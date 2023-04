Play Off: la quarta semifinalista uscirà dalla sfida Cantù-Castellana Grotte

CANTU’ (COMO)- Domenica 23 aprile alle 18.00 la Pool Libertas Cantù e la BCC Castellana Grotte scenderanno in campo per giocarsi, in Gara 3 dei Quarti l'ultimo posto in semifinale. Gara senza appello per le formazioni di Denora e Barbone, chi vince prosegue la corsa verso la Superlega chi perde termina la stagione. Nei Play Off che consentiranno ad una sola formazione il salto di categoria, sono già qualificate per il turno successivo Agnelli Tipiesse Bergamo, Kemas Lamipel Santa Croce e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia che hanno eliminato in sole due partite rispettivamente la Delta Group Porto Viro, la Tinet Prata Pordenone e la Consar Ravenna.