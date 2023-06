Riccardo Copelli è un nuovo giocatore di Siena

SIENA - Riccardo Copelli è un nuovo giocatore dell'Emma Villas Siena. Il centrale di Casalmaggiore, lo scorso anno in forza a Bergamo, seguirà dunque il suo ex allenatore Gianluca Graziosi che ha fortemente perorato il suo arrivo in toscana. Il giocatore è stato presentato questa mattina nel corso di un incontro con i giornalisti alla quale ha preso parte anche il vicepresidente di Siena, Fabio Mechini.

Classe 1996, alto 198 centimetri, vanta una lunga esperienza nei campionati di A1 e A2, a Bergamo, Cantù e ancora prima a Santa Croce e a Piacenza. È il terzo giocatore, il primo centrale e anche il primo pallavolista italiano, annunciato dalla Emma Villas Volley per il roster della prossima stagione sportiva dopo il palleggiatore francese Thomas Nevot e l’opposto brasiliano Matheus Krauchuk.

LA CARRIERA-

Quella con la maglia di Siena sarà quest’anno la sua sesta stagione nel campionato di Serie A2 alle quali aggiunge due annate in Superlega. Due anni fa risultò, statistiche alle mano, il miglior centrale di Serie A2 nella regular season. Lo scorso anno ha chiuso la regular season con 249 punti, con una media quindi di 9,6 punti a partita. La sua percentuale media in attacco è stata del 57,5%, 65 i suoi muri punto per una media di 2,5 a gara.

LE PAROLE DI RICCARDO COPELLI-

« Coach Graziosi è un allenatore con la cultura del lavoro. Sono molto felice di venire a giocare qui e di entrare a far parte di questo club. Ho già ottime impressioni, questa è ormai una società storica, è ambiziosa e ha già preso parte per due volte al campionato di Superlega. Cercherò di dare il mio contributo, i primi colpi di mercato sono già stati importanti. Su Thomas Nevot ho avuto dei feedback molto buoni, Matheus Krauchuk è un opposto importante per questa categoria, ha tanta esperienza e ha già fatto vedere a Santa Croce ottime doti anche giocando in quel caso in un ruolo per lui non abituale ».

LE PAROLE DEL VICE PRESIDENTE FABIO MECHINI-

« Da alcuni anni seguivamo Riccardo Copelli e siamo felici che questo trasferimento si sia ora concretizzato. Stiamo piazzando vari colpi di mercato, nei prossimi giorni ufficializzeremo altri nuovi acquisti e giocatori che andranno a comporre il roster. Con coach Gianluca Graziosi siamo contenti del gruppo che stiamo allestendo, c’è unità di intenti da parte di società e coach con l’intento e l’ambizione di riportare entusiasmo in questo palazzetto. Abbiamo vissuto delle stagioni piuttosto complicate, ora vogliamo creare un clima differente ».