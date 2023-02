Santa Croce agguanta il secondo posto, Castellana vince solo al quinto

ROMA- Quattro le partite giocate quest’oggi dell’ 8a giornata di ritorno di A2 Maschile . Perde colpi laBCC Castellana Grotte, la più immediata inseguitrice della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. I pugliesi lasciano due set ed un punto nel confronto interno contro la Conad Reggio Emilia, domata solo al tie break. Al secondo posto si issa, raggiungendo la squadra di Cannestracci, la Kemas Lamipel Santa Croce che va a vincere in quattro set in casa della BAM Acqua S.Bernardo Cuneo, dopo aver perso il primo set. Tre punti d’oro in chiave salvezza per la Consoli McDonald’s Brescia che travolge la Cave del Sole Lagonegro. Colpo esterno della Pool Libertas Cantù in casa della HRK Motta di Livenza che vale alla squadra di Denora il quarto posto in solitaria e condanna definitivamente i veneti.

TUTTE LE SFIDE-

BCC CASTELLANA GROTTE - CONAD REGGIO EMILIA-

Vince, reagendo in quello che probabilmente era il momento più delicato finora della sua stagione, la Bcc Castellana Grotte. Al Pala Grotte, la formazione allenata da Jorge Cannestracci batte la Conad Reggio Emilia per 3-2 (25-18, 20-25, 27-29, 25-20, 15-11) e conserva il secondo posto in classifica. I due punti sono sufficienti, infatti, a restare davanti (per il numero di incontri vinti) a Santa Croce vincente per 1-3 a Cuneo (entrambe ora sono a 37 punti).



Torna al successo la Bcc dopo le due sconfitte consecutive e lo fa vincendo nel secondo tie break casalingo consecutivo (dopo quello perso con Motta), il quarto in casa (due vinti e due persi), il settimo assoluto in stagione (compreso quello vincente di Reggio Emilia nella gara di andata).



Paolo Di Silvestre è il miglior realizzatore per Castellana con 21 punti. In doppia cifra anche Theo Lopes (18), Zamagni (15) e Presta (10). In evidenza i 13 muri di squadra (4 per Presta e 3 per Zamagni) e il positivo ingresso a gara in corso di Claudio Cattaneo (8 punti, 2 ace). Top scorer del match è Diego Cantagalli con 24 punti.



Nel Castellana coach Cannestracci recupera fin dall'inizio tutti gli effettivi e schiera Jukoski in regia, Theo Lopes da opposto, Tiozzo e Di Silvestre martelli, Zamagni e Presta al centro, Marchisio libero.

Reggio Emilia, affidato alle cure di coach Fanuli, dopo la separazione con Luca Cantagalli, presenta Sperotto palleggiatore, Diego Cantagalli da opposto, Mariano e Perotto schiacciatori, Elia e Volpe centrali, Marco Cantagalli e Torchia liberi.



Il muro di Zamagni per il primo break del match: 6-4. Tiozzo tiene avanti la Bcc (10-9), poi due consecutivi di Di Silvestre per il 14-10 che costringe Fanuli al time out. Reggio Emilia rientra con il block out di Perotto (16-15), Castellana allunga ancora con due di Theo (18-15). Tiozzo a muro per il 20-15 e il finale si colora di gialloblù: muro di Presta, Theo in diagonale (23-16), pipe di Di Silvestre e l'errore di Cantagalli dalla battuta (25-18).



Mariano per la Conad (1-3), l'ace di Tiozzo e Presta a muro per la Bcc: 4-4. Gara equilibrata e grandi colpi: Castellana allunga con Di Silvestre e Zamagni (10-7), tre di fila da Cantagalli (13-13). Ace e diagonale di Theo, primo tempo di Zamagni: break Bcc (17-15). Ace di Sperotto e muro di Sperotto: rimonta e sorpasso Conad (17-19). Castellana sbanda un po', il muro di Jukoski non basta: 19-21. Cantagalli, l'ace di Santambrogio, il block out di Mariano e l'attacco out Bcc per il 20-25.



