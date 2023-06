Dopo un anno Mattia Catellani di nuovo a Reggio Emilia

LE PAROLE DI MATTIA CATELLANI-

« Per me è sempre un onore ed un vanto essere reggiano e vestire la maglia di Reggio Emilia. L’anno scorso ho scelto di vivere un’esperienza lontano da casa, mi sento quindi di tornare con qualcosa in più nel mio bagaglio tecnico e penso che il mio rientro al Volley Tricolore sia stata la scelta giusta al momento giusto. Giocare per la propria città, in una società dove mi sono sempre trovato bene, è un’emozione unica ».

Il regista si troverà a dover condividere la zona due con Lorenzo Sperotto, pari età, con il quale ha già avuto esperienza da avversario:

« Per me sarà molto stimolante, siamo due ragazzi giovani, abbiamo la stessa età e abbiamo fatto dei percorsi di crescita simili, per questo penso che ci potremo intendere molto bene e se capiteranno momenti di difficoltà, trovo che l’uno possa compensare per l’altro. È il primo anno che mi capita di ‘giocarmela’ con un mio pari età e questo credo ci darà quella sana competizione che porta a dare sempre di più sia in allenamento che in partita ».

Catellani chiude con le sue aspettative per la stagione:

« La mia ultima stagione a Reggio evidenzia che ci sono le prerogative per fare bene. L’importante è che ci sia una squadra che voglia mettersi in gioco e abbia un ‘fuoco’ dentro che continua ad ardere, se riusciremo a mantenere vivo questo fuoco potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Trovo che potrà esserci una buona sinergia, tra chi ha deciso di restare e tra i nuovi innesti; penso che tutti gli interpreti dei vari ruoli siano di alto livello, con i giusti stimoli faremo una bella stagione ».