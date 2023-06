Cuneo riporta in Italia Mads Jensen

CUNEO- Il Cuneo Volley riporta in Italia il fuoriclasse danese Mads Kyed Jensen , quattro volte miglior giocatore del suo paese, prima come alzatore e poi come opposto. Il nuovo posto 2 di Battocchio ha già giocato in Italia due anni fa a Verona dimostrando grandissime potenzialità. Attualmente è impegnato con la Nazionale Danese nella CEV Volleyball European Golden League 2023, ma Jensen ha già mostrato una gran “fame” di gioco e vittoria, sintomi che fanno ben presagire per la stagione in arrivo.

LE PAROLE DI MADS KYED JENSEN-

« Subito tutti i miei amici e coloro che sono dell’ambiente mi hanno parlato molto bene della squadra, dell’organizzazione, della città, dei tifosi e di tutto il movimento di Cuneo. Parlando con Paolo e Matteo, è emerso l’obiettivo di lottare duro per portare a casa il miglior risultato possibile. Cuneo è una piazza storica, sono motivato e anche onorato di poter contribuire a raggiungere gli obiettivi della società. Dopo una stagione segnata da un infortunio e un recupero tardivo, ho tanta “fame personale” di giocare e soprattutto vincere. La squadra mi sembra molto seria, non conosco personalmente i miei compagni, ma ho sentito i nomi e sono sicuro saremo un bel gruppo sia dentro che fuori dal campo. Spero che, con il nostro gioco, riusciremo a far venire gente al palazzetto; di sicuro ne varrà la pena quest’anno!» .

LE PAROLE DEL TECNICO MATTEO BATTOCCHIO-

« Credo che la società sia stata molto brava nel muoversi per tempo e assicurarsi l’ingaggio di Mads, un giocatore che nonostante nell’ultima stagione abbia avuto un rientro tardivo da un infortunio, aveva fatto vedere ottime cose l’anno precedente in Superlega sempre a Verona. Un ragazzo giovane che ho sentito davvero molto determinato e motivato con tuttavia un discreto bagaglio di esperienza, sia con la Nazionale Danese che nei College americani. La squadra che stiamo costruendo sono sicuro riuscirà a dare risalto alle sue caratteristiche di gioco; credo potrà esprimersi al meglio per darci quel qualcosa in più ».