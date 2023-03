Domenica alle 18.00 l'intera 10a di ritorno

Seconda sfida assoluta tra Videx Yuasa Grottazzolina e Delta Group Porto Viro. Grazie al 3-1 interno su Brescia, il sestetto marchigiano ha agganciato Cuneo e Ravenna a 31 punti superando le rivali per numero di vittorie e occupando l’ultimo posto disponibile per l’accesso ai Play Off Promozione, ma la strada è ancora lunga anche se alle porte c’è un altro match casalingo. Sul fronte opposto i giganti veneti vogliono riscattare la sconfitta casalinga nell’unico precedente e migliorare il quinto posto, galvanizzati dal 3-0 inflitto a Castellana Grotte nell’ultimo turno. Da una parte Marco Cubito è a 3 punti dai 1000 nelle Regular Season, dall’altra Matteo Sperandio è a 4 punti dai 1500 nelle stagioni regolari e a 4 attacchi vincenti dai 1000 in carriera.

Tra le mura amiche, la Consoli McDonald’s Brescia va a caccia del primo successo contro la Tinet Prata di Pordenone, squadra che si è aggiudicata in casa l’unico precedente, andato in scena nel girone di andata. I Tucani, undicesimi, devono gettarsi le spalle la trasferta senza sorrisi a Grottazzolina se vogliono tornare in corsa per gli spareggi promozione, mentre i friulani, settimi, devono difendere la posizione, ma con un’impresa in trasferta potrebbero scalare la classifica sulla scia del 3-1 inflitto a Cuneo nell’ultima partita disputata in campionato. Tra i padroni di casa Nicolò Candeli può centrare i 500 punti nelle stagioni regolari mettendo a referto i 14 sigilli che ancora mancano alla meta.

Sfida suggestiva tra Pool Libertas Cantù e Conad Reggio Emilia. La formazione lombarda viaggia con alti numeri ed è sfrecciata alle spalle della capolista grazie al blitz vincente in quattro set sul campo di Ravenna, mentre la squadra reggiana ha subito una sconfitta con il massimo scarto sul proprio campo per mano di Vibo Valentia e si ritrova penultima per il sorpasso di Lagonegro. La sfida tra i due team è una classica della Serie A e vede la Conad avanti per 10 a 7 nel numero delle vittorie, l’ultima in ordine cronologico ottenuta al tie break nel faccia a faccia del girone di andata. Il team di casa ritrova due ex da avversari: Romolo Mariano e Antonino Suraci. Da una parte Alessandro Preti è a 13 attacchi vincenti dai 2000 nelle Regular Season, dall’altra Alberto Elia è a 18 punti dai 2500 in carriera.

Nel venticinquesimo incrocio tra Consar RCM Ravenna e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia le due squadre possono rompere l’equilibrio nei precedenti (12-12), ristabilito durante il girone di andata dal team calabrese con una vittoria sul filo di lana nella maratona casalinga al tie break. Il gruppo romagnolo ha necessità di mettere in cascina punti preziosi per entrare di prepotenza in zona Play Off, mentre gli ospiti hanno già vinto la stagione regolare e possono pianificare l’assalto agli spareggi in attesa di conoscere la rivale dei Quarti. Nel roster degli atleti figurano un ex per parte: Swan Ngapeth (6 punti ai 500 in Italia) e Paul Buchegger. Il vice di Bonitta, Francesco Guarnieri, affronta il suo passato visto che per un biennio ha lavorato a Vibo da secondo. Martins Arasomwan è a 7 attacchi vincenti dai 500 in carriera.

Il fanalino di coda HRK Motta di Livenza ospita la Kemas Lamipel Santa Croce a caccia di punti preziosi per la salvezza, ma i Lupi, quarti in classifica, hanno 39 punti in coabitazione con Castellana Grotte e distano una sola lunghezza dal secondo posto, occupato da Cantù. Dopo tre faccia a faccia la formazione toscana è avanti per 2 vittorie a 1 grazie al successo centrato nel girone di andata. Nell’ultimo turno, però, sono arrivate delusioni su entrambi i fronti: la Kemas è caduta in casa con il massimo scarto contro Bergamo, la HRK ha perso al tie break lo scontro diretto esterno nella tana di Lagonegro. L’unico ex della gara è Alessandro Acquarone, a Motta dallo scorso dicembre dopo che aveva iniziato la sua sesta stagione a Santa Croce. Stefano Trillini è a 14 attacchi vincenti dai 500 nelle Regular Season.

Una vittoria nelle ultime quattro partite per la BCC Castellana Grotte che dopo lo stop netto a Porto Viro vuole reagire al PalaGrotte contro la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo, sconfitta sabato a Prata e a secco di punti nelle ultime tre partite. I padroni di casa sono terzi in classifica e pienamente in lizza per la seconda piazza, gli ospiti sono noni e sgomitano per entrare nella zona Play Off. Si tratta del sesto incrocio tra pugliesi e piemontesi, con la BCC avanti nei precedenti per 3 vittorie a 2, anche se nel girone di andata fu la BAM a imporsi per 3-0. L’unico ex del match è Nicola Tiozzo, nel 2020/21 tesserato con Cuneo. Tra i padroni di casa Paolo Di Silvestre è a 7 punti dai 1500 in carriera, tra gli ospiti Luca Chiapello è a 1 presenza dalle 100 nelle stagioni regolari e Andrea Santangelo è a 9 punti dai 2500 nelle Regular Season.

Un solo successo su undici faccia a faccia per la Cave Del Sole Lagonegro, dodicesima, contro l’Agnelli Tipiesse Bergamo, al momento sesta in graduatoria. Nel girone di andata gli orobici hanno avuto la meglio tra le mura amiche per 3-1 e ora, dopo il blitz vincente a Santa Croce con debutto più che positivo di Daniele Morato in veste di head coach e Massimo Redaelli come nuovo secondo allenatore, il team lombardo vuole dar vita una striscia positiva. I padroni di casa, rigenerati dal successo al tie break nello scontro salvezza con Motta di Livenza, sognano il colpaccio casalingo. Un ex per parte nei roster: Wagner Pereira Da Silva (1 solo punto ai 3000 in carriera) e Riccardo Copelli.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 10a GIORNATA DI RITORNO-

Domenica 12 marzo 2023, ore 18.00-

Videx Yuasa Grottazzolina – Delta Group Porto Viro Arbitri: Rolla, Mattei

Consoli McDonald’s Brescia – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Salvati, Piperata

Pool Libertas Cantù – Conad Reggio Emilia Arbitri: Usai, Grossi

Consar RCM Ravenna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Arbitri: Turtù, Mesiano

HRK Motta di Livenza – Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Marconi, Bassan

BCC Castellana Grotte – Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Colucci, Autuori

Cave Del Sole Lagonegro – Agnelli Tipiesse Bergamo Arbitri: Gasparro, Vecchione

LA CLASSIFICA-

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 52, Pool Libertas Cantù 40, BCC Castellana Grotte 39, Kemas Lamipel Santa Croce 39, Delta Group Porto Viro 37, Agnelli Tipiesse Bergamo 36, Tinet Prata di Pordenone 34, Videx Yuasa Grottazzolina 31, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 31, Consar RCM Ravenna 31, Consoli McDonald’s Brescia 28, Cave del Sole Lagonegro 24, Conad Reggio Emilia 23, HRK Motta di Livenza 17.