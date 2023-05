Play Off: Cantù e Bergamo si giocano la finale con Vibo

Gara 3 della Serie di semifinale (al momento sull' 1-1), in programma domani alle 20.30 al Palafrancescucci, deciderà la seconda squadra che si batterà per andare in Superlega

CANTU’ (COMO)- Pool Libertas Cantùe Agnelli Tipiesse Bergamo alla resa dei conti. Le formazioni di Denora e Morato domani sera alle 20.30, al Palafrancescucci, giocheranno la decisiva Gara 3 che laureerà la sfidante della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nella serie finale che vale la promozione in Superlega. Finora le due contendenti non si sono risparmiate. Nel primo match, uno dei più lunghi e tirati nella storia della seconda serie nazionale, a spuntarla sono stati i canturini tra le mura amiche al tie break. Fattore campo rispettato anche nel secondo incontro, con gli orobici capaci di salire in cattedra nel set di spareggio dopo il provvisorio 2-2 al termine dei primi quattro parziali. Nel faccia a faccia della verità Cantù ha dalla sua un palazzetto a dare manforte, ma Bergamo viene da una vittoria e ha il morale alto.



GARA 3 SEMIFINALI DEI PLAY OFF A2- Mercoledì 3 maggio 2023, ore 20.30 Pool Libertas Cantù - Agnelli Tipiesse Bergamo Arbitri: Brunelli, Clemente © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Bergamo e Cantù alla bella Semifinali a Gara 2 Tutte le news di A2 maschile