Theo, Tiozzo e Presta: sprinta già in partenza la Bcc (8-4). Tiozzo e Di Silvestre spingono Castellana (12-8 prima e 13-10 poi) in una fase del match però molto confusa. Ne emerge Reggio con due di Volpe (13-14) e un muro di Elia (15-17). Cannestracci inserisce Cattaneo: c'è subito il 7 gialloblù con block out (17-17) ed ace (19-18). Santambrogio trova un altro ace (19-20), poi ancora Cattaneo per il 23-23 (su gran difesa di Di Silvestre). Il finale, però, dice di nuovo Conad: Castellana annulla quattro palle set, ma Mariano e l'ace di Cantagalli chiudono il 27-29.



Si riparte con Cattaneo per Tiozzo e con la reazione di Castellana: tre di Zamagni per il 5-2 e l'ace di Jukoski per l'8-4. Cantagalli rialza la Conad (9-8), Zamagni spinge la Bcc (11-9). Mariano punge muro e difesa gialloblù (13-13), la gara si carica di tanti errori (16-16), ma è Castellana questa volta a trovare la strada migliore con due di Di Silvestre e il muro di Theo (20-16). Mian entra e trova attacco ed ace (20-18), Cantagalli tiene Reggio nel set (22-20). Ma Zamagni è ancora decisivo: altri due nel 25-21 che manda tutti al tie break.



Zamagni e Cantagalli, sempre loro, aprono il quinto (4-2). Reggio si affida sempre a Mariano (due per il 6-6), Castellana passa dopo uno scambio infinito con Presta: 7-6. Ace di Cattaneo per il cambio campo (8-6), pallonetto di Mariano per tenere la Conad in corsa: 9-7. Zamagni costruisce un altro muro (11-7), Presta trova l'ace del 12-7. Il muro di Volpe (12-9) spinge Reggio verso la rimonta, Theo, Di Silvestre e ancora Theo, invece, chiudono il successo Bcc sul 15-11.

IL TABELLINO-

BCC CASTELLANA GROTTE – CONAD REGGIO EMILIA 3-2 (25-18, 20-25, 27-29, 25-20, 15-11)

BCC CASTELLANA GROTTE: Jukoski 4, Tiozzo 8, Presta 10, Lopes Nery 18, Di Silvestre 21, Zamagni 15, Marchisio (L), Cattaneo 8, Longo 0, Ndrecaj 0. N.E. De Santis, Carelli, Sportelli. All. Cannestracci.

CONAD REGGIO EMILIA: Sperotto 1, Perotto 10, Elia 3, Cantagalli D. 24, Mariano 15, Volpe 8, Caciagli 1, Torchia (L), Mian 3, Cantagalli M. (L), Santambrogio 2, Suraci 0. N.E. Meschiari. All. Fanuli.

ARBITRI: Gaetano, Pasciari.

NOTE – durata set: 24′, 28′, 37′, 29′, 18′; tot: 136′.

BANCA ALPI MARITTIME ACQUA S.BERNARDO CUNEO - KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE-

Vittoria e secondo posto in classifica, condiviso con la BCC Castellana Grotte, per la Kemas Lamipel Santa Croce che espugna in quattro set, dopo aver perso il primo, il campo della Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo. Seconda sconfitta stagionale tra le mura di casa invece per i piemontesi che si sono dovuti inchinare davanti alla superiorità tecnica degli avversari. I ragazzi di coach Giaccardi non riescono a ritrovare il mood e l’aggressività messi in campo nelle ultime partite prima della sconfitta a Vibo. I Lupi di Santa Croce, senza capitan Colli, ma con un Coscione Mvp, approfittano della situazione e si aggiudicano il match.

Lo starting six di Cuneo: Pedron palleggio, Santangelo opposto, Sighinolfi e Codarin centro, Botto e Parodi schiacciatori; Bisotto (L).

Coach Mastrangelo schiera: Coscione palleggio, Motzo opposto, Truocchio e Gonzalez al centro, Hanzic e Maiocchi schiacciatori; Morgese (L)

Inizio equilibrato, un cambio palla alla volta, poi un buon turno al servizio di Sighinolfi e il muro di Parodi su Motzo, vedono coach Mastrangelo chiamare il primo time out di serata (11-7). Cuneo cresce in attacco, commettendo però errori di troppo in battuta, facendo così il buono e cattivo tempo. Sul 20-18 entra Chiapello per Parodi e va sui nove metri. Il muro di Codarin su Gonzalez fa esaurire i tempi tecnici a disposizione dei Lupi. Rientra Parodi. Sul 22-19 entra Lanciani per il servizio al posto di Codarin. Un muro di Gonzalez su Santangelo e un errore in attacco dello stesso opposto cuneese, fanno chiamare il primo time out a coach Giaccardi (23-21) per rompere il ritmo a Motzo che si accingeva al servizio. Si rientra in campo e la battuta dell’opposto biancorosso termina in rete. Arguelles entra ad alzare il muro al posto di Coscione 24-22. La battuta out di Hanzic chiude il set 25-23.

Parte forte Cuneo nel secondo set, con Pedron che fa girare magistralmente tutti i suoi giocatori. Dopo due primi tempi di Sighinolfi, un attacco slash di Parodi e una diagonale di Santangelo, coach Mastrangelo chiama il time out (12-7). Cambio palla e Santa Croce recupera un paio di punti con Coscione al servizio; sul 12-11 coach Giaccardi chiama il time out. Sul 16-17 il sorpasso di Santa Croce. Entra Cardona per Santangelo. Break per i Lupi, altro time out per Cuneo (18-20), rientra Santangelo. Si chiude 21-25 il set con un attacco out di Santangelo.

Dopo un breve gioco punto a punto, Santa Croce allunga con Motzo al servizio e coach Giaccardi chiama il time out (4-7). Sul 4-9 entra Chiapello per Botto tra le fila biancoblù, che mette subito a segno due punti e si porta dai nove metri (6-10). I cuneesi pasticciano e la panchina usa l’ultimo tempo tecnico a disposizione per la frazione. Sul 20-23 entra Lanciani per Codarin, mentre sul 20-24 rientra Botto per Chiapello. Santangelo annulla il primo set ball e coach Giaccardi inserisce Kopfli per Parodi al servizio. D’esperienza Botto annulla anche il secondo, ma lo svizzero mette out la battuta successiva ed è 22-25.

Partenza sprint per Santa Croce con doppietta di Hanzic e slash di Gonzalez; time out per Cuneo (0-3). Si rientra in campo e il gioco torna equilibrato. L’attacco di Santangelo trova la parità al nono punto, poi Codarin trova il vantaggio e coach Mastrangelo chiama il time out. Sul 14-16 entra Lanciani per Sighinolfi ed è subito muro su Motzo. Chiude Hanzic il match sul parziale di 19-25.

I PROTAGONISTI-

Massimiliano Giaccardi (Allenatore Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Già dal primo set non abbiamo dato intensità alla battuta, perché anche se lo abbiamo vinto, abbiamo fatto tanti errori al servizio e non abbiamo messo in difficoltà l’avversario. Tuttavia ce la siamo giocata perché le squadre avversarie solitamente quando arrivano nel primo set non partono mai a mille, mentre nel secondo set loro hanno alzato il livello della battuta e noi abbiamo faticato di più. Probabilmente la sconfitta di Vibo ci ha un po’ scalfito e stasera nell’atteggiamento c’è stato un passo indietro. Bisogna tornare spumeggianti come nelle ultime prima di Vibo».

IL TABELLINO-

BANCA ALPI MARITTIME ACQUA S.BERNARDO CUNEO – KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE 1-3 (25-23, 21-25, 22-25, 19-25)

BANCA ALPI MARITTIME ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Pedron 0, Botto 13, Sighinolfi 7, Santangelo 18, Parodi 12, Codarin 10, Lanciani 1, Chiapello 2, Bisotto (L), Cardona Abreu 0, Kopfli 0. N.E. Lilli, Esposito. All. Giaccardi.

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Coscione 3, Maiocchi 6, Vigil Gonzalez 11, Motzo 18, Hanzic 17, Truocchio 9, Loreti (L), Arguelles Sanchez 0, Morgese (L), Compagnoni 0. N.E. Giovannetti, Favaro. All. Mastrangelo.

ARBITRI: Clemente, Serafin.

