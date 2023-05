Mattia Gottardo da Civitanova a Cuneo

LE PAROLE DI MATTIA GOTTARDO-

« Sono davvero emozionato al pensiero che la prossima stagione indosserò la maglia di Cuneo! Ho tanta voglia di crescere, far bene e di riportare Cuneo dove merita! Il progetto è molto ambizioso, non vedo l’ora di iniziare e conoscere i miei compagni. Coach Battocchio ho avuto modo di conoscerlo due anni fa per un breve periodo in nazionale, ci siamo sentiti telefonicamente e ci siamo visti in finale scudetto a Trento! Mi è stato detto che Cuneo è riconosciuta anche per la sua tifoseria, non vedo l’ora di vederli e salutarli!».

LE PAROLE DEL TECNICO MATTEO BATTOCCHIO-

« Quando c’è stata la possibilità di prendere “Pupi” ho detto alla Società che era un’occasione da non lasciarsi sfuggire, perché è un ragazzo che ha grinta, cattiveria agonistica e soprattutto passione per questo sport. L’ho visto in allenamento due estati fa con la Nazionale Juniores, in preparazione al Mondiale che poi insieme ai compagni ha vinto e mi aveva impressionato il suo carattere e la sua capacità di stare in campo in molteplici e differenti situazioni. Dopo la stagione alla Lube arriva con un’esperienza in più rispetto al bagaglio che già aveva, credo che per il campionato di A2 lui sia un giocatore di altissimo profilo, molto adatto per Cuneo e per la squadra che vogliamo l’anno prossimo.»