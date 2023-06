Porto Viro mette a banda Nicola Tiozzo

PORTO VIRO (ROVIGO)- Nicola Tiozzo , trentenne schiacciatore nato a Chioggia, ha deciso di riavvicinarsi a casa ed ha firmato un contratto che lo lega per la prossima stagione alla Delta Group Porto Viro. Dopo le due stagioni passate a Castellana Grotte, e le tante esperienze in giro per l'Italia, Nicola metterà a disposizione i suoi198 centimetri di Daniele Morato, nuovo tecnico della formazione veneta.

LA CARRIERA-

La carriera di Tiozzo inizia nelle giovanili dell’allora Sisley Treviso, in orogranata disputa anche il suo primo campionato nazionale, di B2, nel 2011/2012. L’anno seguente passa a Conselice, in B1, categoria in cui gioca anche nel 2013/2014 a Reggio Emilia: con il Volley Tricolore ottiene subito la promozione e fa il suo esordio in Serie A2 Credem Banca la stagione successiva. Nel 2015/2016 si trasferisce a Cantù, sempre in A2, quindi il grande salto in SuperLega con la maglia di Sora. Nel 2017/2018 torna in cadetteria, a Roma, dove vince la sua prima Coppa Italia. Dal 2018 al 2020 è a Bergamo, biennio suggellato dalla conquista di un’altra Coppa Italia di A2. Nel 2020/2021 veste la maglia di Cuneo prima di spostarsi a Castellana Grotte. Con i pugliesi si qualifica per due anni consecutivi ai playoff e sfiora la terza coccarda tricolore della carriera, arrendendosi soltanto a Vibo nell’ultimo atto della Coppa Italia 2022/2023, andato in scena lo scorso febbraio.

LE PAROLE DI NICOLA TIOZZO-

« Dopo quattordici anni in cui sono stato lontano, riavvicinarmi a casa e giocare nel club più rappresentativo della zona in cui sono nato è una bellissima sensazione. Non sono tanti gli atleti che hanno questa possibilità e per questo ci tengo a ringraziare la società per l’opportunità che mi concede. In più ho la fortuna di incontrare di nuovo alcuni amici ed ex compagni di squadra, uno tra tutti Fefe (Garnica, ndr), che ringrazio perché mi ha aiutato a comprendere a pieno il progetto della società: sarà un piacere giocare ancora insieme dopo gli anni di Bergamo. Le emozioni e i pensieri sono tanti in questo momento, sono consapevole di essere in comfort zone dal punto di vista logistico ma allo stesso tempo anche di avere tra le mani una bella responsabilità. Arrivo a Porto Viro più motivato che mai, ho diversi obiettivi che mi sono posto e spero di raggiungerli. So che il Delta è una società giovane che si sta strutturando per alzare il livello anno dopo anno e che non fa mancare niente ai propri giocatori. La squadra ha un grande seguito e ci sono sempre tifosi in palazzetto, ai quali mando subito un saluto: spero di conoscervi presto ».

Tante esperienze (e vittorie) nel curriculum, ma Tiozzo guarda già avanti, al prossimo campionato di Serie A2 Credem Banca:

« Nonostante sia un po’ presto per dirlo, me lo aspetto molto equilibrato, simile a quello precedente. Le squadre che si stanno attrezzando sono tante, noi compresi, quindi sicuramente ci sarà da tenere la guardia alta con tutti. Se mi piacerebbe vincere la terza Coppa Italia della mia carriera a Porto Viro? Beh, penso che vincere un trofeo sia il sogno di tutti… La squadra avrà diverse new entry, il nostro primo obiettivo dovrà essere creare una bella coesione tra compagni di squadra, staff e pubblico e guadagnarci l’opportunità di giocare partite che contano”.

Per chiudere, il “patto di sangue” con i tifosi nerofucsia.

« Mi sento di promettere il massimo dell’impegno e di combattere su ogni pallone. Due delle mie principali caratteristiche sono la tenacia e l’empatia con il pubblico, sono convinto che sarà una bella stagione da vivere insieme ».