NOTE – durata set: 30′, 25′, 28′, 26′; tot: 109′

HRK MOTTA DI LIVENZA - POOL LIBERTAS CANTÙ-

Sono bastati tre set al Pool Libertas Cantù per regolare la HRK Motta di Livenza nella gara giocata oggi pomeriggio al PalaBarbazza di San Donà di Piave. Ma il rotondo risultato non deve ingannare: i veneti infatti hanno venduto cara la pelle in un primo set risolto solo ai vantaggi, mentre nei parziali successivi i canturini hanno dovuto lottare palla su palla contro un avversario mai domo. Si tratta del quarto successo consecutivo per i ragazzi di Coach Francesco Denora.

Coach Francesco Denora è costretto a rinunciare ad Alessandro Preti per infortunio, quindi spazio ad Alessandro Galliani in diagonale a Giuseppe Ottaviani, con Alessio Alberini in cabina di regia, Kristian Gamba opposto, Dario Monguzzi e Jonas Aguenier al centro, e Luca Butti libero. Coach Milo Zanardo risponde con Alessandro Acquarone al palleggio, Alberto Cavasin opposto, Alberto Pol e Valentin Kordas schiacciatori, Enrico Pilotto e Stefano Trillini centrali, e Leonardo Battista libero.

A inizio primo set la HRK prova a scappare (5-2), ma il turno al servizio di Monguzzi chiuso da un ace rimette tutto in parità a quota 5. Gamba e Aguenier lanciano avanti il Pool Libertas, e Coach Zanardo ferma il gioco (7-9). Al rientro in campo Trillini mura Ottaviani per il pari a quota 11. Si prosegue lottando palla su palla fino all’attacco di Ottaviani che rimanda Cantù a +2 (15-17). Trillini attacca out e gli ospiti vanno sul +3 (18-21). Sembra essere lo strappo decisivo, ma Motta di Livenza alza il muro e Coach Denora vuole parlarci su (21-21). Al rientro in campo Cavasin mette a terra l’attacco del sorpasso interno (22-21). Cavasin conquista il primo set point per i suoi (24-23), Coach Denora chiama il suo secondo time-out, ma la battuta in rete di Schiro manda il parziale ai vantaggi. Monguzzi mura Cavasin, ed è il turno di Coach Zanardo di fermare tutto (24-25). Si torna in campo e i veneti ribaltano di nuovo tutto (26-25), ma Monguzzi, Ottaviani e Gamba mettono a terra gli attacchi che valgono la vittoria del parziale (27-29).

A inizio secondo set è il Pool Libertas a provare a scappare subito (1-3), ma un ace di Pol rimette tutto in parità a quota 4. Cantù allunga di nuovo con Ottaviani (6-9). La HRK lotta su ogni palla e il vantaggio esterno resta sempre costante fino al tocco di seconda intenzione di Acquarone che porta Motta di Livenza a -1 (11-12). Gamba attacca out ed è parità a quota 15. Tre errori consecutivi dei padroni di casa rilanciano l’azione canturina, e Coach Zanardo vuole parlarci su (16-18). Ottaviani mura a uno Cavasin, gli ospiti tornano a +3, e Coach Zanardo chiama il suo secondo time-out (19-22). Al rientro in campo i veneti non indietreggiano di un centimetro, ma non riescono a colmare il divario con gli avversari, che chiudono con una battuta in rete di Kordas (22-25).

A inizio terzo set Gamba martella dai nove metri, e Coach Zanardo ferma subito tutto (0-4). La HRK, però, non ci sta: lentamente ma inesorabilmente, recupera tutto lo svantaggio (4-6, 9-10), e pareggia a quota 11 con un muro di Pilotto su Galliani. Gamba mette a terra un attacco, il videocheck conferma l’invasione di Pol e il Pool Libertas ri-allunga (16-19). E’ lo strappo decisivo: Motta di Livenza accusa il colpo e Cantù si lancia avanti (18-23). Chiude un ace di Aguenier (19-25).

