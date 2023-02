Il sabato di A2 inizia con Vibo-Porto Viro

PalaMaiata in prima linea, sabato alle 17.00, con la sfida tra la capolista Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e la Delta Group Porto Viro, quarta forza della categoria che all’andata si è aggiudicata il primo e unico scontro diretto. Entrambi i team sono reduci da due vittorie casalinghe: i calabresi hanno fermato Prata in quattro set, i veneti hanno addomesticato i Lupi di Santa Croce con il massimo scarto. Per i tifosi di casa sarà un tuffo nel passato, in Calabria tornano tanti ex a partire dalla bandiera Rocco Barone (12 attacchi vincenti ai 1500 in carriera). Poi Graziano Maccarone, Marco Pierotti (12 punti ai 2000 in carriera), Davide Luigi Russo, Filippo Vedovotto e, infine, l’allenatore Matteo Battocchio, con trascorsi da secondo a Vibo.



Alle 19.30 di sabato, l’appuntamento è al PalaIntred per il confronto n. 10 tra Agnelli Tipiesse Bergamo e Videx Yuasa Grottazzolina. Alla vigilia il bilancio degli incroci è di 7 successi a 2 per gli orobici, che nonostante la doccia fredda a Motta, sono sesti e pienamente in lizza per migliorare il proprio biglietto da visita per gli spareggi promozione. Più delicato il percorso dei marchigiani, decimi con sei lunghezze di ritardo dai bergamaschi e a -4 dalla zona Play Off, ma reduci dal successo incoraggiante al tie break su Prata con l’ottimo contributo del rinforzo Alejandro Rizo Gonzalez. Da una parte Roberto Cominetti è a 22 punti dai 2000 in carriera, dall’altra Marco Cubito a 15 punti dai 1000 in Regular Season.

Umori opposti sabato alle 20.30 al PalaPrata per lo scontro diretto a caccia dei Play Off tra i padroni di casa della Tinet Prata di Pordenone e gli ospiti della Consar RCM Ravenna, che nel girone di andata si sono aggiudicati l’unico precedente. Sensazioni divergenti dopo l’ultimo turno di Regular Season: la Tinet ha perso sul filo di lana a Grottazzolina e ora si ritrova nona fuori dai Play Off con un punto di ritardo proprio dalla Consar, vittoriosa in tre set con Lagonegro nel proprio quartier generale. In Friuli gli ospiti ritrovano due ex da rivali, ovvero Matteo Bortolozzo e Miguel Gutierrez. Nelle fila di Prata Simone Scopelliti è a 10 punti dai 1000 nelle Regular Season



Domenica, alle 15.30, il faccia a faccia tra Consoli McDonald's Brescia e Cave Del Sole Lagonegro tiene a battesimo la seconda giornata del weekend di gare. Il confronto n. 14 tra le due rivali arriva con la situazione di 9 successi a 4 per i Tucani nel bilancio degli scontri diretti. Entrambe le squadre vogliono distanziare la bassa classifica per affacciarsi in zona Play Off. Il team lombardo, che ritrova da rivale Andrea Orlando Boscardini, si presenta al match decimo, forte del successo esterno al tie break con Reggio. Gli ospiti devono reagire allo stop registrato al PalaCosta di Ravenna. Sul fronte bresciano 8 punti separano Davide Esposito dalla quota dei 1000, tra i lucani Wagner Pereira si avvicina ai 3000 punti, ma mancano 38 sigilli.

Orario canonico delle 18.00 di domenica per la partita tra BCC Castellana Grotte e Conad Reggio Emilia, che hanno la possibilità di spezzare l’equilibrio dopo 16 scontri diretti con 8 vittorie a testa. Anche il bilancio degli ex del match è in perfetta parità: Nicola Tiozzo e Matteo Zamagni hanno vestito la casacca reggiana, mentre Alberto Elia (1 presenza alle 500 in carriera) e Filippo Santambrogio tornano da rivali nella tana della New Mater. In classifica la BCC è seconda e ha dimostrato il suo valore arrendendosi solo in finale nella coppa di categoria, ma viene dai passi falsi in casa con Motta al tie break e a Cantù in quattro set. Momento delicato per la Conad, che in settimana ha comunicato l’esonero di coach Luca Cantagalli per poi promuovere al timone Fabio Fanuli. Dopo la vittoria nel 1° turno di ritorno, il team reggiano ha sempre perso muovendo la classifica in due occasioni. Non è bastato il punto casalingo di domenica contro Brescia per salvare la panchina. Tra i pugliesi Paolo Di Silvestre è a 33 punti dai 1500 in carriera.



In campo alle 18.00 anche BAM Acqua S. Bernardo Cuneo e Kemas Lamipel Santa Croce. Si tratta della decima volta in Serie A per le due rivali, i Lupi sono avanti con 5 successi a 4 nei precedenti. Anche la classifica della stagione in corso sorride alla formazione toscana, terza a 36 punti, con cinque lunghezze di vantaggio sui piemontesi, settimi. L’ultimo turno, però, è stato avaro di soddisfazioni per entrambi i team in trasferta. La Kemas non ha saputo replicare al gioco di Porto Viro, che ha chiuso in tre set, la BAM ha messo paura alla capolista Vibo, ma si è spenta alla distanza e ha perso per 3-1. Andrea Santangelo è a 32 punti dai 2500 in Regular Season. Sul fronte opposto Matheus Motzo è a 24 punti dai 2000 in carriera.



Il terzo incontro in scaletta alle 18.00 di domenica desta curiosità perché è un banco di prova importantissimo per entrambe le squadre. Il fanale di coda HRK Motta di Livenza riceve la visita della Pool Libertas Cantù, quinta forza della categoria che ha vinto 2 dei 3 precedenti contro i veneti. Significativa la reazione in campionato della HRK, che è uscita dal campo con le braccia al cielo nelle ultime tre partite, ma è ancora a -6 dal penultimo posto. Anche la formazione canturina, fresca dell’impresa interna con la BCC e a punti ininterrottamente dal 3° turno di ritorno, ha vinto gli ultimi tre match mostrando i muscoli. Alessio Alberini e Kristian Gamba (3 punti ai 2000 in carriera) accolgono da rivali la loro precedente squadra.



PROGRAMMA E ARBITRI DELL’8a GIORNATA DI RITORNO-



Sabato 25 febbraio 2023, ore 17.00



Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Delta Group Porto Viro Arbitri: Spinnicchia, Palumbo



Sabato 25 febbraio 2023, ore 19.30



Agnelli Tipiesse Bergamo - Videx Yuasa Grottazzolina Arbitri: Sessolo, Giglio



Sabato 25 febbraio 2023, ore 20.30



Tinet Prata di Pordenone - Consar RCM Ravenna Arbitri: Santoro, Cavalieri

Domenica 26 febbraio 2023, ore 15.30



Consoli McDonald's Brescia - Cave Del Sole Lagonegro Arbitri: Brunelli Michele, Scotti



Domenica 26 febbraio 2023, ore 18.00-



BCC Castellana Grotte - Conad Reggio Emilia Arbitri: Gaetano Antonio, Pasciari

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo - Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Clemente, Serafin

HRK Motta di Livenza - Pool Libertas Cantù Arbitri: Prati Davide, Papadopol



LA CLASSIFICA-

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 46, BCC Castellana Grotte 37, Kemas Lamipel Santa Croce 36, Delta Group Porto Viro 34, Pool Libertas Cantù 34, Agnelli Tipiesse Bergamo 32, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 31, Consar RCM Ravenna 30, Tinet Prata di Pordenone 29, Videx Yuasa Grottazzolina 26, Consoli McDonald's Brescia 25, Conad Reggio Emilia 22, Cave del Sole Lagonegro 22, HRK Motta di Livenza 16.