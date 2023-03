CUNEO- Massimiliano Giaccardi è stato rimosso oggi dalla guida tecnica della Bam Acqua S.Bernardo Cuneo. La società piemontese ha esonerato il tecnico di Savigliano a seguito delle quattro sconfitte incassate dalla squadra nell'ultimo mese di campionato. Sulla panchina di Cuneo siederà, almeno per il momento, il secondo Lorenzo Gallesio che già dal pomeriggio ha preso in mano la squadra in vista della gara con Grottazzolina, in programma domenica 19 marzo alle ore 18.00 al Palasport di Cuneo.