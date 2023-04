Mastrangelo sulla panchina di Porto Viro pro tempore

PROTO VIRO (ROVIGO)- Vincenzo Mastrangelo , che il prossimo anno allenerà la Gioiella Prisma Taranto in Superlega, nei mesi che restano da qui alla fine della stagione, allenerà la Delta Group Porto Viro nei Play Off promozione. Il tecnico pugliese è stato chiamato a sostituire Matteo Battocchio che ha guidato la squadra al terzo posto in regular season ed allontanato dal club nei giorni scorsi.

Mastrangelo ha già diretto il suo primo allenamento e verrà presentato ai media venerdì 14 aprile nella conferenza stampa che precederà la prima gara dei playoff della Delta Group.

LA CARRIERA DI MASTRANGELO-

Mastrangelo inizia la sua carriera nel 1994/1995 come assistente allenatore a Gioia del Colle, squadra della sua città natale. Dopo un’esperienza quinquennale a Taranto, fa ritorno a Gioia dove ricopre ancora il ruolo di assistente fino al 2005, anno in cui assume il ruolo di primo allenatore, in Serie A2. Prosegue quindi in cadetteria con Modugno e Isernia, prima di mettersi alla prova nel femminile, a Santeramo.

Dal 2010 al 2013 affianca Blengini alla Tonno Callipo Vibo Valentia in SuperLega, quindi torna in A2, di nuovo come primo allenatore, ottenendo risultati importanti a Matera, ancora Vibo (con cui vince la Coppa Italia 2016), Alessano, Castellana Grotte e le già citate Reggio Emilia e Santa Croce. Lo scorso anno è stato premiato come miglior allenatore del campionato cadetto.