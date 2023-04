Play Off: Gara 2 dei Quarti senza appello per quattro

Il turno si apre con Consar RCM Ravenna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. I vincitori della Regular Season, trainati da Paul Buchegger, hanno avuto la meglio sull’ottava forza della prima fase in quattro set e vogliono chiudere i conti in trasferta, ma la mano calda di Alessandro Bovolenta, autore di 25 punti in Gara 1 al PalaMaiata, dà una speranza ai romagnoli in vista di Gara 2. La formazione di casa deve vincere con qualsiasi risultato per arrivare alla bella.



Sempre mercoledì, ma alle 20.30, l’Agnelli Tipiesse Bergamo ha l’occasione d’oro di giocarsi sul proprio campo il match ball per il passaggio alle Semifinali dei Play Off Promozione. Un privilegio guadagnato in Gara 1 con il successo in quattro set con Delta Group Porto Viro in Veneto. Risultato che ha stravolto gli equilibri della prima fase: gli orobici hanno chiuso la stagione regolare in sesta posizione, gli avversari sono arrivati terzi al traguardo. Il team di casa è a un successo dalle Semifinali.

In campo alle 20.30 Tinet Prata di Pordenone e Kemas Lamipel Santa Croce. In Gara 1 i Lupi hanno centrato la prima vittoria in Serie A sui friulani al terzo tentativo grazie al 3-1 casalingo del PalaParenti. Ora la compagine toscana deve firmare una seconda impresa, ancor più difficile, per chiudere in due mosse la serie, mentre Prata, giunta quinta per il peggior quoziente set, nonostante una classifica speculare a quella degli avversari, deve farsi valere nel proprio quartier generale per andare alla bella.

Fischio d’inizio alle 20.30 per BCC Castellana Grotte – Pool Libertas Cantù. La vittoria esterna al tie break della New Mater nella 1a giornata degli scontri diretti può costituire una sorpresa se si guarda la settima posizione al termine della stagione regolare, ma il team pugliese e quello lombardo vantano organici di alto livello per la categoria e tutto è possibile. Fatto sta che la BCC ha il match ball tra le mura amiche, ma la Pool Libertas vista nella seconda parte del torneo può fare risultato ovunque.

PROGRAMMA E ARBITRI DI Gara 2 DEI QUARTI DI FINALE PLAY OFF A2-



Mercoledì 19 aprile 2023, ore 19.30



Consar RCM Ravenna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Arbitri: Jacobacci, Prati

Mercoledì 19 aprile 2023, ore 20.30



Agnelli Tipiesse Bergamo – Delta Group Porto Viro Arbitri: Venturi Giuliano, Scotti

Tinet Prata di Pordenone – Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Clemente, Giglio

BCC Castellana Grotte – Pool Libertas Cantù Arbitri: Salvati, Gaetano

LE SERIE-

Consar RCM Ravenna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0-1

Agnelli Tipiesse Bergamo – Delta Group Porto Viro 1-0

Tinet Prata di Pordenone – Kemas Lamipel Santa Croce 0-1

BCC Castellana Grotte – Pool Libertas Cantù 1-0