Play Off: Cantù e Vibo hanno l'occasione per chiudere i conti

ROMA - Dopo i successi in Gara 1 delle Semifinali Play Off di A2 Maschile di Pool Libertas Cantù, al tie break sull'Agnelli Tipiesse Bergamo, e della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia sulla Kemas Lamipel Santa Croce, Gara 2, in programma domenica alle 18.00 puo regalare agli uomini di Denora e Douglas la finalissima che vale la promozione nella massima serie. Non saranno ovviamente d'accordo orobici e toscani che cercheranno di sfruttare il fattore campo per riportare la serie sull'1-1 conquistando l'opportunità di giocare la 'bella'.

Al PalaIntred l’Agnelli Tipiesse Bergamo vuole cancellare i rimpianti per la rimonta subita al tie break in Gara 1 e, soprattutto, per le occasioni sciupate nel quarto parziale. Sul campo degli orobici, però, si presenta una Pool Libertas Cantù più che motivata dopo l’impresa casalinga nella maratona da record durata 2 ore e 38 minuti, minutaggio che ha reso il derby lombardo tra i match più lunghi di sempre in A2. La formazione di Daniele Morato è spalle al muro, ma ha un intero palazzetto a spingere e un organico attrezzato per qualsiasi rimonta, il team di Francesco Denora Caporusso si è reso protagonista di una stagione in crescendo e vuole sfruttare il match ball.



Nei Play Off, nonostante la distanza ravvicinata dei match, ogni partita ha una storia diversa. Concetto che in questi giorni staranno ripetendo spesso al PalaParenti, dove i padroni di casa della Kemas Lamipel Santa Croce cercano la vittoria per impattare la serie contro la Tonno Callipo Vibo Valentia, che finora ha dimostrato un livello molto elevato per la categoria vincendo Regular Season, Del Monte® Coppa Italia A2 e Del Monte® Supercoppa A2. La società toscana vuole lottare fino in fondo. Il ricordo della vittoria interna nella Regular Season sui calabresi, la voglia di restare in corsa e l’atmosfera del quartier generale spingeranno la Kemas Lamipel a caccia dell’impresa.



PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 SEMIFINALI PLAY OFF.



Domenica 30 aprile 2023, ore 18.00



Agnelli Tipiesse Bergamo - Pool Libertas Cantù Arbitri: Cavalieri, Sessolo



Kemas Lamipel Santa Croce - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Arbitri: Grassia, Cruccolini