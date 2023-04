Play Off di A2: otto formazioni in campo per un'unica promozione

ROMA- Otto sfidanti, le migliori della Regular Season, si contenderanno un posto in Superlega. L'A2 Maschile entra nella fase decisiva. Domenica 16 aprile alle 18.00 scattano i Play Off che designeranno la vincente che nella prossima stagione giocherà in Superlega. Le sfide decisive prendono il via con Gara 1 dei Quarti di Finale (al meglio dei due set su tre). In casa le prime quattro della stagione regolare che potranno giocare tra le mura amiche anche l'eventuale bella.

Nel match tra Delta Group Porto Viro e Agnelli Tipiesse Bergamo si incrociano la terza e la sesta forza della stagione regolare al Palasport cittadino in provincia di Rovigo. I precedenti, tra Regular Season e Coppa Italia, sorridono agli orobici, che si sono imposti quattro volte su cinque. Una vittoria stagionale a testa nella prima fase con fattore campo rispettato in entrambe le sfide. Sono quattro gli ex bergamaschi: Alex Erati, Fernando Gabriel Garnica, Marco Pierotti e Felice Sette (1 attacco vincente ai 1000 in carriera). Esordio nei Play Off A2 per il team veneto che lo scorso anno ha centrato il salto di categoria nei Play Off A3. Sesta partecipazione ai Play Off del Club lombardo, che nel 2018/19 si è arresa in Finale, mentre è uscita di scena in Semifinale nel 2016/17, 2017/18 e 2021/22. Fuori ai Quarti solo nel 2020/21. Da un lato Rocco Barone è a 2 attacchi vincenti dai 1500, dall’altra Alex Erati è a 2 block dai 400.



Il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate vede in campo per Gara 1 la seconda e la settima squadra della stagione regolare, Pool Libertas Cantù e BCC Castellana Grotte. Precedenti sbilanciati in favore del sodalizio pugliese, vittorioso in 9 partite su 11 incroci. In stagione i canturini si sono aggiudicati per 3-1 le sfide di campionato, ma la New Mater ha eliminato i lombardi in Semifinale di Coppa Italia. Sesta partecipazione ai Play Off A2 Credem Banca per la Pool Libertas: cocente l’eliminazione in Finale nel 2013/14, poi sono arrivati tre stop nei Quarti (2014/15, 2015/16 e 2020/21), intervallati dall’uscita in Semifinale nel 2018/19. Sesta irruzione nei Play Off A2 per Castellana, che vanta una presenza fugace negli spareggi Scudetto e una in quelli per il 5° Posto: i pugliesi hanno vinto la Finale di A2 2011/12 con Molfetta e la resa dei conti 2016/17 con Spoleto, mentre sono andati fuori in Semifinale nel 2009/10, nei Quarti lo scorso anno e negli Ottavi nel 2020/21. Un ex per parte nei roster: Giuseppe Ottaviani e Nicola Tiozzo.



Sulla carta la serie più equilibrata si prospetta quella tra la quarta e la quinta forza de torneo. In campo al PalaParenti Kemas Lamipel Santa Croce e Tinet Prata di Pordenone, squadre che hanno chiuso la prima fase a braccetto con 45 punti. Ad accaparrarsi la prima piazza disponibile fuori podio è stato il collettivo toscano grazie a un migliore quoziente set. I friulani, però, hanno fatto la voce grossa nelle due sfide di Regular Season, chiuse in proprio favore per 3-1 e al momento le uniche giocate in Serie A tra le due contendenti. Tra i padroni di casa Tino Hanzic è a 25 punti dai 1000 in Italia, tra gli ospiti Simon Hirsch è a 23 attacchi vincenti dai 1500.

