'Totò' Rossini ha scelto Aversa dove torna dopo 18 anni

AVERSA (CASERTA)- Scelta di cuore per 'Toto' Rossini. Il libero, dopo aver lasciato Modena, a 37 anni ha deciso di rimettersi in gioco accettando le proposte del presidente Sergio Di Meo che, dopo 18 anni, lo ha rivoluto nelle file della Virtus Aversa, società nella quale l'ex azzurro ha avuto modo di esordire in serie B1 nella stagione 2005-06 mettendo in mostra quelle qualità che poi lo hanno portato ad essere una colonna della nazionale e ad una luminosa carriera in Italia ed in campo internazionale.