Jorge Cannestracci non è più il tecnico di Castellana Grotte

Il tecnico argentino è stato esonerato dal club pugliese dopo gli ultimi risultati che hanno fatto retrocedere la squadra al settimo posto in classifica al termine della regular season. Il secondo Giuseppe Barbone assume la guida tecnica in vista dei Play Off

05 . 04 . 2023 10:36 1 min CannestracciBcc

CASTELLANA GROTTE (BARI)- Jorge Cannestracci non è più il tecnico della BCC Castellana Grotte. Fatali all'allenatore italo-argentino i deludenti risultati maturati nel girone di ritorno di regular season che hanno fatto scivolare i pugliesi dal secondo al settimo posto. Giuseppe Barbone, secondo dello stesso Cannestracci, ha assunto la guida tecnica fino al termine dei Play Off. Barbone guiderà da subito gli allenamenti della Bcc Castellana Grotte in preparazione agli appuntamenti di metà aprile. La New Mater Volley ringrazia Jorge Cannestracci per il lavoro svolto fin qui, impreziosito dal raggiungimento della finale della Del Monte Coppa Italia A2 nello scorso febbraio, e auspica con il cambio di guida tecnica una reazione sportiva della squadra dopo le sei sconfitte delle ultime otto partite. A Cannestracci la società intende augurare il meglio per il prosieguo della carriera. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Cannestracci a Castellana Grotte Conclusa la Regular Season Tutte le news di A2 maschile

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi