Ravenna riaccoglie Stefano Mengozzi

RAVENNA- Trentotto anni ma ancora tanta voglia di mettersi in gioco e di dimostrare di essere ancora quel gigante devastante a rete e a muro che ha calcato per oltre diciannove anni i campi della serie A. Stefano Mengozzi torna a giocare in A2, categoria dalla quale mancava dalla stagione 2010/2011, per sposare il progetto di Marco Bonitta rispondendo, per la quarta volta in carriera, il richiamo della sua città natale firmando un contratto che lo legherà per la prossima stagione alla Consar Ravenna, portandosi dietro un enorme bagaglio di esperienza in Superlega (ultimi due anni a Perugia) e in nazionale.