I PROTAGONISTI-

Francesco Denora (Allenatore Pool Libertas Cantù)- « Sapevamo che prendendo tre punti oggi avremmo fatto un altro passo avanti in classifica, soprattutto in ottica play-off: una delle forze di questa squadra è che quando vuole qualcosa se la prende. Siamo stati molto bravi ad aggiustare in corsa ogni aspetto su cui potevamo lavorare meglio, dimostrazione che questi ragazzi son sempre sul pezzo e capiscono come risolvere tecnicamente le situazioni. Una menzione per Galliani, bravo a rimanere in pista nonostante un inizio difficile facendo una gara di personalità in ricezione: non è mai semplice per chi magari gioca poco e non vedeva il campo da un po’, ma come dico sempre ai ragazzi c’è tanto merito di chi gioca meno in questa bella stagione che stiamo disputando ».

IL TABELLINO-

HRK MOTTA DI LIVENZA – POOL LIBERTAS CANTÙ 0-3 (27-29, 22-25, 19-25)

HRK MOTTA DI LIVENZA: Acquarone 2, Kordas 6, Trillini 7, Cavasin 11, Pol 13, Pilotto 7, Battista (L), Schiro 0, Secco Costa 4. N.E. Santi, Acuti, Bellanova, Cunial. All. Zanardo.

POOL LIBERTAS CANTÙ: Alberini 3, Ottaviani 12, Monguzzi 8, Gamba 20, Galliani 5, Aguenier 8, Butti (L), Picchio 0, Preti 0, Compagnoni 0, Gianotti 0. N.E. Mazza. All. Denora.

ARBITRI: Prati, Papadopol.

NOTE – durata set: 35′, 31′, 28′; tot: 94′.

CONSOLI MCDONALD'S BRESCIA - CAVE DEL SOLE LAGONEGRO-

La Consoli McDonald’s Centrale si dimostra superiori in tutti i fondamentali e supera la Cave del Sole Lagonegro in tre set. I tucani sono partiti forti e determinati, hanno dettato i ritmi di gioco, regalando al pubblico del San Filippo tre punti meritati e voluti. La squadra di Zambonardi mette pressione in battuta (11 ace) e gioca con convinzione, trascinata dal suo pubblico, dal suo capitano Simone Tiberti – spietato da fondocampo, gatto in difesa – dai muri di Candeli e Gallo e dall’ottima prova di Abrahan, MVP con 18 punti e 6 servizi vincenti. Lagonegro non riesce ad incidere, pur dando filo da torcere alla ricezione di casa nei primi due parziali, e si arrende in tre set. Tre punti che allontanano la zona rossa della classifica e danno ossigeno ai Tucani, in vista delle ultime cinque sfide.

Zambonardi manda in campo Tiberti incrociato a Petráš, a banda ci sono Abrahan e Galliani, con Candeli ed Esposito al centro; Franzoni è il libero.

Barbiero sceglie Izzo e Wagner, Urbanowicz e Panciocco a banda, al centro Bonola e Orlando Boscardini, libero El Moudden e Di Carlo alternati in ricezione e difesa.

Abrahan mette subito in chiaro le cose con un attacco e un turno al servizio da due ace (6-1). Candeli mette giù due palle, prima che Wagner e Panciocco restituiscano un servizio vincente a testa (12-7). Zambonardi interrompe il filotto ospite innescato in battuta da Izzo, con Armenante a dargli manforte (13-11). Il muro di Brescia ferma Wagner (20-14) e costringe Barbiero a mischiare i suoi, inserendo Biasotto al centro e togliendo Urbanowicz. Loglisci copre il giro in ricezione di Gallo e Petry chiude le ostilità al primo tentativo (25-19).

Buon turno di Panciocco dalla linea di fondo e ai Tucani tocca ricucire da 2-5, difendendo con convinzione. Qualche rimpallo fortunoso sotto rete scalda gli animi, poi Esposito risolve di prepotenza (11-9). Un errore in attacco e due botte di Wagner riportano sopra gli ospiti, poi Petry e Gallo rimettono il set sui binari giusti. Barbiero inserisce nuovamente Urbanowicz, ma Candeli trova due block-sentenza sul turno al servizio del capitano che sembra un cecchino (20-13). Il duo Franzoni -Tiberti si supera in difesa e la palla out di Lagonegro garantisce il primo sospiro di sollievo (25-17).

