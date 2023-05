Roberto Pinali entra nel roster di Modena

LA CARRIERA-

Già nelle fila di Modena Volley nelle stagioni 2015-2016 e 2016-2017, è reduce da una stagione in A2 nelle file della Consar Ravenna. In precedenza ha giocato un anno in A3 con la Sa.Ma. Portomaggiore e due campionati con il Motta di Livenza, con tanto di promozione in A2 nella stagione 2020/21. Nel 2018/19, unica esperienza in A2 con la Goldenplast Potenza Picena.