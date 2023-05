Bisogno: "Siena riparte dall'A2 con Graziosi in panchina"

« Nella prossima stagione sportiva giocheremo il campionato di Serie A2-le parole di Giammarco Bisogno- e il nostro team, con alla guida il vicepresidente esecutivo Fabio Mechini, avrà come allenatore Gianluca Graziosi ».

Fabio Mechini è con il club da molti anni, guiderà in qualità di vicepresidente esecutivo e di direttore sportivo il team e l’organizzazione nello sviluppo complessivo del club lungo tutto il campionato. Insieme a lui come responsabile marketing & relazioni con gli sponsor ci sarà Vittorio Angelaccio che già ha collaborato nella scorsa edizione con il club senese in questo ruolo.

Al management si unisce la figura dell’allenatore, e si tratta di un ritorno: Gianluca Graziosi è stato infatti già coach della formazione senese nella stagione 2019-2020. Un’annata, quella, che vide la squadra senese a lungo nella prima posizione della classifica del campionato di A2. Il torneo, tuttavia, non venne concluso a causa del dilagare della pandemia da Covid. Dall’annata successiva e fino a poche settimane fa Graziosi è stato poi l’allenatore di Bergamo.

« È un bravissimo tecnico – ha dichiarato il Presidente della Emma Villas Volley Siena – e conosce la piazza. Con lui abbiamo avuto un’esperienza ottima, eravamo primi in classifica nella stagione 2019-2020 quando il campionato venne bloccato. Abbiamo grande fiducia in lui ».

La Emma Villas Volley riparte quindi da coach Graziosi. Sul mercato il Presidente Giammarco Bisogno ha dichiarato: « Milan, Krauchuk, Nevot e Copelli sono giocatori dell’Emma Villas. Abbiamo poi dei giovani che potranno fare parte del roster, penso a Fontani, Pellegrini, Gonzi. Anche nello staff ci saranno dei senesi, il nostro sarà un progetto molto territoriale ».

Il club si sta muovendo anche su tanti altri fronti. Così il Presidente Bisogno ha parlato della questione impianti e palazzetto:

« Stiamo effettuando delle valutazioni al riguardo – sono state le parole del massimo dirigente biancoblu. – Il tema sarà oggetto di considerazioni anche nelle prossime settimane. Abbiamo avviato delle interlocuzioni con le istituzioni senesi e abbiamo intenzione di proseguire il dialogo anche con la prossima amministrazione comunale ». E ha aggiunto: « Credo che la prossima amministrazione dovrà avere bene in mente la questione del palazzetto dello sport. Effettuare investimenti sull’impianto significherebbe fare il bene della città. Il tema andrà preso in forte considerazione ».

Sulla situazione complessiva del volley italiano queste sono state le parole del Presidente Bisogno:

« Abbiamo appena vissuto un’esperienza molto forte in Superlega. Il fatto di andare a prendere un titolo sportivo era comunque, e rimane, un aspetto contrario al mio credo. Non ci sono ora le basi per ripetere qualcosa di simile, anche se adesso con la rinuncia di Vibo Valentia a partecipare al massimo campionato italiano per noi si tratterebbe di un ripescaggio. Non ci sono i tempi per fare qualcosa di simile e ci sono anche aspetti di budget da tenere in considerazione, si deve sempre fare il passo lungo quanto la gamba. Dobbiamo comunque tutti riflettere sul fatto che per il secondo anno consecutivo chi vince il campionato di Serie A2 rinuncia poi alla partecipazione in Superlega. Dovremmo ragionare su quali aggiustamenti fare nel nostro mondo, un fondo di sostegno alle squadre che dalla A2 vengono promosse in Superlega sarebbe auspicabile ».

L’occhio del club, al contempo, è sempre più rivolto ai giovani in un’ottica “Next Gen”.

Dichiara il Presidente Bisogno: « La decisione di prendere parte al campionato di Serie A2 è stata presa anche grazie a una forte motivazione che mi è arrivata da tutti i ragazzi che fanno parte del nostro settore giovanile. L’azienda continuerà a investire nel volley e lo farà con questa spinta e in questa direzione. Lo scorso anno le nostre formazioni giovanili erano composte da ben 110 ragazzi. In tutte le squadre servono persone di grande esperienza, questo è ovvio, ma al tempo stesso è necessaria e cruciale la linfa vitale che arriva dai giovani ».

Il progetto, che ambisce a strutturare un’Academy del volley con un respiro almeno regionale, rimane il puntatore di una visione che parte dall’azienda Emma Villas:

« Come avvenuto in azienda, dove abbiamo avviato un’attività formativa su tutte le famiglie professionali connesse al nostro business e in cui le figure più senior collaborano alla crescita delle nuove risorse e di quelle junior, al management e anche ai giocatori chiederò un’attenzione massima alla crescita di nuovi talenti e al loro progressivo inserimento nella prima squadra. Questa attività avrà un cuore senese ma un respiro almeno regionale; sono molti già i contatti avviati dal nostro direttore sportivo in tal senso. Ci sarà tempo per presentare il progetto che è oggi in una fase iniziale di costruzione con il nostro partner per lo sviluppo di innovazione ».