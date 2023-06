Reggio Emilia si assicura il bomber Christoph Marks

REGGIO EMILIA - Un rinforzo di grande valore in casa Conad Reggio Emilia che ingaggia il tedesco Christoph Marks proveniente da Fano dove ha giocato una bella stagione in A3

LA CARRIERA-

Classe 1997 di origini tedesche, Marks arriva dalla sua prima stagione in Serie A3 con Fano, anche se questa era la sua terza esperienza in un club italiano; l’opposto ha infatti giocato per due stagioni ad Ortona.

LE PAROLE DI CHRISTOPH MARKS-

« Sono molto contento tornare in Serie A2 dopo due anni passati in Grecia e un anno in serie A3; la mia ultima esperienza in A2 è terminata male, ad Ortona mi sono infortunato ed è scoppiata l’epidemia di Covid19, ma adesso sono pronto a rifarmi ».

Nonostante la sua breve carriera in Italia vanta quasi 1500 punti in tutte le competizioni all’interno di club italiani. La Serie A2 è però molto competitiva:

« C’è sicuramente differenza tra A3 e A2, penso che solo un paio di squadre di A3 quest’anno potessero giocare in A2, perché sono due livelli completamente diversi. Non vedo l’ora di affrontare match sempre più difficili di domenica in domenica; penso di avere molto ancora da imparare e sono pronto a farlo . I miei obiettivi per quest’anno? Voglio fare una bella stagione e giocare per arrivare più in alto possibile in classifica. Il minimo, secondo me, sarà arrivare a giocare i playoff, poi se faremo conquiste più grandi potremo solo essere felici. Voglio dimostrare ogni partita, a tutto il pubblico reggiano e agli avversari, di poter essere uno dei migliori opposti della Serie A2; sono molto carico per questa stagione e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi ».