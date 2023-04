Matteo Battocchio rimosso dalla panchina di Porto Viro

PORTO VIRO (ROVIGO)- Un terremoto inatteso sulla panchina della Delta Group Porto Viro. Dopo aver brillantemente conquistato il terzo posto in Regular Season la società del presidente Veronese ha deciso di sospendere dall'incarico di primo allenatore Matteo Battocchio.

Nel comunicato diffuso in serata dal club si legge "La società ha assunto questa decisione per tutelare la serenità degli atleti e di tutto l’ambiente di lavoro in un momento molto importante e delicato del campionato ". Sui motivi reali della decisione se ne saprà di più nei prossimi giorni.