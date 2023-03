Bergamo-Cuneo apre un penultimo turno determinante per la classifica

Primo appuntamento sabato alle 19.30, con in campo Agnelli Tipiesse Bergamo e BAM Acqua S. Bernardo Cuneo. Gli orobici sono sesti e già aritmeticamente ai Play Off, ma cercano punti per riacciuffare il podio, mentre Cuneo al momento è nona, fuori per un solo punto dalla zona valida per gli spareggi promozione, ma con due vittorie piene e qualche incastro favorevole potrebbe prendersi persino il settimo posto. Il Club lombardo, che ritrova Andrea Santangelo da rivale, ha vinto 6 scontri diretti sugli 8 giocati contro il collettivo piemontese. Tra gli ospiti Lorenzo Codarin (20 punti ai 500) è alla gara n. 200 di Regular Season. Da una parte Massimiliano Cioffi è a 1 block dai 200 In Serie A, dall’altra Nicholas Sighinolfi è a 2 muri dai 300 in carriera.



Scontro testa-coda, domenica, nell’anticipo delle 15.30. L’ultima della classe, HRK Motta di Livenza, ospita la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, già vincitrice della stagione regolare e detentrice della Del Monte® Coppa Italia. Se per il team veneto i 3 punti sarebbero vitali per inseguire la chance di giocare il Play Out, gli ospiti, usciti dal campo con il sorriso nell’ultimo precedente, sono già certi di beneficiare della miglior griglia possibile agli spareggi promozione, oltre del fatto che si giocheranno la Del Monte® Supercoppa A2 in programma il 10 aprile, contro la seconda classificata della Regular Season. Da una parte Stefano Trillini cerca i 5 attacchi vincenti per arrivare a quota 500 in Regular Season, dall’altra Davide Candellaro è alla ricerca del block n. 500 nelle stagioni regolari, Paul Buchegger dei 18 attacchi vincenti in Italia che lo separano da quota 1500.



Alle 16.00 di domenica, il calendario prevede il confronto tra Consar RCM Ravenna e Videx Yuasa Grottazzolina, con i marchigiani che hanno avuto la meglio nell’unico precedente. I romagnoli sono ottavi e hanno Cuneo alle calcagna, di conseguenza il primo obiettivo è mantenere l’ultima delle posizioni utili per accedere ai Play Off Promozione, ma con due vittorie piene e altrettanti stop netti di Prata sarebbe ancora possibile chiudere al settimo posto. I marchigiani, ora decimi, devono vincere per alimentare le speranze residue di piazzarsi tra le prime otto. Tra i ravennati Roberto Pinali può ambire a quota 1000 attacchi punto in carriera con 12 conclusioni vincenti.



Domenica, al tradizionale orario delle 18.00, si affrontano Cave Del Sole Lagonegro e Delta Group Porto Viro, con i lucani vittoriosi finora due volte su tre incroci e pronti a sfidare due ex: Graziano Maccarone (3 block ai 100 nelle stagioni regolari) e Davide Luigi Russo. I padroni di casa, penultimi, devono assolutamente vincere per cercare una difficilissima salvezza diretta, che passerebbe anche per i risultati di Brescia e Reggio, o per centrare l’opzione di giocare un Play Out. Gli ospiti sono quinti e matematicamente ai Play Off, ma la classifica è corta e possono ancora centrare il podio o perdere la posizione. Da una parte Marco Rocco Panciocco è a 4 punti dai 1000 in carriera, dall’altra Rocco Barone è 9 attacchi vincenti ai 1500 in Serie A.



Sempre alle 18.00 di domenica, la BCC Castellana Grotte si contende i 3 punti con la Tinet Prata di Pordenone, che vanta tra le proprie fila l’unico ex del match, Simone Scopelliti, ma ha avuto la peggio nell’unico precedente, andato in scena nel girone di andata sul campo friulano. La New Mater, dopo il tonfo nel quartier generale della capolista Vibo, è terza a braccetto con Santa Croce. Il sestetto pugliese è ancora in lizza per il secondo gradino del podio in chiave Play Off, ma la priorità potrebbe diventare la difesa della terza piazza, insidiata da quattro rivali. Theo Fabricio Lopes Nery è a 6 punti dai 1000 in Italia, Matteo Zamagni a 11 punti dai 2500 in Serie A.



Il posticipo delle 19.00 di domenica è il 20° derby lombardo tra Pool Libertas Cantù e Consoli McDonald's Brescia, sfida che ha regalato battaglie sportive epiche nel corso degli anni e che vede i Tucani con “il becco” avanti grazie a 10 successi a 9. Differenti le ambizioni del momento, ma la fame di punti è la stessa. I padroni di casa, ora a +3 dalle prime due inseguitrici, vogliono blindare la seconda posizione nella speranza di un primo turno meno complicato ai Play Off, mentre Brescia è a tre punti dalla salvezza matematica, ma se scivolasse sul campo del Pool Libertas rischierebbe seriamente di essere invischiata in un possibile Play Out dopo la stagione regolare. Andrea Galliani (4 block ai 300 nelle Regular Season) affrontò un’annata in maglia canturina. Kristian Gamba è a 24 attacchi vincenti dai 1500 nelle Regular Season.

Il turno si chiude con un classico, il faccia a faccia delle 20.30 tra la Conad Reggio Emilia e la Kemas Lamipel Santa Croce, giunto al capitolo n. 25. Il bilancio dei precedenti premia i Club toscano con 15 successi a 9. Il collettivo emiliano è dodicesimo, in piena zona Play Out, e deve macinare punti sperando di scavalcare Brescia (ora a +4) dopo le ultime due giornate della prima fase o di staccare Lagonegro (ora a -1) portandosi a tre lunghezze di vantaggio dai lucani. I rivali toscani sono quarti, ma distano solo tre lunghezze dal secondo posto. Nel gruppo reggiano Filippo Santambrogio è alla sua centesima presenza in Serie A, mentre tra i Lupi il timbro per la centesima partita in Italia spetta a Matteo Maiocchi.



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 12a GIORNATA-

Sabato 25 marzo 2023, ore 19.30

Agnelli Tipiesse Bergamo - BAM Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Giglio, Jacobacci

Domenica 26 marzo 2023, ore 15.30

HRK Motta di Livenza - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Arbitri: Oranelli, Santoro

Domenica 26 marzo 2023, ore 16.00

Consar RCM Ravenna - Videx Yuasa Grottazzolina Arbitri: Nava, Merli

Domenica 26 marzo 2023, ore 18.00

Cave Del Sole Lagonegro - Delta Group Porto Viro Arbitri: Colucci, Cavalieri Alessandro Pietro

BCC Castellana Grotte - Tinet Prata di PordenoneArbitri: Mattei, Di Bari



Domenica 26 marzo 2023, ore 19.00

Pool Libertas Cantù - Consoli McDonald's Brescia Arbitri: Papadopol, Lentini

Lunedì 27 marzo 2023, ore 20.30

Conad Reggio Emilia - Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Serafin Denis, Sabia



LA CLASSIFICA-

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 55, Pool Libertas Cantù 45, BCC Castellana Grotte 42, Kemas Lamipel Santa Croce 42, Delta Group Porto Viro 41, Agnelli Tipiesse Bergamo 41, Tinet Prata di Pordenone 40, Consar RCM Ravenna 35, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 34, Videx Yuasa Grottazzolina 31, Consoli McDonald's Brescia 29, Conad Reggio Emilia 25, Cave del Sole Lagonegro 24, HRK Motta di Livenza 20.