La Consoli continua a spingere in battuta e Esposito trova la verve giusta per staccare 15-10. Urbanowicz – di nuovo dentro per Armenante – è il più attivo dei suoi, ma Candeli è ispirato e, quando Tiberti lo cerca in primo tempo, fa danni (18-13). La pipe di Gallo è liberatoria e la banda biancazzurra scarica il braccio anche per il 22-17, oltre a mettere il muro che ipoteca il parziale. Tiberti timbra il match ball con il tocco intelligente di seconda ed è di Candeli l’onore del block finale. (25-17).

I PROTAGONISTI-

Simone Tiberti (Gruppo Consoli Brescia)- « Siamo soddisfatti, siamo riusciti ad essere aggressivi in battuta, come anche i nostri avversari nei primi due set. E’andata meglio a noi che siamo stati più continui. Ci voleva, era una partita decisiva. La priorità è ancora fare punti: siamo pronti a tutto e vogliamo mettere in cassaforte questa salvezza, prima di pensare ad altro ».

IL TABELLINO-

CONSOLI MCDONALD’S BRESCIA – CAVE DEL SOLE LAGONEGRO 3-0 (25-19, 25-17, 25-17)

CONSOLI MCDONALD’S BRESCIA: Tiberti 2, Galliani 17, Candeli 9, Petras 10, Gavilan 18, Esposito 5, Loglisci 0, Franzoni (L), Gatto 0, Giani 0. N.E. Rizzetti, Bettinzoli, Sarzi Sartori, Mijatovic. All. Zambonardi.

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO: Izzo 1, Urbanowicz 6, Bonola 1, Pereira Da Silva 13, Panciocco 5, Orlando Boscardini 3, Armenante 7, Biasotto M. 1, Biasotto M. M. 0, Di Carlo (L), El Moudden (L), Mastrangelo 0. All. Barbiero.

ARBITRI: Brunelli, Scotti.

NOTE – durata set: 25′, 25′, 23′; tot: 73′.

I RISULTATI-

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo-Kemas Lamipel Santa Croce 1-3 (25-23, 21-25, 22-25, 19-25);

BCC Castellana Grotte-Conad Reggio Emilia 3-2 (25-18, 20-25, 27-29, 25-20, 15-11);

Tinet Prata di Pordenone-Consar RCM Ravenna 3-2 (25-18, 17-25, 25-21, 21-25, 19-17)Giocata ieri;

Consoli McDonald’s Brescia-Cave del Sole Lagonegro 3-0 (25-19, 25-17, 25-17);

HRK Motta di Livenza-Pool Libertas Cantù 0-3 (27-29, 22-25, 19-25);

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Delta Group Porto Viro 3-0 (25-22, 25-21, 25-13) Giocata ieri;

Agnelli Tipiesse Bergamo-Videx Yuasa Grottazzolina 2-3 (25-20, 25-17, 26-28, 20-25, 12-15) Gioca ieri

LA CLASSIFICA-

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 49, BCC Castellana Grotte 39, Kemas Lamipel Santa Croce 39, Pool Libertas Cantù 37, Delta Group Porto Viro 34, Agnelli Tipiesse Bergamo 33, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 31, Consar RCM Ravenna 31, Tinet Prata di Pordenone 31, Videx Yuasa Grottazzolina 28, Consoli McDonald’s Brescia 28, Conad Reggio Emilia 23, Cave del Sole Lagonegro 22, HRK Motta di Livenza 16.

IL PROSSIMO TURNO- 05/03/2023 Ore:18.00-

Kemas Lamipel Santa Croce-Agnelli Tipiesse Bergamo Ore 16:00;

Tinet Prata di Pordenone-BAM Acqua S.Bernardo Cuneo Si gioca il 04/03/2023 ore 20:30;

Conad Reggio Emilia-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia;

Delta Group Porto Viro-BCC Castellana Grotte;

Cave del Sole Lagonegro-HRK Motta di Livenza Si gioca il 04/03/2023 ore 20:30;

Videx Yuasa Grottazzolina-Consoli McDonald’s Brescia;

Consar RCM Ravenna-Pool Libertas Cantù Ore 16:00.