Sulla panchina di Lagonegro arriva Pino Lorizio

LAGONEGRO (POTENZA)- La Cave Del Sole Lagonegro risolve la crisi tecnica, apertasi con l'esonero di Mario Barbiero , ingaggiando l'esperto tecnico pugliese Pino Lorizio, che fino a dicembre aveva guidato l'HRK Motta di Livenza. Lorizio è già a Villa D'Angri per prendere in mano le redini della squadra e guidarla nelle ultime cinque giornate di Regular Season nelle quali il team lucano si giocherà la salvezza. L'esordio del nuovo coach è previsto per sabato 5 marzo nel match che opporrà Lagonegro proprio a Motta di Livenza, ultimo club di Lorizio.

LA CARRIERA-

Lorizio, originario di Putignano è tecnico di esperienza: nel 1993/94 vince la Coppa di B e porta Castellana Grotte in Serie A. Nel 2004/05 prima di passare a Gioia allena Molfetta (B1), con cui conquista promozione. Nel 2008/09 ha firmato la promozione di Massa dalla B1, con cui ha vinto anche la Coppa. Dopo l’esperienza 2013-14 in Bulgaria (raggiunge la Finale Scudetto e vince la Coppa di Bulgaria con il Levski) allena a Motta di Livenza per due stagioni 2014-2016 e conquista la promozione in A2 ma la società rinunciò al titolo. Nel 2016 torna a Castellana, dove conquista la promozione in A2 e l’anno successivo quella in A1. Nelle successive stagioni ha guidato sempre in A2 le panchine di Alessano, Reggio e infine Motta per quattro stagioni. Nel 2020-21 conquista la promozione in A2 proprio con i veneti, che ha allenato fino allo scorso dicembre.

LE PAROLE DI PINO LORIZIO-

« Per me è un grande piacere essere a Lagonegro conosco la società , il presidente, l’ambiente e mi ha sempre incuriosito poter lavorare qui. Ai ragazzi ho detto che per noi inizia un nuovo campionato che dura un mese e dobbiamo pensare domenica dopo domenica. Se sto qui è perché ci tengo e se ci crediamo tutti insieme possiamo fare il risultato: non è ma la squadra ha tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo ».