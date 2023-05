La Conad riporta Maiocchi a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA- Un ritorno di qualità in casa Conad Reggio Emilia che riporta in giallorosso, dopo due stagioni, Matteo Maiocchi.

LA CARRIERA-

Classe 1998, lo schiacciatore di origini milanesi ha giocato a Reggio Emilia nella stagione 2020/2021, dove si è guadagnato la chiamata dell’Allianz Milano in Superlega. Lo scorso anno ancora una stagione in A2 con la Kemas Lamipel Santa Croce, insieme a Morgese, storico libero reggiano, e a coach Vincenzo Mastrangelo.

LE PAROLE DI MATTEO MAIOCCHI-

« Innanzitutto mi sento di ringraziare tutta la società e lo staff tecnico di Reggio Emilia per avermi rivoluto fortemente con loro, questi fattori sono stati determinanti ai fini della mia scelta di tornare. Sono molto contento di poter giocare in una città dove mi sono trovato veramente bene e dove ritroverò grandi amicizie. Penso di essere maturato molto rispetto a quando arrivai in Emilia, ero alla mia prima esperienza “fuori casa”; spero di poterlo dimostrare a tutto il pubblico del PalaBigi durante la prossima stagione ».

Come gli altri componenti della rosa Maiocchi crede fortemente nella forza della squadra che Volley Tricolore sta costruendo:

« Il mio obiettivo personale? Riuscire a dare fin dal primo giorno il massimo contributo dal punto di vista umano e tecnico a tutti i miei compagni. So che la società sta allestendo un roster molto competitivo e questo sicuramente sarà uno stimolo in più per tutti, dovremo essere bravi a diventare una squadra con la S maiuscola, quando questo accadrà potremo toglierci delle belle soddisfazioni ».