Per i Lupi, che nella prima metà degli anni ’80 hanno partecipato due volte ai Play Off di A1, si tratta dell’approdo n. 12 ai Play Off Promozione di A2: due le sconfitte in Finale (2006/07 e 2010/11), tre eliminazioni in Semifinale (2002/2003, 2018/19 e 2021/22), quattro nei Quarti (dal 2007/08 al 2009/10 e nel 2017/18), infine due agli Ottavi (2011/12 e 2020/21). Secondo blitz ai Play Off di A2 per Prata, uscita di scena agli Ottavi nel 2018/19, e alle prese con i Play off A3 nelle ultime due stagioni.



Faccia a faccia le due squadre retrocesse lo scorso anno dalla SuperLega Credem Banca, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, vincitrice della Regular Season di A2 e delle due coppe di categoria, contro la Consar RCM Ravenna, che ha acciuffato nella seconda parte della stagione regolare il pass per i Quarti da ottava in griglia. Ben 25 i precedenti scontri diretti, con i romagnoli che hanno il naso avanti grazie a 13 vittorie contro le 12 calabresi, ma i due team si incontrano per la prima volta nei Play Off Promozione di A2. In stagione Ravenna ha dominato in casa il match di ritorno riscattando la sconfitta al tie break dell’andata. La Callipo, a lungo habitué dei Play Off di SuperLega, partecipa per la quarta volta agli Spareggi Promozione dopo la Finale vinta con il Sudtirol nel 2003/04, l’eliminazione nei Quarti del 2014/15 e la resa dei conti persa nel 2015/16. Reduce da una lunga serie di partecipazioni ai Play Off della massima serie e, in passato ai Play Off A1/A2, la formazione ravennate affronta gli Spareggi di A2 per la seconda volta dopo l’eliminazione nei Quarti del 2009/10.



DELTA GROUP PORTO VIRO - AGNELLI TIPIESSE BERGAMO-

PRECEDENTI: 5 (1 successo Delta Group Porto Viro, 4 successi Agnelli Tipiesse Bergamo).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 in Regular Season (1 successo Porto Viro, 1 successo Bergamo).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF PROMOZIONE: nessuno.

EX: Alex Erati a Bergamo nel 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020; Fernando Gabriel Garnica a Bergamo nel 2018/2019, 2019/2020; Marco Pierotti a Bergamo nel 2016/2017, 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022; Felice Sette a Bergamo nel 2018/2019.



POOL LIBERTAS CANTÙ - BCC CASTELLANA GROTTE-

PRECEDENTI: 11 (2 successi Pool Libertas Cantù, 9 successi BCC Castellana Grotte).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 3 – 2 in Regular Season (2 successi Cantù), 1 in Del Monte® Coppa Italia (1 successo Castellana Grotte).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF PROMOZIONE: nessuno.

EX: Giuseppe Ottaviani a Castellana Grotte Mater nel 2020/2021; Nicola Tiozzo a Cantù nel 2015/2016.



KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE - TINET PRATA DI PORDENONE-

PRECEDENTI: 2 (2 successi Tinet Prata di Pordenone).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 in Regular Season (2 successi Prata di Pordenone)

PRECEDENTI NEI PLAY OFF PROMOZIONE: nessuno.

EX: Nessuno



TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA - CONSAR RCM RAVENNA-

PRECEDENTI: 25 (12 successi Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, 13 successi Consar RCM Ravenna).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 in Regular Season (1 successo Vibo Valentia, 1 successo Ravenna).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF PROMOZIONE: nessuno.

EX: Paul Buchegger a Ravenna nel 2017/2018; Santiago Orduna a Ravenna nel 2017/2018; Swan Ngapeth a Vibo Valentia nel 2019/2020 - Allenatori: Francesco Guarnieri a Vibo Valentia nel 2020/2021, 2021/2022.

GARA 1 QUARTI DI FINALE DEI PLAY OFF A2-

Domenica 16 aprile 2023, ore 18.00

Delta Group Porto Viro - Agnelli Tipiesse Bergamo Arbitri: Merli, Toni



Pool Libertas Cantù - BCC Castellana Grotte Arbitri: Selmi Matteo, Marconi



Kemas Lamipel Santa Croce - Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Rolla, Bassan

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Consar RCM Ravenna Arbitri: Di Bari, Chiriatti