Redaelli affiancherà Morato nella guida di Bergamo

BERGAMO-L'Agnelli Tipiesse Bergamo ha chiamato nel suo staff tecnico Massimo “MaxRed” Redaelli, esperto allenatore lombardo che per anni ha lavorato nella Pool Libertas Cantù. Farà da chioccia a Daniele Morato che ha da qualche giorno assunto la guida della società orobica dopo l'esonero di Gianluca Graziosi. Redaelli è una figura d’altissimo profilo per garantire un tocco d’indispensabile esperienza nel nuovo assetto dello staff tecnico. Brianzolo doc di Carate Brianza, classe 1964, ha cominciato il suo percorso nel 1986 toccando picchi come la promozione dalla serie B1 alla A2 con Monza. Nel decennio con il Pool Libertas, dove ha ricoperto anche la carica di General Manager per un biennio, tre i punti più alti: il secondo salto personale dalla B1 alla A2 nel 2013, la finale play-off nel 2014 e la semifinale persa in gara 3 proprio a Bergamo nel 2019. In terra canturina è stato il secondo di Luciano Cominetti e di Massimo Della Rosa. Dal 2012, invece, è nello staff della Selezione regionale maschile partecipante al Trofeo delle Regioni in qualità di 3° allenatore e scoutman. Il palmares: 4 ori (2013-2014-2015-2018 con Oreste Vacondio capo allenatore) e 2 bronzi (2016-2022). Curiosità: le ultime due medaglie in ordine di tempo, 2018 e 2022, sono state vinte insieme a Morato.