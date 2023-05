Finale Play Off: Vibo ha il match point per volare in Superlega

VIBO VALENTIA- Terzo atto della sfida fra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Agnelli Tipiesse Bergamo che potrebbe mettere la parola fine sulla promozione in Superlega e sull'intera stagione di A2 Maschile. I giallorossi di Douglas, dopo aver dominato l'intera stagione, ha vinto nettamente Gara 1 e Gara 2 e domenica alle 18.00 davanti al pubblico del PalaMaiata può mettere a segno il colpo decisivo per chiudere i conti. Di contro la squadra di Morato, dopo i due netti ko, ha l'ultima occasione per rimettere in discussione l'esito della Finale ma dovrà cambiare passo e puntare alla vittoria. Altre chances per gli orobici non ce ne saranno.