ravenna che si porta sul 7-4 poi Comparoni piazza due attacchi che fanno prendere il largo ai padroni di casa 10-5. Bovolenta allunga sul 13-7 mister Barbiero chiama il tempo ma il rientro c’è sempre una sola squadra in campo. Lagonegro non riesce a organizzare il suo gioco, Ravenna tiene banco e il margine si fa sempre più ampio 20-10. Il set ed il match è dunque a senso unico per i padroni di casa di mister Bonitta. Lagonegro immobile resta a guardare senza alcun sussulto. Il tre punti vanno così con facilità alla Consar Ravenna mentre Lagonegro deve fare i conti con una pesante sconfitta.

IL TABELLINO-

CONSAR RCM RAVENNA – CAVE DEL SOLE LAGONEGRO 3-0 (25-19, 25-19, 25-10)

CONSAR RCM RAVENNA: Monopoli 1, Orioli 14, Arasomwan 5, Bovolenta 18, Ngapeth 5, Comparoni 8, Truocchio 0, Goi (L), Mancini 0, Orto 0. N.E. Chiella, Ceban, Tomassini, Pinali. All. Bonitta.

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO: Izzo 2, Urbanowicz 8, Bonola 6, Pereira Da Silva 8, Panciocco 9, Orlando Boscardini 3, Armenante 1, El Moudden (L), Biasotto M. 0, Mastrangelo 0. N.E. Di Carlo, Biasotto N.E. All. Barbiero.

ARBITRI: Nava, Mattei.

NOTE – durata set: 24′, 26′, 21′; tot: 71′.

LA CLASSIFICA-

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 43, BCC Castellana Grotte 37, Kemas Lamipel Santa Croce 36, Agnelli Tipiesse Bergamo 32, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 31, Delta Group Porto Viro 31, Pool Libertas Cantù 31, Tinet Prata di Pordenone 28, Consar RCM Ravenna 30, Videx Yuasa Grottazzolina 24, Consoli McDonald’s Brescia 23, Cave del Sole Lagonegro 22, Conad Reggio Emilia 21, HRK Motta di Livenza 16.